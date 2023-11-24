Одна родила в 13 лет, другая — в 52 года: в каком возрасте жительницы Новосибирской области чаще становятся матерями

54% процента новорожденных появились у мам в возрасте 25–34 лет. В браке родились 78% детей. У 22% новорожденных родители официально не состоят в браке. При этом из них у 46% в свидетельстве о рождении указаны оба родителя, а остальные 54% официально числятся за матерьми-одиночками.