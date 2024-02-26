«Жить с вами невозможно и пристрелить жаль!» Как скандальный психолог поставил женщин на место

В Екатеринбурге на днях выступил скандальный психолог Сатья Дас. На его лекцию, посвященную счастливым семейным отношениям, за несколько минут до начала выстроилась огромная очередь. Преимущественно в ней стояли девушки и женщины, но при этом, что удивительно, было и много мужчин (зачем они пришли — читайте ниже).
Корреспондент E1.RU сходила на семинар и узнала, чему гуру отношений научил зрителей.
Сергей Яковлев (настоящее имя Сатьи Даса) родился в 1972 году в Днепропетровске (Украина). В техникуме учился на техника-технолога общественного питания. Не имея профильного психологического образования, позиционирует себя как специалиста по семейным отношениям, лектора, философа, писателя и путешественника. Свое сценическое имя Яковлев получил от духовного наставника, на санскрите оно означает «слуга абсолютной истины».
Чем известен Сатья Дас? Это семейный психолог, который проводит семинары в разных странах и городах. Многие узнают о нем из небольших юмористических видео или новостей: иногда он попросту оскорбляет своих слушательниц и даже устраивает драки. Например, на одной из своих лекций скандальный блогер ударил девушку, которая вывела его из себя, ее же сумкой (психологи, как говорится, тоже люди). Его целевая аудитория — женщины, именно на них, по его мнению, держится вся семья.
Как проходят лекции Сатьи: он сидит на сцене перед зрителями, которым, к слову, нельзя пользоваться телефонами во время концерта (причина очевидна: всё-таки неприятно вступать в диалог со смартфоном). Конкретного плана у шоумена обычно нет, его семинар больше напоминает выступление стендап-артиста, который рассказывает истории из своей жизни. В конце мероприятия есть возможность задать волнующие вопросы психологу.
«Только в нашей стране проблема от того, что муж — козел»
Зрители встретили Сатью бурными аплодисментами.
— Я всегда понимал, что мужчины и женщины — очень разные живые существа, но чтобы настолько, чтобы настолько… Чем дальше в лес, тем злее партизаны. Почему мы тянемся в семейные отношения? И не говорите, что вы не тянетесь. Поднимите руки, кто имел дело с официальными семейными отношениями. Никогда не задумывались, чего мы хотим от семейных отношений — таких, ну, идеальных? — начал свое выступление психолог.
По его версии, всё дело в том, что мы хотим счастья. Получить его можно только в паре, и даже если вы реализовались как личность, но состоите в неудачном браке — увы, счастья вам всё равно не видать.
— Приматам надо тереться, — заявил Сатья Дас. — Да-да, если не тереться об кого-то — грустно. И мы тянемся в эти отношения, пытаемся от них кайфовать и так далее. Согласитесь, огромное количество времени нашей жизни занимает именно построение этих отношений. Это важнейшая составляющая. Успех или неуспех в этой отрасли влияет на всё остальное. Очень тяжело быть счастливым по жизни, если ты несчастный в браке. «Я неудачно женился, я неудачно вышла замуж, но, вообще, я счастливый человек, я реализовался» — все мы понимаем, что это полное фуфло.
Когда Сатья только начинал читать свои лекции, он говорил, что в России разваливается 50 процентов браков. Через некоторое время статистика подтянулась, и стало уже 60–70 процентов.
— Недавно меня обескуражили и представили новую статистику, там сто. Ну восемьдесят еще хер с ним, тут какой-то шанс. Но сто! Но, тем не менее, сто процентов разводов — это так себе. Прикиньте, я выхожу, говорю: «Кто хочет жениться?» У вас чисто статистически шансов нет! — сказал психолог, и весь зал залился хохотом.
Дальше Сатья поведал залу о том, что женат уже тридцать лет на единственной любимой женщине. Он рассказал, что этот факт удивляет многих людей. После этого психолог сразу перешел к размышлениям о нашем обществе и объяснил, что обычно к нему на выступления приходят женщины, которые замужем «за какими-то козлами».
