«Предпочитаю стройных. Похудеешь — пиши». Как симпатичная сибирячка искала мужчину для секса без обязательств

Некоторые начинают новую жизнь в возрасте, когда уже практически половина старой осталась позади. И начинают вполне успешно. Возможно, не сразу, но иногда оно того стоит. Тем более классификацией ВОЗ установлено: молодым возрастом нужно считать период с 18 до 45 лет, средним — с 45 до 75 лет, пожилым — с 75 до 90 лет. Люди после 90 лет уже считаются долгожителями. Жительница Новосибирска Дарья Максимова решила начать новую жизнь после 40 с поиска любовника. Далее — от первого лица.
Это не «Секс в большом городе» — просто потому, что город не очень-то большой, а секса тут меньше, чем половозрелых людей. Меня зовут Даша, мне 41 год, и я дважды в разводе. У меня есть дети, и это накладывает определенные обязательства на выбор любовника (не говоря уже о «спутнике жизни»). С 1 июня я решила начать новую жизнь, полную волнительных приключений: неожиданные знакомства, спонтанный секс в трамвае, флирт с кардиологом, подмигивания папе одноклассника детей. Звучало прекрасно. Как оно оказывается на самом деле — читайте ниже. Это зарисовки из моей жизни, моего опыта, моих удач и неудач.
Сходила на свидание. Ну такое… Мужчина, 45 лет, выглядит прилично. В переписке показался адекватным. Сказал, чтобы я выбирала место встречи. Выбрала Sparks. Смотрит меню и задумчиво говорит:
— Давно не был в ресторане. Как же всё подорожало…
— Забей, я сама за себя заплачу. ХХI век.
— Я не голодный, мне воду со льдом.
— А мне ледяное просекко и крабовые котлетки.
Приносят напитки.
— Ты ездишь на Х5, пьешь просекко и дорого одеваешься… Зачем тебе мужчины?
— Я тебя не задерживаю, за твою воду заплачу.
Теряю интерес к нему и думаю: «Есть ли в окружающей среде мужики, которые не будут рефлексировать на внешний вид женщины, не будут себя противопоставлять и сравнивать себя с женщиной, чувствовать себя говном рядом с другим человеком?»
Всё еще хочется верить в хорошее. Но мужчины в попытке познакомиться со мной генерят лютый бред. Написали двое, оба пригласили на пляж. Одного вежливо послала ко всем чертям, со вторым сложнее. Говорю:
— Какой пляж? Я из ванны со льдом не вылезу еще неделю, мой лучший друг — кондиционер.
— Все девушки любят пляж.
— Я не девушка, предпочитаю пляжи Северного ледовитого океана.
— А кто же ты?
— Пингвин.
— Толстая, с короткими ногами и вся в черном?
— Примерно так.
— Предпочитаю стройных. Похудеешь — пиши.
Мама в детстве вежливости не научила. И ведь наверняка найдется пара для размножения. А мы потом удивляемся вырождению нации.
В мае сотрудница новосибирского секс-шопа откровенно рассказала о своей работе и покупателях. А если интересно почитать о вступлении в зрелость — почитайте колонку