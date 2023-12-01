Зато не станут разведенками. Эксперты рассказали, почему молодые не спешат жениться, но хотят жить вместе

Социологи негодуют: молодежь по-настоящему боится вступать в официальные браки, но съезжается с партнерами, вступая в гражданские союзы. В то же время, по данным «Реестр ЗАГС» мужчины решаются жениться на избранницах в среднем в 33 года и 8 месяцев, а девушки становятся невестами только в
Не женаты — значит друг другу никто
Как выясняется, современные пары нередко пренебрегают свадебными церемониями, предпочитая вложить средства в совместное путешествие или дорогостоящую общую покупку. Читатели признаются, что часто и вовсе избегают штампа в паспорте, считая это бесполезным или же обременяющим явлением.
Алена из Волгограда рассказала о своем отношении к официальному браку.
— Если и выходить замуж, то лет в 27–29. Хотелось бы до 30, но, опять же, не могу объяснить почему. Как говорят родственники, старая дева и всё подобное, — говорит Алена. — Многие мои друзья, знакомые живут вместе без штампа в паспорте. А зачем он, это лишняя ответственность и вероятность получения статуса «разведенка». А если люди не женаты, то они, по сути, никто друг другу. И если расстанутся, то никаких последствий и проблем не будет.
Однако не все считают допустимым совместное проживание с партнером вне брака. Девушка Ирина относится к таким отношениям негативно.
— Никогда не съедусь с мужиком, чтобы просто так быть прислугой бытовому инвалиду. Хочешь со мной жить — давай печать. Нет печати? Нет и меня в сожительстве с тобой, — утверждает Ирина. — У меня две позиции: либо живем раздельно и встречаемся, либо женатые живем вместе. Сожительство и туфта про то, что «нужно понять, какой человек в быту», — брехня. Ты же была у него дома, он был у тебя дома. Понять, твой человек или нет, можно за день. А вот это «7 лет живем без печати» — это человек к тебе серьезного ничего не имеет.
«У них нет серьезных намерений»
Проблема редких официальных браков среди молодых пар остро стоит по всей стране, считают специалисты. Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного университета Екатерина Беликова выделяет такую тенденцию в регионе и комментирует ситуацию следующим образом.
— Российская молодежь преимущественно сожительствует, — утверждает социолог. — И по моим опросам, девушки в таких отношениях чаще всего надеются на продолжение в виде брака и просто ждут предложения. А вот парни не так однозначны и далеко не всегда планируют заключать брак с теми, с кем проживают. Вообще молодежь, относясь к браку, безусловно, серьезнее, чем к сожительству, говорит о том, что женится около 30, а пока «можно просто пожить».
По словам социолога, ранее среди местных пар была тенденция «пробных браков», которая сейчас фиксируется специалистами всё реже и реже, в связи с чем не происходит увеличения численности семей. Екатерина Беликова выделила средний возраст людей, избегающих официального союза, но разделяющих быт со своими партнерами.
— Гражданский брак выбирают люди в возрасте в среднем от 20 до 25 лет. Но и таким браком подобные отношения сложно назвать, ведь гражданские союзы тоже официально заключаются, — объясняет Екатерина. — Тенденция не вступать в брак, а сожительствовать друг с другом — это такой ход, связанный с желанием проверить, «а сойдемся ли и понравится ли». Ведь разводы среди молодых людей, к сожалению, тоже встречаются.
«Когда зарплата будет миллион рублей в месяц, тогда и женюсь»
Попытка партнеров якобы проверить совместимость друг с другом как в любовном, так и в бытовом плане порой может затянуться на долгое время. Социолог Екатерина Беликова считает главной причиной такого явления личные страхи каждого.
— Семья — это ответственность людей друг за друга. А брак — шаг, который влечет за собой долгие отношения. Это не поругались, собрали чемоданы, разошлись и забыли, что вы когда-то жили вместе, бракоразводный процесс намного сложнее. И молодежь пугает эта ответственность и конечность принятого решения. А еще как у нас все сказки построены? Интересно, интересно, а потом хрясь — и «жили долго и умерли в один день». Возможно, вот эта «сказка, которая быстро заканчивается», и пугает молодых.
Нередко пары откладывают свадьбу в долгий ящик по финансовым причинам. Екатерина Беликова утверждает, что деньги всегда являются причиной нерешительности людей в вопросах создания семьи.
— Когда спрашиваешь людей, почему они планируют вступить в брак только в 30 лет, они отвечают, что сначала построят карьеру, начнут хорошо зарабатывать, купят квартиру и прочее, — рассказывает социолог. — А для сожительства все эти критерии молодежь не выдвигает. Обычно — «когда у меня зарплата будет миллион рублей в месяц, тогда и женюсь». А сожительства это не касается, ведь это такой лайтовый вариант семьи и брака.
«Девушки соглашаются не на кусок мяса, а на кусок колбасы»
В современных парах избегать брака могут как оба партнёра, так и один, в то время как второй будет терпеливо ожидать готовности другого и верить в долгосрочность их отношений. Клинический психолог Екатерина Башилова-Селезнёва, помимо причины страха ответственности, выделяет и другие мотивы такого поведения.
— Это происходит по причине страха взять на себя ответственность за другого человека и бессознательное желание подыскать что-то лучше. Когда человек принимает решение связать свою жизнь с кем-то, то он хочет официально это зарегистрировать, это очень символичный акт, — рассказывает психолог. — У обоих появляются и обязательства: женщина заботится о мужчине, а он о ней. А когда все эти договоренности на словах, то ответственность ниже.
