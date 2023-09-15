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«Заработок без пошлости». Сибирячка продает в интернете фото своих ступней - за кадр она просит от 500 рублей

Женщина решила, что на этом можно зарабатывать

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На сайте объявлений жительница Новосибирска выставила на продажу фото своих ног

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На сайте объявлений жительница Новосибирска Анна выставила на продажу фото своих ног. Стоимость фотографий начинается от 500 рублей.

Анна предлагает изображения ее ног без обуви и лака, а также с «дополнительными атрибутами» — к примеру, с педикюром, колготками и украшениями, которые оплачиваются отдельно.

— Без пошлости. Эстетичные фото ножек в рамках цензуры, — сказано в объявлении.

Анна рассказала НГС, что сначала выставляла на продажу свою обувь и фотографировала ее, надев на ноги. Ей стали писать не только потенциальные покупатели, но и футфетишисты, и она решила на этом заработать:

— Я выставляла обувь, из которой, грубо говоря, выросла. И иногда мне писали сообщения не совсем приличного характера. И я подумала: почему бы не заработать деньги, раз есть спрос? - объясняет девушка.

Пока сибирячка только ждет покупателей.

Еще одна жительница Новосибирска продает «старинное» фото котят. Оно стоит 7 миллионов рублей, хотя первоначальная его цена ниже.

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