— Я обожаю наше общество. У нас классное общество. Я видел хуже. Ну, реально видел хуже. У меня вот нет претензий к белорусам. В принципе, всё. Ну, из-за казахов я не сильно беспокоюсь, — пояснил гуру отношений. — Я был в 25 странах, где читал лекции, и там, естественно, русские бабы, вышедшие замуж за каких-то козлов, приходят на лекции. Во Франции главная проблема: что делать, если муж француз. В Испании: если муж испанец...
В зале снова раздался громкий смех, сопровождаемый аплодисментами. По всей видимости, коуч попал в точку. Дальше Сатья вступил в интерактив со своими зрителями. Он попросил женщин представить идеального мужчину для «долгих, счастливых, но абсолютно безответственных сексуальных отношений».
— Просто потрахаться, мужика для потрахаться, для здоровья, для души! — понятнее обозначил свое задание Сатья.
Сразу из зала девушки начали выкрикивать нужные характеристики мужчины, который идеально подходит на одну ночь: красивый, умный, добрый, богатый, щедрый, нежный, сексуальный, хороший, здоровый, сильный, с чувством юмора и так далее.
Однако одна из зрительниц выразила несогласие, что долгих сексуальных отношений без обязательств не существует.
— Так не бывает, — возразила она.
— Я не это спросил. Бывает — не бывает. У вас абстрактная задача. Ох уж эти женщины, жить с вами невозможно и пристрелить жаль! — лектор четко дал понять, кто тут главный.
Дальше Сатья Дас попросил девушек перечислить качества мужчины, который годится для долгих счастливых отношений. Такое же задание он дал представителям сильного пола. Удивительно, но молчания в зале не было.
— Молодая, красивая, сексуальная, опытная и желательно не очень высоких моральных устоев, потому что хотелось бы всё-таки ее трахать, — подытожил Сатья ответы мужчин.
Что этим экспериментом он хотел показать слушателям? По всей видимости, то, что партнеры для «потрахаться» и для «семейных отношений» — это совершенно разные люди.
— Какой процент мужчин, трахая бабу, хочет с ней съехаться? А я знаю. Берем десять рандомных человек, которые в сексуальных отношениях и хотят съехаться. По половому признаку, сколько здесь будет женщин, а сколько мужчин? В лучшем случае девять женщин и один мужчина, — объяснил психолог.
Всего лекция длилась около двух часов, и вот что психолог попытался донести за это время: девушки, не торопитесь заниматься сексом с мужчинами на первом свидании, иначе быстро разведетесь или вовсе не сможете выйти замуж. Для конкретной зарисовки он взял свободную девушку Валерию, которая сидела во втором ряду, и представил, что они переспали сразу же после знакомства. Что произошло дальше? Замужество. Правда, их брак с треском распался по инициативе Валерии.
— И вот, допустим, я неженатый мужчина, не в отношениях с моей любимой Валерией, а просто вот такой холостяк, который должен всё время искать себе насадку для жижевика, чтобы быть в тонусе, — объяснил Сатья. — Вот я работаю и знаю, что вечером мне надо куда-то ехать, кому-то писать, где-то сидеть, что-то там рассказывать, кого-то поить, чтобы кто-то поехал и меня порадовал. Это одна история. Теперь вторая история. Моя богиня сидит дома, меня ждет, скучает, зона бикини готова. Она знает, что я приеду, и естественно, мы будем трахаться как выдры. Очевидно, это значительно лучше, чем поехать, искать, что-то обломалось. Согласитесь, это хорошо работает, поэтому предсказуемость для мужчины очень важна.
Вот несколько советов, которые дал психолог женщинам, которые хотят выйти замуж: не торопиться с интимом и постараться стать очень близкими друзьями, чтобы уже потом лепить сексуальные и семейные отношения. А если еще проще:
— На первом свидании только шлюхи отдаются, а вот на втором — богини, — пошутил психолог.
