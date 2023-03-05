Миллионерша-кондитер из Бердска вышла замуж за известного казахского рэпера

Кондитер из Бердска Полина Филимонова вышла замуж за известно казахского рэпера The Limba (Мухаметали Ахметжанов). Об этом пара сообщила у себя в соцсетях.
— Две недели назад была в Казахстане, был обычный день, я проснулась, умылась, вышла замуж, — поделилась с подписчиками Полина Филимонова у себя в Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ).
Кроме того, свидетельство о заключении брака у себя на странице выложил сам The Limba. Судя по документу, девушка оставила свою фамилию после замужества. Пока молодожены только зарегистрировали отношения, свадьбу планируют сыграть позже.
О романе Полины Филимоновой и Мухаметали Ахметжанова стало известно в январе. Тогда The Limba сообщил о том, что собирается жениться и опубликовал фото с помолвочным кольцом стоимостью 300 тысяч долларов. В начале февраля музыкант познакомил невесту с родителями — семейные фото он тоже выложил в соцсетях.
Мухаметали Ахметжанов, более известный как The Limba — 25-летний казахстанский музыкант. Одна из наиболее популярных его песен — «X.O».
Полина Филимонова — кондитер из Бердска, которая в 19 лет основала кондитерскую онлайн-школу Pauline School. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка составила 102,9 миллиона, а чистая прибыль — 20,5 миллиона рублей. В 2021 году Филимонова давала интервью Forbes. Сейчас девушка живет в Дубае.
*Корпорация Meta, которая владеет Instagram, была признана экстремистской и запрещена в РФ.