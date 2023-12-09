Первый поцелуй и изнасилование Айгуль: как 14-летняя Аня Пересильд так рано повзрослела. Дело в «Слове пацана»?

— Как они целовались? У них разница 10 лет! Как жена Марата отреагировала? — поинтересовалась одна из зрительниц сериала.



— На месте жены я бы плохо отреагировала на это, хоть и понимаю, что это такая профессия, — поддержала ее другая.



— Во-первых, он в жизни не Марат (актера зовут Рузиль Минекаев. — Прим. ред.). Во-вторых, у него жена и ребенок, а в-третьих, он актер, и это нормально, — ответил им другой пользователь.



— То, что актеры целовались по контракту, ничего не решает. Аня говорила, что Рузиль относится к ней как к младшей сестренке, — считает другая зрительница сериала «Слово пацана».

Многие встали на защиту актеров. По мнению большинства зрителей, такой поцелуй приемлем в рамках кино и актерской профессии.



— Какая разница, сколько кому лет? Это их роль, они знали, на что шли, — объяснил зритель.

