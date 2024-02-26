«Жить с вами невозможно и пристрелить жаль!» Как скандальный психолог поставил женщин на место

— Мне кажется, что вы всё равно уже залезли в мою голову.



— Я оттуда не вылазил... Через детей не получилось, через время не получилось. Думала, пройдет время, дети, куда он денется? Мужчина инвестирует в свой секс. Всё нормально, зачем ему на тебе жениться? Что в его жизни произойдет радостного после брака с тобой? Это ответ на твой вопрос... Бабы, конечно, дуры. Но не потому, что дуры, а потому, что бабы. Давай так: ты же меня услышала? Уже все в зале, кроме тебя, поняли, о чем мы.

— Мне за кулисы надо.



— Сейчас можешь спросить у любой женщины. Она поняла, о чем я говорю.



По мнению психолога, роспись никак не поможет решить проблемы в семье, и если предложения руки и сердца от мужчины так и не поступило — значит, он не тот самый.

— По секрету: вы не подходите друг другу. То есть, ты подходишь для секса, ты подходишь для жизни, ты подходишь для много чего, но для брака не подходишь. Ну а как же дети? Дети — они не от брака, они от секса, поэтому четко нужно понимать, куда вы движетесь, — объяснил Сатья.