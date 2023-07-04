«Это современная версия классики!» Новосибирцы отреагировали на ночной визит незнакомки в чужую квартиру

— Парню, ушедшему в армию, то как «повезло» с девушкой. А беспокоит в этой истории приезд полиции через два часа после вызова, — написал пользователь с ником «849».



— Как скучно я живу! — посетовал «Замечательно!».



— Бедный несчастный глупый парень, если с такой водится, — заметил «Гость».



— Видал фильм с таким же началом, — написал «AK — забанен модератором».



— Это современная версия классики, — ответил ему «Виталий Викторович».



— Чего только мужики не придумают, чтобы оправдать внезапное появление неучтенной девицы в квартире. Она точно из лифта вышла? Или из шкафа? — такими вопросами задался «al_vi».

