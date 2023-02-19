Неравный брак. Как жительница Новосибирска встречалась с деревенским слесарем и что из этого вышло

Многие из нас склонны недооценивать свой образ жизни и свои привилегии. Но нам просто не с чем сравнивать. Или, проще говоря, эти многие еще не завели себе роман с человеком из другого слоя общества. И, если вам кажется, что это всё ерунда какая-то, а «Принцесса и свинопас» — сказка не из нашей реальности, перепроверьте свои привилегии — она очень даже из нашей.



Вот завела моя подруга, например, роман со слесарем. С обычным таким деревенским слесарем. И мы, раскрыв рты, несколько лет слушали захватывающие истории о том, что вообще-то роман с мужчиной — это не обязательно конфеты, букеты, первый поцелуй, пятое свидание — первый секс. И главная проблема — это вообще не решить, платит ли он за тебя в ресторане. Главная проблема — это понять, куда делись пять литров водки у тебя дома.