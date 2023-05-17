«Комплексов стало гораздо меньше». Взгляд 40-летней женщины на личный опыт вступления в зрелость

«К старости нужно готовиться заранее», — говорит актриса Юлия Меньшова. Ее процитировала мне мама, когда мы недавно обсуждали возраст и перемены, которые он несет. Нужно заранее позаботиться о том, что наполнит твое пространство и время. Чтобы не доставать детей и внуков своей гиперзаботой и гипертревогой. В жизни должны быть идеи, кроме заботы о семье. Это, кстати, не так просто, потому что когда тебе годы напролет долбят, что дети — это главное, всё лучшее детям, по инерции продолжаешь так думать. А надо бы уже и отстать от отпрыска во многих случаях.
Я, Ольга Куликова, в ближайшее время буду искать ответ на вопрос, как жить после 40. И если у вас есть ответы по существу, а не только колкие замечания, пишите комментарии.
О жизни после 40 маркетолог Ольга Куликова ведет канал в «Телеграме».
«Москва слезам не верит», одна из ключевых женских драм советского периода, помимо спорной любовной истории Гоши и Кати подарила нам бесспорно прекрасную максиму «В сорок лет жизнь только начинается». Когда смотришь фильм в юности, это кажется режиссерским допущением — потому что настоящая жизнь, конечно, сейчас, в 18–20, все дороги перед тобой открыты, а что там у этих стариков, кроме закатки огурцов и встреч с потрепанными кавалерами, может вообще происходить.
Правда, лет в 30 накрывает осознание, что далеко не все мечты юности оказались реализованы, представления о собственном величии и уникальности сильно завышены, да и направления развития весьма ограничены обстоятельствами. Тут еще и сравнение со сверстниками догоняет: у кого-то — успешная карьера, у кого-то — прекрасная семья, у кого-то — заводы и пароходы, а у тебя всё не как у людей.
Так и мучаешься с 30 до 40, попеременно хватаясь то за профессиональную реализацию, то за налаживание личной жизни, параллельно выращиваешь детей, борешься с комплексами и стараешься быть во всём приличным человеком и привлекательной женщиной.
А потом вдруг понимаешь, что тебе почти сорок — и жизнь реально только начинается. Возраст, который пугает многих женщин, несет с собой и много освобождения. Потому что ну всё: что выросло, то выросло. Ключевые задачи юности выполнены (среди них — пережить разочарование в себе, совершить ошибки и найти способы их исправить — или не найти и жить с этим дальше, это тоже окей), то появляется гораздо больше принятия.
Да, я вот такая — с неидеальной внешностью, которая к тому же всё время меняется не в лучшую сторону; с разводом в анамнезе вместо крепкой семьи; со среднестатистической работой без всяких там профессиональных побед; обычная жизнь в обычном городе, ничего похожего на мечты юности про домик у моря с прогулками вдоль пляжа и вечерами у камина с самым прекрасным мужчиной на свете. Поплакала, приняла, отпустила.
Зато — ребенок вырос, а до внуков (надеюсь) еще далеко, можно заниматься своими интересными взрослыми проблемами. Зато — резко снижается давление общественности по поводу внешнего вида. Да, в 40+ женщина покидает ярмарку невест. Можно по этому поводу огорчаться, можно сопротивляться, подключая средства косметологии, но здравый смысл подсказывает, что в определенном возрасте практически невозможно состязаться по внешности с юными девушками, а главное — какой в этом смысл?
Не так просто принять возрастные изменения, я сама еще в процессе.
Но, я думаю, многие со мной согласятся, комплексов стало гораздо меньше, чем в юности. Один из главных подарков сорокалетия — твоя самооценка отвязывается от внешней оценки окружающих; ты гораздо реже ориентируешься на то, что подумают другие. Вместо этого ты спрашиваешь: «А что об этом думаю я?», «Как мне с этим?», «Нужно ли это мне, хочу ли я туда?»
Ты вдруг чувствуешь, что из девочки, которая внутренне дрожит из страха не соответствовать, нелепо выглядеть, не то сказать, неправильно себя повести, ты стала женщиной, которая сама дает оценку другим, опираясь на опыт, уверенность в себе и умение справляться с любыми обстоятельствами. Ты наконец-то крепко держишься на ногах, и случайные фразы посторонних людей относительно твоей внешности, компетенций, материнских стратегий или интеллектуальных способностей не влияют на твое самовосприятие. Это чувство однозначно стоит того, чтобы отдать за него нежный румянец юности.
Препятствий, в том числе ментальных — страх оценки, желание соответствовать чужим требованиям, погоня за похвалой, — стало меньше. Понимание, как строить более здоровые отношения, романтические, в семье, на работе, — появилось. Дружба становится более многогранной, рядом появляются интересные люди, с которыми свела не школа или вуз, а общие ценности. Сил и идей еще много, да и кое-какие нерешенные личные задачи имеются, успокаиваться рано.
Поэтому — да, в сорок лет жизнь только начинается. Главное — сохранить здоровье.