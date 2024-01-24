Завяли «помидоры»? Психолог назвала 3 малоизвестных признака, что вашим отношениям конец

Любой взрослый человек, имеющий за плечами опыт отношений, скажет, что любовь быстрее всего убивает быт. А точнее, отсутствие тайны, новизны, загадки — партнер становится знакомым и родным, а вот влечение ослабевает. Обычно это не конец, а переход на новую стадию, но бывает так, что на нее уже и переходить не стоит. Первый тревожный сигнал — если вы живете со своим партнером, но подсознательно откладываете возвращение к нему домой.

— Иногда это страх находиться рядом с этим человеком или беспокойство по поводу того, как он отреагирует на вашу холодность, — отмечает психолог Сюзанна Деггес-Уайт.