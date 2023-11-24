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Одна родила в 13 лет, другая — в 52 года: в каком возрасте жительницы Новосибирской области чаще становятся матерями

На каждую сотню родившихся девочек в 2022 году пришлось 106 мальчиков

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В прошлом году в Новосибирской области трижды родились тройняшки, и 283 раза — двойняшки

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Средний возраст матери на момент рождения ребенка в Новосибирской области составил 28,6 года. Самой возрастной мамой по итогам 2022 года стала 52-летняя женщина, самой молодой — 13-летняя. Это следует из статистики, предоставленной 24 ноября Новосибирскстатом ко Дню Матери, который отмечают 26 ноября.

— Впервые почувствовали радость материнства 10,1 тысяча женщин, на их долю пришлось 38% от общего числа родившихся. Вторые дети составили 33,5% в общей численности родившихся, третьи и последующие — 28,5%. Счастливыми мамами двойняшек стали 283 женщины, еще 3 женщины подарили жизнь тройням, — сообщили в Новосибирскстате.

54% процента новорожденных появились у мам в возрасте 25–34 лет. В браке родились 78% детей. У 22% новорожденных родители официально не состоят в браке. При этом из них у 46% в свидетельстве о рождении указаны оба родителя, а остальные 54% официально числятся за матерьми-одиночками.

Всего за 2022 год в Новосибирской области родилось 26,7 тысяч младенцев, что на 5% меньше, чем годом ранее. Мальчиков традиционно оказалось больше, чем девочек, их соотношение 106 к 100.

Ранее ЗАГС назвал самые необычные имена, которые новосибирцы давали детям.

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