Не роскошь, а средство совокупления: секс-колумнистка — о неожиданных местах для романтических встреч

Вообще секс, конечно, дело интимное, происходит преимущественно в кроватях граждан и напоказ не выставляется. Но, как правило, когда речь идет о том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, пары с большим опытом обращаются к сексу в неожиданных местах. Вот в лесу, например.



— Да что ты такое говоришь, как в лесу? — возмущается одна моя подруга. — Какой может быть секс в лесу?

— А у меня был, — томно отвечает другая.

Руки всех присутствующих отпускают бокалы с игристым и дружно взлетают вверх: «И у меня», «И у меня». Кто-то поехал с приятелем за грибами, а вернулся без грибов и с новым любовником. Кому-то вид сосен над головой приносит новые ощущения, а кто-то и вовсе купил специально небольшую палатку, чтобы устанавливать где-то на полянке, на берегу нашего родного Обского моря. Ненадолго, буквально на пару часов: получить свой заряд положительных эмоций — и обратно в каменные джунгли, работать, пока солнце еще высоко. В конце концов, коктейль «Секс на пляже» ведь называется так не спроста, да?

