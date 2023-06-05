freedom
СЕЙЧАС +33°С
Пробки 4/10
usd 80.88
eur 87.10
Тема дняРазбил стекло у соседского Infiniti
Все новости
Все новости

«Мечтал взять ее в жены»: сварщик женился на девушке из Замбии — сейчас они живут в российской деревне

Он даже заплатил за жену выкуп, как того требуют традиции

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы, Marat Davlyaev / YouTube.com

Поехал к бывшей жене в Африку, а влюбился в другую. Такая необычная история любви сложилась у уроженца Пермского края Марата Давляева и его нынешней супруги Нгамбо. Пара поженилась сначала на родине невесты в Замбии, а потом устроила бракосочетание по мусульманским традициям в России.

Как живет эта необычная семья — смотрите в коротком видео наших коллег из 59.RU, которое опубликовано чуть выше.

Марату 28 лет, он сварщик и блогер родом из небольшой деревни. Его избранницей стала 25-летняя студентка и учительница младших классов Нгамбо. Молодые люди познакомились благодаря блогу Марата. Он записал совместное видео с африканским инфлюенсером, на которого была подписана Нгамбо. Девушка увидела его и сразу влюбилась. В комментариях призналась в любви к россиянину. Пермского пацана это тронуло, и завязалась переписка. На следующий же день он пригласил симпатичную подписчицу в ресторан. Так и завязались отношения.

Правда, Марату уже нужно было уезжать в Турцию на работу. Он предложил девушке в будущем переехать с ним в Россию, но при условии, что христианка Нгамбо примет ислам.

— Я так мечтал взять эту девушку в жены! — признается Марат.

Спустя год возлюбленная все-таки решилась на это. Марат сделал девушке предложение на берегу озера Кариба. И услышал заветное «да». По местным традициям жених должен выкупить невесту. Раньше за будущую жену «платили» коровами, в наши дни перешли на деньги. Марат договорился на 45 000 квача, или 166 000 рублей.

— Я пока заплатил только 15 000 рублей. Вообще с меня спрашивали 70 000 квача, что равно 260 000 рублей, но я сказал, чтобы не перегибали палку. Сумма явно завышена, но, наверное, это потому, что я белый, — предполагает пермяк.

Молодожены останутся жить в деревне Марата. Молодая жена учит русский язык. Марат ведет блог и рассказывает о совместной жизни.

По теме

ЗамбияСвадьбаБлогер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter