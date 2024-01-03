В один конец: секс-колумнистка — о богатстве русского языка и о том, как всё в итоге сводится к одному

Я не знаю, дорогие мужчины, как вы вообще справляетесь в условиях всеобщего внимания к вашему половому члену. Одна приятельница хвастается, что переспала с новым мужчиной и все прекрасно получилось, а ведь ему, между прочим, уже 40 лет! На этой фразе поперхнулась я, потому что мне уже какое-то количество лет за 40 и я все еще не готова списывать своих ровесников и даже мужчин ощутимо старше с сексуальных счетов.



А потом особенно громко поперхнулся французский писатель Бегбедер, которого на днях в почтенном возрасте 57 лет арестовали по обвинению в изнасиловании. Причем сексуальных контактов случилось два, но в первый раз дама была согласна, а второй уже против. И вот второй раз она и попросила признать насилием. Любовь пожила-пожила три часа (а не года, как в его популярном романе) и прошла, так что второй раз уже был не по любви и стал поводом для уголовного преследования. Впрочем, если бы я была издателем Бегбедера, я бы точно была рада этому пиару: давно ничего не читала, а теперь вот захотелось.

