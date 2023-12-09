Первый поцелуй и изнасилование Айгуль: как 14-летняя Аня Пересильд так рано повзрослела. Дело в «Слове пацана»?

Не претендуем на статус профессиональных кинокритиков, но, по скромному мнению автора текста, сериал получил такую широкую известность из-за того, что большинство зрителей коснулось в той или иной степени подобное прошлое и они ностальгируют (но не по бандитизму, а о своей, может, и не идеальной, молодости). Девочки (которые уже не девочки), давайте скажем честно — чей первый поцелуй произошел в подъезде? Вот и ответ. Кстати, именно любовная линия в сериале вызвала бурю эмоций и негодований — редакция Городских порталов решила собрать все факты об актрисе, которая сыграла Айгуль в нашумевшей драме.
«Слово пацана» (18+) — это сборник воспоминаний участников бандитских группировок, жителей Казани и правоохранителей о криминальной жизни Татарстана с
Кто сыграл Айгуль в «Слове пацана»?
Анна Пересильд родилась 20 мая 2009 года в Москве. Девочка выросла в актерской семье: мама — актриса Юлия Пересильд (это которая в космос летала), отец — режиссер Алексей Учитель (который снял скандальную «Матильду», 18+). Женаты Юлия и Алексей не были, много лет она скрывала, с кем была в отношениях. Родила двоих детей. И уже после рассказала, что отец двух ее дочерей — Учитель. Сейчас Юлия встречается с актером Михаилом Тройником. У Анны также есть младшая сестренка Маша. Авторы из 116.RU подробно изучили биографию молодой актрисы.
Анна учится в московской школе, занимается бальными танцами, вокалом и плаванием, играет на укулеле, а с недавних пор начала ходить на бокс. Личной жизнью Аня делиться не любит, а всё внимание она предпочитает привлекать к творческой карьере. К слову, началась она у нее достаточно рано. Уже в пять лет девочка прошла пробы в спектакль «Сказки Пушкина» в Театре наций.
Из-за нашумевшей роли сейчас к Анне повышенное внимание в социальных сетях. Под ее фотографиями можно найти тысячи комментариев — от слов поддержки до осуждений за излишнюю оголенность в таком юном возрасте.
Первую роль в кино подросток сыграла в 2018 году в фильме «Черновик». В 2020 году снялась у режиссера Наталии Кончаловской в трагикомедии «Первый снег», а в 2022 году Анна получила первую главную роль девочки-альбиноса Муки в фильме «Тибра». За эту работу она даже взяла главную женскую награду на кинофестивале SOL в Торревьехе.
Груз звездной фамилии
Начинающая актриса рассказывает, что ее часто буллят и обвиняют в том, что все свои роли она получает благодаря именитым родственникам. Однако родители изначально были против ее карьеры в кино. Даже к съемкам в сериале «Слово пацана» они отнеслись скептически. Алексея Учителя смущало большое количество откровенных и жестоких сцен.
— Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно… Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть, — рассказал режиссер.
Анна призналась, что ей было трудно переубедить отца:
— Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься, — рассказала Анна.
Спор из-за сцены поцелуя в сериале «Слово пацана»
Многих смутила сцена поцелуя между героем Маратом и его девушкой Айгуль. Дело в том, что хоть по сценарию они и ровесники, в реальной жизни разница в возрасте между актерами значительная: Рузилю Минекаеву 24 года, а Анне Пересильд — 14 лет. Кроме того, актриса призналась, что поцелуй в кадре был первым в ее жизни. Многие зрители считают, что такая сцена между актерами неприемлема. Журналисты MSK1.RU собрали самые яркие мнения.
— Как они целовались? У них разница 10 лет! Как жена Марата отреагировала? — поинтересовалась одна из зрительниц сериала.
— На месте жены я бы плохо отреагировала на это, хоть и понимаю, что это такая профессия, — поддержала ее другая.
— Во-первых, он в жизни не Марат (актера зовут Рузиль Минекаев. — Прим. ред.). Во-вторых, у него жена и ребенок, а в-третьих, он актер, и это нормально, — ответил им другой пользователь.
— То, что актеры целовались по контракту, ничего не решает. Аня говорила, что Рузиль относится к ней как к младшей сестренке, — считает другая зрительница сериала «Слово пацана».
Многие встали на защиту актеров. По мнению большинства зрителей, такой поцелуй приемлем в рамках кино и актерской профессии.
— Какая разница, сколько кому лет? Это их роль, они знали, на что шли, — объяснил зритель.
— Читала комментарии. Такое ощущение, что вы ни разу не видели поцелуй или постельную сцену в кино. Некоторые ведут себя как первобытные люди, — возмутилась комментаторша.
Впрочем, некоторые даже позавидовали актрисе.
— Я мечтаю, чтобы у меня был такой первый поцелуй, — написала одна из зрительниц.
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Что говорит сама Анна
14-летняя девушка поделилась своим опытом съемок в картине. В одной из серий криминальной драмы героиня Анны Пересильд целуется с героем Рузиля Минекаева. В прямом эфире своего блога актриса призналась, что это был первый поцелуй в ее жизни.
— С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал, — рассказала Анна Пересильд.
Тяжелая роль
В пятом эпизоде сериала про становление казанских ОПГ героиню Анны Пересильд насилует член одной из группировок. В это время ее защитников избивают. Саму сцену в сериале не показали, но
Наиболее убедительной юная актриса показалась поклонникам в эпизоде, где за ней приходит Иван Янковский: заплаканное лицо, нарушенная координация и потерянность Айгуль заставляют поверить, что с героиней действительно случилось нечто ужасное. Хотя Вове Адидасу предлагают мирное урегулирование конфликта, он мстит за школьницу, убивая главаря банды и его приспешников. Серия кончается фразой персонажа «Поехали домой, сестренка», которую сейчас активно цитируют фанаты «Слова пацана».
Профессионализм Анны поразил не только зрителей, но и ее родителей.
— Пятую серию я смотрела с мамой. Я вообще в первый раз видела, как мама плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела в голос. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала. Очень страшная серия, тяжелая… От нее остается осадочек внутри… — делилась Аня с подписчиками.
После выхода сериала некоторые мужчины посчитали уместным обсудить внешность и телосложение
Феномен популярности сериала «Слово пацана»
Феномен популярности драмы кинокритик и педагог Маргарита Комиссарова объяснила прежде всего наличием нешаблонных героев и профессионализмом режиссера, который понимает запросы публики.
— Здесь перед нами история становления через ряд необходимостей, когда нужно совершать выбор, а потом нести за этот выбор ответственность, — поделилась мнением кинокритик. — Это показано на фоне бандитских казанских группировок, которые влияют на формирование личности главного героя.
Эксперт полагает, что сериал отражает и проблемы нашего времени и состояние общества сегодня.
— В фильме можно разглядеть проблемы, с которыми сейчас сталкиваются подростки, которые ищут себя, ищут ответы на какие-то вопросы, — добавила она. — Никто из взрослых не протягивает им руку помощи, не стремится их понять.
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