ЗАГС назвал возраст самых молодых и взрослых женихов и невест Новосибирской области

Возраст самых молодых и возрастных пар, которые заключили брак с начала 2023 года, назвали НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
Всего с января по июнь в регионе женились 7873 пары, из них 5882 — в Новосибирске.
Самыми молодыми невестами и женихами за этот период оказались 11 девушек и два парня в возрасте 16 лет.
— Семейным кодексом устанавливается брачный возраст 18 лет. Но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет, — напомнили в ЗАГС.
Наиболее возрастными с начала этого года стали две пары — мужчина 86 лет и женщина 77 лет, а также женщина 86 лет и мужчина 84 лет.
Ранее в управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые сибиряки давали детям в этом году. Среди них оказались Лютобор и Жозефина.