«Предпочитаю стройных. Похудеешь — пиши». Как симпатичная сибирячка искала мужчину для секса без обязательств

Сходила на свидание. Ну такое… Мужчина, 45 лет, выглядит прилично. В переписке показался адекватным. Сказал, чтобы я выбирала место встречи. Выбрала Sparks. Смотрит меню и задумчиво говорит:



— Давно не был в ресторане. Как же всё подорожало…



— Забей, я сама за себя заплачу. ХХI век.



— Я не голодный, мне воду со льдом.



— А мне ледяное просекко и крабовые котлетки.



Приносят напитки.



— Ты ездишь на Х5, пьешь просекко и дорого одеваешься… Зачем тебе мужчины?



— Я тебя не задерживаю, за твою воду заплачу.



Теряю интерес к нему и думаю: «Есть ли в окружающей среде мужики, которые не будут рефлексировать на внешний вид женщины, не будут себя противопоставлять и сравнивать себя с женщиной, чувствовать себя говном рядом с другим человеком?»