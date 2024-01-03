В один конец: секс-колумнистка — о богатстве русского языка и о том, как всё в итоге сводится к одному

Невозможно пройти мимо животрепещущей темы дефицита яиц, конечно, — даже если ты пишешь колонки о сексе. Или особенно, если ты пишешь колонки о сексе? В конце концов, все же уже пошутили по поводу яиц и того, что они так смешно называются в русском языке. Теперь очередь дошла до секс-колумнистки НГС — и давайте уже поговорим о яйцах напрямую, серьезно и без всяких там кур.
Пожалуй, довольно любопытно, как много внимания уделяется в самых разных культурах мужским половым органам. Феминистки могут сколько угодно бороться за корректное наименование вульвы, а баталии все равно развернутся в кулинарном блоге, где автор опрометчиво напишет, что в салат добавили «яичко». И целое кулинарное сообщество будет яростно спорить, почему нельзя ограничивать значение слова «яичко» именно мужской половой железой, а филологи-кулинары будут зажигательно обмениваться аргументами в диапазоне от «это что-то из анатомического атласа, а в салат можно добавить только яйцо» до «снесла курочка яйцо, да не простое, а золотое».
Я не знаю, дорогие мужчины, как вы вообще справляетесь в условиях всеобщего внимания к вашему половому члену. Одна приятельница хвастается, что переспала с новым мужчиной и все прекрасно получилось, а ведь ему, между прочим, уже 40 лет! На этой фразе поперхнулась я, потому что мне уже какое-то количество лет за 40 и я все еще не готова списывать своих ровесников и даже мужчин ощутимо старше с сексуальных счетов.
А потом особенно громко поперхнулся французский писатель Бегбедер, которого на днях в почтенном возрасте 57 лет арестовали по обвинению в изнасиловании. Причем сексуальных контактов случилось два, но в первый раз дама была согласна, а второй уже против. И вот второй раз она и попросила признать насилием. Любовь пожила-пожила три часа (а не года, как в его популярном романе) и прошла, так что второй раз уже был не по любви и стал поводом для уголовного преследования. Впрочем, если бы я была издателем Бегбедера, я бы точно была рада этому пиару: давно ничего не читала, а теперь вот захотелось.
За годы обсуждения мужей, разводов, любовников и дополнительных любовников назло первому любовнику, который не разводится с женой, женщины озвучивали удивление от свалившейся в их распоряжение эрекции, хотя:
- мужчина перенервничал, получив доступ к телу, которого долго добивался;
- мужчина очень устал;
- мужчина выпил;
- мужчина очень устал и выпил, а еще перенервничал.
Отдельно хочется отметить богатство русского языка, который описывает многочисленные невинные жизненные ситуации, делая отсылки к детородному органу. Вот в Новосибирске пробки 11 баллов — «стояк как у молодого». На морозе непременно звенят бубенцы, большой-большой джип — верный признак маленького (в крайнем случае вялого) члена, конечно, а баба с яйцами вряд ли привлечет мужчину, даже если вполне неплохо организовала свою жизнь. А уж что там на заборе написано!
Впрочем, моя личная пальма первенства уходит одному довольно популярному агрегатору авиабилетов, для которого я когда-то делала локализацию на русский язык и с совершенно спокойной душой написала про билет «в один конец», после чего выслушала от регионального маркетолога просьбу немедленно написать как-нибудь без сексуального подтекста.
В общем, мы, конечно, вроде уже не возводим памятников члену и не молимся на член как на божество, олицетворяющее плодородие, силу и прочие нужные нашему племени штуки, но мужчинам, если честно, иногда хочется посочувствовать. Если бы от прилива крови к одному моему органу зависело столько всего в этой жизни, я бы, пожалуй, вообще воздерживалась от секса, чтобы лишний раз не рисковать.
Кажется, нам срочно пора меняться ролями. Не «всем мальчикам нужно только одно», а наоборот: мужчины гордо носят свою перспективную эрекцию, не разбрасываются ею направо и налево, а женщины соревнуются за право ею воспользоваться, дарят цветы, водят в рестораны и в кино, говорят комплименты и избавляют от лишней работы хотя бы по дому, чтобы у любимого мужчины остались силы на него — священный секс.
Что касается куриных яиц, то тревога горожан не угасает. Но в Новосибирске пообещали цены на них не накручивать.