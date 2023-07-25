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ЗАГС назвал возраст самых молодых и взрослых женихов и невест Новосибирской области

Некоторые вступили в брак в 16 лет

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В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самых молодых и пожилых пар с начала 2023 года

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Возраст самых молодых и возрастных пар, которые заключили брак с начала 2023 года, назвали НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Всего с января по июнь в регионе женились 7873 пары, из них 5882 — в Новосибирске.

Самыми молодыми невестами и женихами за этот период оказались 11 девушек и два парня в возрасте 16 лет.

— Семейным кодексом устанавливается брачный возраст 18 лет. Но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет, — напомнили в ЗАГС.

Наиболее возрастными с начала этого года стали две пары — мужчина 86 лет и женщина 77 лет, а также женщина 86 лет и мужчина 84 лет.

Ранее в управлении ЗАГС назвали самые необычные имена, которые сибиряки давали детям в этом году. Среди них оказались Лютобор и Жозефина.

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