К слову, по моим подсчетам, за время своего выступления Сатья произнес слово «трахаться» около 25 раз. Видимо, это и есть залог крепких и здоровых отношений!
Вопросы из зала
После лекции у зрителей была возможность задать вопросы гуру отношений. Почитайте диалог екатеринбурженки и Сатьи, до слез рассмешивший весь зал (если вдуматься, разговор вышел не очень-то и веселым).
— Я двенадцать лет нахожусь в отношениях, я не люблю говорить это слово «гражданский брак», но я нахожусь в гражданском браке, у нас есть совместный ребенок, — сказала женщина. — Я хочу замуж, как все девочки в зале. Я ему это открыто говорю, я говорю прямо. Мы постоянно разговариваем. То есть мы как два психолога. Он мне даже говорит: «Не ходи сейчас туда [к Сатье], я тебе круче расскажу». То есть он на самом деле очень мудрый, хотя он меня на пять лет моложе. Хочу замуж, хочу инструктаж получить.
— Солнышко, извини, пожалуйста, что я тебя перебил. Просто мы тут не вдвоем. Да, я бы с удовольствием послушал, но… А вот сейчас мы один час и сорок минут о чем говорили? Это был инструктаж. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что ты подходишь на роль сожительницы, но не подходишь на роль жены? Ты это хочешь услышать? Я такое не могу сказать женщине. Он тебя любит, с тобой хорошо, ты наверняка классная, упругая, кайфовая баба, и ты подходишь на роль сожительницы, но ты не подходишь на роль жены, — ответил Сатья.
Екатеринбурженку не устроил такой ответ, и она начала раскрывать психологу новые подробности своих отношений, чтобы получить конкретный совет.
— Расскажу анекдот. Мне его рассказали, когда я был в детстве: «Давай играть в прятки. Если ты меня найдешь — я буду твоей, а если не найдешь — я буду за шкафом». Солнышко, смотри, без подробностей. Мужчине жениться на тебе не надо. Почему? Ему не надо, — сказал психолог.
— Нет, ему надо, — перебила его собеседница.
— Руки вот так делай (попросил вытянуть руки ладошками вверх. — Прим. ред.). Сделала? А теперь смотри. У тебя линия жизни по локоть? — спросил Сатья.
— Мне кажется, что вы всё равно уже залезли в мою голову.
— Я оттуда не вылазил... Через детей не получилось, через время не получилось. Думала, пройдет время, дети, куда он денется? Мужчина инвестирует в свой секс. Всё нормально, зачем ему на тебе жениться? Что в его жизни произойдет радостного после брака с тобой? Это ответ на твой вопрос... Бабы, конечно, дуры. Но не потому, что дуры, а потому, что бабы. Давай так: ты же меня услышала? Уже все в зале, кроме тебя, поняли, о чем мы.
— Мне за кулисы надо.
— Сейчас можешь спросить у любой женщины. Она поняла, о чем я говорю.
По мнению психолога, роспись никак не поможет решить проблемы в семье, и если предложения руки и сердца от мужчины так и не поступило — значит, он не тот самый.
— По секрету: вы не подходите друг другу. То есть, ты подходишь для секса, ты подходишь для жизни, ты подходишь для много чего, но для брака не подходишь. Ну а как же дети? Дети — они не от брака, они от секса, поэтому четко нужно понимать, куда вы движетесь, — объяснил Сатья.
Теперь интересно, удалось ли зрительнице сохранить семью после такого прямолинейного и даже беспардонного совета.
Что говорили зрители после лекции?
После блока вопросов Сатья пошел фотографироваться с обладателями книг. Желающих оказалось очень много, в фойе образовалась очередь.
Очередь из женщин была также возле сувенирной продукции. Стоимость одной книги — 1500 рублей.
Многие зрительницы рассказали, что выступление психолога напоминало стендап, а тема отношений и их сохранения так и не была раскрыта до конца.
