Не роскошь, а средство совокупления: секс-колумнистка — о неожиданных местах для романтических встреч

Казалось бы, секс — дело достаточно увлекательное и само по себе. И все же многим парам в какой-то момент наскучивает своя собственная кровать, и самым простым и экономичным способом разнообразить ощущения становится секс в неожиданных местах. Секс-колумнистка НГС выслушала несколько забавных историй о сексе в очень неожиданных местах и сделала очень прагматичный, к сожалению, вывод.
Вообще секс, конечно, дело интимное, происходит преимущественно в кроватях граждан и напоказ не выставляется. Но, как правило, когда речь идет о том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь, пары с большим опытом обращаются к сексу в неожиданных местах. Вот в лесу, например.
— Да что ты такое говоришь, как в лесу? — возмущается одна моя подруга. — Какой может быть секс в лесу?
— А у меня был, — томно отвечает другая.
Руки всех присутствующих отпускают бокалы с игристым и дружно взлетают вверх: «И у меня», «И у меня». Кто-то поехал с приятелем за грибами, а вернулся без грибов и с новым любовником. Кому-то вид сосен над головой приносит новые ощущения, а кто-то и вовсе купил специально небольшую палатку, чтобы устанавливать где-то на полянке, на берегу нашего родного Обского моря. Ненадолго, буквально на пару часов: получить свой заряд положительных эмоций — и обратно в каменные джунгли, работать, пока солнце еще высоко. В конце концов, коктейль «Секс на пляже» ведь называется так не спроста, да?
Кажется, секс в не предназначенных для него местах — самый бюджетный и доступный способ разнообразить ощущения. В обсуждении в нашей женской компании в качестве самых неожиданных мест фигурировали подъезды (особенно хороши верхние этажи — минимизируют количество соседей, которых вы можете шокировать) и городские парки. Причем как Сосновый бор в Калининском районе, так и один там парк на левом берегу, который я на всякий случай не буду называть, потому что у этого парка есть очень конкретная возвышенная цель. А удовлетворять эти ваши низменные инстинкты в целях этого парка не значится.
Неудивительно, наверное, что чаще всего в качестве необычной локации для секса упоминается личный автомобиль. Машина, кажется, — тот самый укромный личный уголок, где ты как бы в домике, особенно если окна тонированные.
Вот у нас есть такое специальное озеро. Приедешь прогуляться в обед буднего дня, а там в первом припаркованном автомобиле секс, во втором — секс и в третьем — тоже секс. И задумаешься сразу, как же люди эти обходятся, на одних эндорфинах, без калорий-то в обед.
В некоторых случаях автомобиль становится еще и местом для первого спонтанного секса. Ну, в формате «он подвез тебя до дома, вы начали жарко целоваться и не смогли друг от друга оторваться». И вот он уже везет тебя на своем большом джипе куда-то в лес, а ты на следующий день советуешься с подругами, стоит ли верить в то, что вообще-то он разведен, но просто как раз сейчас у него гостит сестра, поэтому к нему нельзя (а к тебе тоже нельзя, у тебя ребенок с бабушкой).
Так или иначе, как показывает практика, ни один мужчина, у которого есть собственная квартира, в которой он живет не с женой или с другой постоянной девушкой, не будет инициировать секс с новой девушкой в машине — хоть в своей, хоть в ее, хоть (тем более!) в каршеринговой. Про каршеринг, кстати, я погуглила и выяснила, что никакого запрета на такое нецелевое использование автомобиля в правилах нет, но салон нужно оставить чистым. Хотя, кажется, это как-то особенно негигиенично.
В общем, если у мужчины есть квартира, в которой он живет свою счастливую холостяцкую жизнь, то заниматься сексом в машине он, конечно, не будет, даже если почему-то будет присылать тебе на следующий день видео о том, как поставил на свою ласточку новую резину — смотри, какая она красивая, это же чистый секс. Поэтому почти наверняка у него в квартире в наличии жена и двое (плюс-минус) детей. В крайнем случае они, конечно, уже живут с женой как соседи, он вот-вот разведется, просто пока раздумывает, стоит ли уходить от надоевшей жены к какой-нибудь новой фее или все феи надоедают после 3–4 свиданий, а жену он хотя бы давно знает.
Однако пока представляется, что некоторые мужчины просто не в курсе, что гостиничный бизнес в Новосибирске развит достаточно хорошо, чтобы не нужно было превращать подъезд в место для любовных утех — это и рискованно, и еще менее гигиенично, чем в каршеринге. И не слишком дорого даже, а если дорого, то это может стать приключением уже само по себе — вряд ли же вы в ежедневном режиме занимаетесь сексом на идеальных матрасах, белоснежных простынях, после хаммама и джакузи. А ведь утром вас может еще и ждать завтрак, к которым, следует признать, многие девушки питают особенную страсть!
Так что, мужчины, если вам нужен был знак, то это он: секс в машине, скорее всего, отнюдь не то приключение, о котором ваша женщина будет вспоминать на смертном одре.
Недавно редакция MSK1.RU провела эксперимент: колумнистка попыталась устроиться на вакансию секретаря с интимом и описала свой опыт.