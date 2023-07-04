«Это современная версия классики!» Новосибирцы отреагировали на ночной визит незнакомки в чужую квартиру

Самой обсуждаемой новостью в Новосибирске 4 июля стал неожиданный ночной визит незнакомки в квартиру молодой пары на улице Троллейной. Супруги заметили в постели чужого человека около 3 утра, девушка была пьяна и заявила, что живёт на «Золотой Ниве», примерно в 12 км от Троллейной. Незваную гостью выгнали, но та пыталась вернуться — хозяева квартиры заявили, что ждали полицию около двух часов.
Позже выяснилось, что с ночной гостьей у пары есть общие знакомые. Они пояснили Ульяне, что девушка якобы проводила парня в армию и сильно напилась после этого.
Эта история вызвала живой отклик в комментариях на портале NGS. Приводим самые интересные.
— Парню, ушедшему в армию, то как «повезло» с девушкой. А беспокоит в этой истории приезд полиции через два часа после вызова, — написал пользователь с ником «849».
— Как скучно я живу! — посетовал «Замечательно!».
— Бедный несчастный глупый парень, если с такой водится, — заметил «Гость».
— Видал фильм с таким же началом, — написал «AK — забанен модератором».
— Это современная версия классики, — ответил ему «Виталий Викторович».
— Чего только мужики не придумают, чтобы оправдать внезапное появление неучтенной девицы в квартире. Она точно из лифта вышла? Или из шкафа? — такими вопросами задался «al_vi».
— Парень, не возвращайся к этой даме, — предостерег «Гость».
— Окраинные районы, там всегда чудеса происходят. Слава богу, не живу там больше, — заметил другой незарегистрированный пользователь.
— Сегодня только из утюга про это не слышала. Вот надо было так разнести ТАКУЮ новость! Наконец-то в жизни этой парочки хоть что-то произошло! Может, и двери специально не закрывают, — написала Ольга Конюшкина в комментариях в телеграм-канале NGS.
— Теперь не буду на ночь дверь закрывать, — о своем выводе сообщил Андрей в телеграм-канале NGS.
В конце июня в Новосибирске полиция возбудила уголовное дело на