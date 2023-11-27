freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 88.81
eur 96.92
СрочноЗарплаты шеф-поваров достигли 200 тысяч
Все новости
Все новости

«Мы с тобой давно вместе»: парень сделал предложение своей девушке на концерте в Bla Bla Bar — видео

Диджеи поздравили новосибирца

122

Парень вышел на сцену клуба

Поделиться

В Новосибирске мужчина сделал предложение руки и сердца во время концерта в барном пространстве Bla Bla Bar. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Романтичную картину могли наблюдать посетители бара в пятницу, 24 ноября. В тот день в заведении выступали Andery Toronto, Диман Брюханов, Лёша Стелит.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Зритель снимал видео из зала

Видео: Алекс/ «АСТ-54»

— Мы с тобой давно вместе. Я тебя очень сильно люблю. Хочу задать тебе один вопрос: ты выйдешь за меня? — произнес молодой человек со сцены.

Девушка согласилась, а диджеи поддержали молодую пару.

В октябре две семейные пары устроили гендер-пати на Михайловской набережной. Узнать пол ребенка новосибирцы решили с помощью колеса обозрения.

По теме

ПредложениеБарКонцертНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter