«Заработок без пошлости». Сибирячка продает в интернете фото своих ступней - за кадр она просит от 500 рублей

На сайте объявлений жительница Новосибирска Анна выставила на продажу фото своих ног. Стоимость фотографий начинается от 500 рублей.



Анна предлагает изображения ее ног без обуви и лака, а также с «дополнительными атрибутами» — к примеру, с педикюром, колготками и украшениями, которые оплачиваются отдельно.

