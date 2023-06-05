«Мечтал взять ее в жены»: сварщик женился на девушке из Замбии — сейчас они живут в российской деревне

Марату 28 лет, он сварщик и блогер родом из небольшой деревни. Его избранницей стала 25-летняя студентка и учительница младших классов Нгамбо. Молодые люди познакомились благодаря блогу Марата. Он записал совместное видео с африканским инфлюенсером, на которого была подписана Нгамбо. Девушка увидела его и сразу влюбилась. В комментариях призналась в любви к россиянину. Пермского пацана это тронуло, и завязалась переписка. На следующий же день он пригласил симпатичную подписчицу в ресторан. Так и завязались отношения.

