«Даже целоваться — грех». Как журналист чуть не стала женой священника. Ее рассказ о знакомствах в дейтинг-группе для православных

Мне было лет 18, когда я зарегистрировалась в группе знакомств для верующих. Вступить туда мне настоятельно посоветовала одна приятельница семьи. Не могу точно сказать, решилась ли я тогда на это всерьез ради нового опыта или из желания посмеяться над нелепыми подкатами. Во всяком случае, я была готова отнестись к кандидатам неиронично, если они покажутся мне интересными собеседниками.



В анкете нужно было указать возраст, рост и что-то о себе. Я решила, что расскажу об увлечениях: тогда я училась на первом курсе журфака, участвовала в создании студенческой газеты и занималась фотографией. Хотела еще перечислить любимые фильмы и книги, но составленный список, включавший «Заводной апельсин», показался мне недостаточно православным, и я его удалила.

