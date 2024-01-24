Завяли «помидоры»? Психолог назвала 3 малоизвестных признака, что вашим отношениям конец

В детстве, когда мы слышали о любви, то даже представить себе не могли, что возможно жить с человеком без нее. Ну как же так, а главное, зачем? Если это такое яркое, светлое и приятное чувство, как описывают в сказках и песнях. Но с годами, набивая собственные шишки, понимаешь, любовь — не всегда про яркие свидания, бурные ночи и слезные расставания. И часто под маской этого воспетого чувства скрывается множество других, менее светлых и воспетых, но имеющих право на существование. Редакция Городских порталов узнала о неочевидных признаках, когда любовь ушла из отношений и ее уже не вернуть.
Любой взрослый человек, имеющий за плечами опыт отношений, скажет, что любовь быстрее всего убивает быт. А точнее, отсутствие тайны, новизны, загадки — партнер становится знакомым и родным, а вот влечение ослабевает. Обычно это не конец, а переход на новую стадию, но бывает так, что на нее уже и переходить не стоит. Первый тревожный сигнал — если вы живете со своим партнером, но подсознательно откладываете возвращение к нему домой.
— Иногда это страх находиться рядом с этим человеком или беспокойство по поводу того, как он отреагирует на вашу холодность, — отмечает психолог Сюзанна Деггес-Уайт.
Такая ситуация часто не осознается человеком, ему кажется, что действительно на работе куча важных дел или друзья требуют обязательного присутствия именно в этот день. Но на самом деле это не так. Правда в том, что вы не хотите идти домой и скрываете это даже от самого себя.
Сюзанна Деггес-Уайт — профессор и заведующая кафедрой консультирования и высшего образования Университета Северного Иллинойса. Она является лицензированным консультантом, который специализируется на работе с отдельными лицами и семьями в кризисный период. Сюзанна — автор книг о психологии отношений.
Второй плохой знак — если вы не чувствуете необходимости или не хотите отвечать человеку.
По словам профессора Деггес-Уайта, речь идет не о том, чтобы отвлечься, а о невозмутимом отношении к ответу на сообщение, звонок или вопрос. Это является примером того, что она называет поведением самозащиты и избегания, которое часто используется людьми в несчастливых отношениях.
Чтобы определиться с третьим признаком, подумайте, как вы относитесь к своему будущему и сосредотачиваетесь ли вы на положительных перспективах или на сожалениях. Деггес-Уайт считает, что верным признаком полноценных отношений является чувство «надежды» относительно будущего.
— Если ваше внимание сосредоточено на том, что будет дальше, а не на ошибках, которые вы совершили, тогда всё в порядке, — объясняет эксперт.
Но если вы не по-настоящему счастливы, у вас появляется склонность зацикливаться на том, что вы могли бы сделать или как всё могло бы сложиться лучше. Другими словами, вы избегаете мыслей о вашей будущей совместной жизни, потому что искренне не ждете ее.
Кстати, в последние годы наши соотечественники прислушиваются к себе и не боятся разводиться. Как пишет MSK1.RU в
Причем, судя по опросам ВЦИОМ, только 9% россиян убеждены, что брак нужно сохранять любой ценой. 39% опрошенных считают, что препятствий для разводов не существует совсем, никто и ничто: ни дети, ни совместное имущество — не способны спасти семью.
Когда лучше разойтись
Психолог Елена Богатова объясняет: если один из супругов уверен, что не любит, союз сохранять не имеет смысла. При этом у второго супруга чувства могут быть так же сильны, как и прежде, ему по-прежнему хочется быть в этих отношениях. В таком случае необходимо отпустить человека, несмотря на свою любовь и боль, но не переживать разрыв в одиночку, а попросить помощи у близких или совета специалиста.
Если у вас совсем разные взгляды на жизнь. Конечно, возникает вопрос, как вообще вам в голову пришло связать жизнь с этим человеком, но так бывает довольно часто. Химия и сильная влюбленность отводит на второй план важные жизненные приоритеты, кажется, слюбится, а потом и стерпится. Но когда розовая пелена спадает с глаз, терпеть оказывается невмоготу. Например, вы хотите делать карьеру, а муж настаивает, чтобы вы уходили в декрет несколько раз подряд и при этом занимались только детьми и бытом. Он всю жизнь мечтал именно о такой семье, а другой не хочет. Такие моменты крайне важно обсудить, пока лодка семейного счастья еще стоит на берегу.
Если один из супругов постоянно пытается распоряжаться жизнью другого, заставляет его жить по своим правилам, проявляя качества агрессора и «утверждая» другого в роли жертвы, то нет смысла терпеть такой брак. Можно, конечно, обратиться к специалисту, но если спустя время ничего не изменится, то отношения стоит завершить.
Также причиной разорвать брак, как ни банально, может стать измена. Елена Богатова уточняет, речь идет не о любой измене, а только о той, которую «пострадавший» партнер не смог отболеть. Если человек не может принять супруга и понимает, что никогда не простит его, то у таких отношений нет будущего. Они будут только напоминать о произошедшем и причинять боль.
Зачем нам брак?
«Нормально ли, когда семья приходит к разводу?» — именно такой вопрос мы задали семейному психологу Анне Бердниковой.
Анна Бердникова — руководитель кафедры психологии и педагогики МАОУ ОЦ «Горностай», консультант клиники «Инсайт» и сайта «Сибмама».
— Современную российскую семью можно назвать менее стабильной по сравнению, например, с семьей прошлого или позапрошлого века. Связано это в первую очередь с тем, что семья перестала быть необходимым условием для массового выживания. Сегодня человек, независимо от пола, вполне способен прожить один, обеспечивая себя решением тех задач, которыми раньше занималась семья, либо самостоятельно, либо через аутсорсинг, — объясняет эксперт.
По мнению Анны, создание, сохранение и развитие семейных отношений — это ежедневный физический и эмоциональный труд, усилия. Этого труда сейчас вполне можно избежать, поэтому растет возраст вступления в брак и падает продолжительность брака. Растет также инфантилизация социума: жить здесь и сейчас, слушать свои желания, быть достойным всего и сразу — прекрасные призывы, но они показывают жизнь с детской позиции как величайшее благо.
— Когда пара создает семью, то, чтобы семья дольше сохранялась и развивалась, кто-то как минимум один должен занять взрослую позицию, быть в контакте с реальностью, а не только со своими желаниями. Кроме того, семья — структура, в которой встречаются не просто два человека, каждый со своими тараканами. В молодой семье встречаются две семейные системы молодоженов, — рассказывает психолог.
Эксперт объясняет: у каждого из партнеров своя картинка счастливой семейной жизни в голове, свои семейные правила, которые, само собой, должны быть воплощены.
— В конфетно-букетный период времени никому не приходит в голову разговаривать о том, по каким правилам мы будем жить — привет убеждению о том, что «если любовь настоящая, то влюбленные понимают друг друга без слов». А вопросов, которые не мешало бы обсудить на берегу, огромное количество: как распределяются домашние обязанности, как формируется семейный бюджет, как будет организован наш досуг, кто его будет оплачивать, что такое семейные сбережения, как они будут формироваться и на что тратиться, как часто наши родители будут нас навещать… Это лишь малая часть вещей, которые, не будучи оговорены, снова и снова станут порождать семейные конфликты, — заключает Анна.
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