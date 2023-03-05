Миллионерша-кондитер из Бердска вышла замуж за известного казахского рэпера

Кондитер из Бердска Полина Филимонова вышла замуж за известно казахского рэпера The Limba (Мухаметали Ахметжанов). Об этом пара сообщила у себя в соцсетях.

— Две недели назад была в Казахстане, был обычный день, я проснулась, умылась, вышла замуж, — поделилась с подписчиками Полина Филимонова у себя в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ).