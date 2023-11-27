«Мы с тобой давно вместе»: парень сделал предложение своей девушке на концерте в Bla Bla Bar — видео

В Новосибирске мужчина сделал предложение руки и сердца во время концерта в барном пространстве Bla Bla Bar. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Романтичную картину могли наблюдать посетители бара в пятницу, 24 ноября. В тот день в заведении выступали Andery Toronto, Диман Брюханов, Лёша Стелит.
— Мы с тобой давно вместе. Я тебя очень сильно люблю. Хочу задать тебе один вопрос: ты выйдешь за меня? — произнес молодой человек со сцены.
Девушка согласилась, а диджеи поддержали молодую пару.
В октябре две семейные пары устроили гендер-пати на Михайловской набережной. Узнать пол ребенка новосибирцы решили с помощью колеса обозрения.