«Заработок без пошлости». Сибирячка продает в интернете фото своих ступней - за кадр она просит от 500 рублей

На сайте объявлений жительница Новосибирска Анна выставила на продажу фото своих ног. Стоимость фотографий начинается от 500 рублей.
Анна предлагает изображения ее ног без обуви и лака, а также с «дополнительными атрибутами» — к примеру, с педикюром, колготками и украшениями, которые оплачиваются отдельно.
— Без пошлости. Эстетичные фото ножек в рамках цензуры, — сказано в объявлении.
Анна рассказала НГС, что сначала выставляла на продажу свою обувь и фотографировала ее, надев на ноги. Ей стали писать не только потенциальные покупатели, но и футфетишисты, и она решила на этом заработать:
— Я выставляла обувь, из которой, грубо говоря, выросла. И иногда мне писали сообщения не совсем приличного характера. И я подумала: почему бы не заработать деньги, раз есть спрос? - объясняет девушка.
Пока сибирячка только ждет покупателей.
Еще одна жительница Новосибирска продает «старинное» фото котят. Оно стоит 7 миллионов рублей, хотя первоначальная его цена ниже.