— Я шла за отношениями, а он рассказал про начало отношений. Как поддержать отношения, в чем ошибка женщин — это хотелось услышать. Судя по вопросам, было ощущение, что никто не понял, о чем здесь говорили. Таких людей очень много, и это кому-то нужно. И мужчин очень много, чему я была вообще удивлена. Своему мужу я вообще не сказала, куда я пошла. Но второй раз точно не пойду, — поделилась екатеринбурженка.
Другая девушка объяснила, что хорошо провела вечер, так как пришла посмеяться.
— Он хоть какую-то теорию давал, по сравнению с [психологом Михаилом Лабковским]. Я была на Лабковском, и там мне вообще ничего не понравилось, — объяснила зрительница. — Ну если есть тупые вопросы, то можно прийти, а так… Тема не была раскрыта, и я бы в конце вопросы убрала. Удивилась, что столько мужиков пришло, я правда в шоке, если честно. Это что-то удивительное. Мне хотелось задать вопрос: «А вы-то нахрена сюда пришли, чтобы подтвердить, что он реально матерится?» Мне кажется, если он [мужчина] пришел — это признание того, что он дебил. Это реально стендап для женщин.
Также несколько мужчин поделились, что им очень понравилось выступление Сатьи. Правда, все как один сказали, что брать что-то полезное из лекции у них не было необходимости — в семье и так всё хорошо!
— Понравился юмор. У меня проблем нет в семейной жизни. Жена захотела — я ее поддержал, пошел вместе, — скромно ответил молодой человек.
В конце выступления одна дама вышла похвалить психолога за его труды. Я решила подойти к ней и узнать, чем конкретно ее восхищает психолог.
— Вообще крутяк. Если мы говорим об уровне России, он трансформирует сознание. Мужчины до безобразия обнаглели, 90 процентов алкоголиков. А он воспитывает женщин: не спите с мужиками. Он ездит по всей стране и говорит: «Ребят, давайте жить дружно, научитесь этому». Представьте себе, насколько это вообще подвиг.
Харизматичный, мощный, настоящий мужик. Я рада, что он есть. Обратите внимание, сколько он сказал ценных алгоритмов, рекомендаций, всё разжевал, в рот положил, с юмором, донес информацию четко. Один из моих кавалеров побоялся на него прийти. Потому что он понимает, что он придет, и Сатья ему скажет: «Работай, деньги зарабатывай, а женщина пусть будет лапочкой-кошечкой», — поделилась зрительница..
Девушка откровенно рассказала, что после лекции полностью поменяла свое мировоззрение. Теперь она не будет «соблазнять» мужчин на первом свидании.
— У меня один знакомый приехал сейчас в Екатеринбург, завтра я с ним увижусь. Как вы думаете, как я буду с ним общаться? Уже совершенно в другой плоскости. Я понимаю, что ему от меня надо, я понимаю, что у меня другие правила и условия. Я предложу тот вариант, который предложил Сатья. Сначала познакомиться, узнать, куда он на самом деле трусы и носки свои кладет, а потом только обсудить, как он будет сексом заниматься. Я буду продавать себя как женщину для брака, а не как женщину для секса, — объяснила фанатка.
Сатья Дас — шоумен или серьезный психолог? Каждый решает для себя сам. С лекции я вышла с противоречивыми эмоциями, но если коуч неизменно собирает полные залы — значит, это и правда кому-то нужно.
А вот HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова высказалась насчет Сатьи весьма критично. В своей колонке она рассказала, почему шоумен разрушает семьи.
В прошлом году Сатья Дас выступил в Новосибирске. Почитайте репортаж наших коллег.
Ранее в Екатеринбург приезжал один из самых дорогих психологов России Михаил Лабковский. Журналисту E1.RU удалось встретиться с ним и поговорить о том, что же всё-таки нужно, чтобы стать счастливым, и обязательно ли для этого ходить к специалисту.