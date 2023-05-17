«Комплексов стало гораздо меньше». Взгляд 40-летней женщины на личный опыт вступления в зрелость

«Москва слезам не верит», одна из ключевых женских драм советского периода, помимо спорной любовной истории Гоши и Кати подарила нам бесспорно прекрасную максиму «В сорок лет жизнь только начинается». Когда смотришь фильм в юности, это кажется режиссерским допущением — потому что настоящая жизнь, конечно, сейчас, в 18–20, все дороги перед тобой открыты, а что там у этих стариков, кроме закатки огурцов и встреч с потрепанными кавалерами, может вообще происходить.



Правда, лет в 30 накрывает осознание, что далеко не все мечты юности оказались реализованы, представления о собственном величии и уникальности сильно завышены, да и направления развития весьма ограничены обстоятельствами. Тут еще и сравнение со сверстниками догоняет: у кого-то — успешная карьера, у кого-то — прекрасная семья, у кого-то — заводы и пароходы, а у тебя всё не как у людей.



Так и мучаешься с 30 до 40, попеременно хватаясь то за профессиональную реализацию, то за налаживание личной жизни, параллельно выращиваешь детей, борешься с комплексами и стараешься быть во всём приличным человеком и привлекательной женщиной.



А потом вдруг понимаешь, что тебе почти сорок — и жизнь реально только начинается. Возраст, который пугает многих женщин, несет с собой и много освобождения. Потому что ну всё: что выросло, то выросло. Ключевые задачи юности выполнены (среди них — пережить разочарование в себе, совершить ошибки и найти способы их исправить — или не найти и жить с этим дальше, это тоже окей), то появляется гораздо больше принятия.



Да, я вот такая — с неидеальной внешностью, которая к тому же всё время меняется не в лучшую сторону; с разводом в анамнезе вместо крепкой семьи; со среднестатистической работой без всяких там профессиональных побед; обычная жизнь в обычном городе, ничего похожего на мечты юности про домик у моря с прогулками вдоль пляжа и вечерами у камина с самым прекрасным мужчиной на свете. Поплакала, приняла, отпустила.



Зато — ребенок вырос, а до внуков (надеюсь) еще далеко, можно заниматься своими интересными взрослыми проблемами. Зато — резко снижается давление общественности по поводу внешнего вида. Да, в 40+ женщина покидает ярмарку невест. Можно по этому поводу огорчаться, можно сопротивляться, подключая средства косметологии, но здравый смысл подсказывает, что в определенном возрасте практически невозможно состязаться по внешности с юными девушками, а главное — какой в этом смысл?



Не так просто принять возрастные изменения, я сама еще в процессе.

