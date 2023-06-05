«Мечтал взять ее в жены»: сварщик женился на девушке из Замбии — сейчас они живут в российской деревне

Поехал к бывшей жене в Африку, а влюбился в другую. Такая необычная история любви сложилась у уроженца Пермского края Марата Давляева и его нынешней супруги Нгамбо. Пара поженилась сначала на родине невесты в Замбии, а потом устроила бракосочетание по мусульманским традициям в России.
Как живет эта необычная семья — смотрите в коротком видео наших коллег из 59.RU, которое опубликовано чуть выше.
Марату 28 лет, он сварщик и блогер родом из небольшой деревни. Его избранницей стала
Правда, Марату уже нужно было уезжать в Турцию на работу. Он предложил девушке в будущем переехать с ним в Россию, но при условии, что христианка Нгамбо примет ислам.
— Я так мечтал взять эту девушку в жены! — признается Марат.
Спустя год возлюбленная все-таки решилась на это. Марат сделал девушке предложение на берегу озера Кариба. И услышал заветное «да». По местным традициям жених должен выкупить невесту. Раньше за будущую жену «платили» коровами, в наши дни перешли на деньги. Марат договорился на
— Я пока заплатил только
Молодожены останутся жить в деревне Марата. Молодая жена учит русский язык. Марат ведет блог и рассказывает о совместной жизни.