Зато не станут разведенками. Эксперты рассказали, почему молодые не спешат жениться, но хотят жить вместе

— Российская молодежь преимущественно сожительствует, — утверждает социолог. — И по моим опросам, девушки в таких отношениях чаще всего надеются на продолжение в виде брака и просто ждут предложения. А вот парни не так однозначны и далеко не всегда планируют заключать брак с теми, с кем проживают. Вообще молодежь, относясь к браку, безусловно, серьезнее, чем к сожительству, говорит о том, что женится около 30, а пока «можно просто пожить».



По словам социолога, ранее среди местных пар была тенденция «пробных браков», которая сейчас фиксируется специалистами всё реже и реже, в связи с чем не происходит увеличения численности семей. Екатерина Беликова выделила средний возраст людей, избегающих официального союза, но разделяющих быт со своими партнерами.