Если штампа в паспорте нет, то по большому счету для других ты являешься свободным человеком? Екатерина Башилова-Селезнёва рассказала: вероятность того, что возлюбленный заведет отношения на стороне, находясь в сожительстве, высока.
— Это желание найти кого-то получше касается обоих полов в равной степени, но все случаи индивидуальны, — объясняет Екатерина. — Конечно, и в браке никто никаких гарантий не дает, но тем не менее. Бракосочетание — это акт символической смерти. Мы из одного статуса переходим в другой: он уже не мальчик, не жених, а муж — мужчина. И то же происходит у девушки: она уже не невеста, не девушка, а жена — женщина. И это определенная ответственность и не каждый человек готов на себя ее взять.
По мнению психолога, такая демоверсия семейной жизни удобна именно мужскому полу. Екатерина Башилова-Селезнёва объяснила: в таких отношениях девушки лишь теряют свое время.
— Если женщина соглашается на гражданский брак, то больше возникает вопросов к ней. Почему она соглашается не на кусок мяса, а на кусок колбасы? Почему она готова быть в отношениях с мужчиной, выполняя весь функционал жены, но при этом оставаться просто девушкой? А мужчинам удобно. Да, многие скажут, что это устаревшие взгляды, но это суровая правда.
Не хотят рожать?
В каких отношениях существовать человеку — личное дело каждого. Однако некоторые тенденции в обществе явно могут не лучшим образом сказываться на разных сферах жизни государства. Так, главным негативным последствием отсутствия официальных браков социолог Екатерина Беликова считает низкую рождаемость.
— Есть такой неписаный демографический закон: в браке детей всегда рождается больше, чем вне брака, — рассказывает социолог. — А сожительство людей приводит к тому, что люди, по статистике, начинают вступать в брак позднее, а детей собираются завести «когда-нибудь потом». И девушки тут менее защищены, так как обычно они просто сидят и ждут, когда им сделают предложение. И здесь говорить о каком-то деторождении не приходится. «Для себя» женщина может родить одного, максимум двух детей. А в браке она словно нацелена на то, что семья — это тогда, когда есть дети. Не берем в расчет людей-чайлдфри.
По словам кандидата социологических наук, демографы бьют тревогу: показатели рождаемости в стране давно не увеличиваются. Екатерина Беликова утверждает, одной из причин этого и является отсутствие желания у молодежи обручаться до 30 лет.
— Люди, не вступающие в официальный брак, к количеству детей больше двух не расположены. А так как у нас сейчас демографическая проблема в стране и рождаемость практически в два раза ниже, чем смертность и вообще мы идем путем по пути депопуляции, то, конечно, такое сожительство граждан никак не играет на руку увеличению рождаемости, в том числе в нашем регионе. Хотя это общероссийская тенденция, которая демографами выявляется, и на этой проблеме акцентируется внимание.
«Мы — социальные животные»
Количество негативных последствий такой тенденции в жизни молодых волгоградцев, к сожалению, велико. Но есть ли в этом какие-то плюсы для самих граждан и страны? Социолог Екатерина Беликова видит одну положительную сторону в ситуации.
— Плюс в готовности молодежи вступать в сожительство в том, что, по-видимому, молодые люди готовы рассматривать брачную семейную стратегию в дальнейшем, — утверждает социолог. — Мы всё-таки социальные животные, как я обычно говорю, и мы привыкли проживать с кем-то. Это очень хорошо. Ведь если бы мы не стремились к этому, наверняка ситуация с демографией была бы совсем плачевной.
В свою очередь клинический психолог Екатерина Башилова-Селезнёва же не рассматривает сожительство среди молодых пар в положительном ключе.
— Я никаких плюсов в таких отношениях не вижу. Нужно называть вещи своими именами. Это не гражданский брак, это не семья, это сожители, — уточняет психолог. — Да, люди могут сойтись, какое-то время просто жить вместе, чтобы «притереться» или заработать деньги на свадьбу. Но это максимум год или два. Но дальше необходимо переходить к какому-то более радикальному действию. А следующий этап — свадьба. Люди уже пожили вместе и на подсознательном уровне давно определились, нужно им быть вместе или нет.
«Стоит ли обманывать государство, чтобы потом доказывать, что это твой ребенок и он не сирота?»
Но что касается пар, которые при всём страхе ответственности заводят в сожительстве детей? Насколько это допустимо и какими проблемами это может обернуться, рассказала кандидат социологических наук Екатерина Беликова.
— Здесь скорее вопрос в статусе детей, которые появляются в таких семьях, — рассказывает Екатерина Беликова. — Есть ответственные родители, которые, может, и не поставили штамп в паспорте, но регистрируют ребенка через процедуру установления, например, отцовства. А есть официально не расписанные пары, которые, рожая детей, не оформляют их должным образом, чтобы получать от государства какие-то субсидии. И например, представим, что люди, чтобы получать что-то, не оформили ребенка на отца, и неожиданно что-то случается с матерью. По какому принципу тогда дети должны остаться жить с отцом, если он им официально не отец? Это долгая процедура — доказать родство. Социология никогда никого не осуждает. Но стоит ли обманывать государство, чтобы потом доказывать, что твой ребенок не сирота?