Неравный брак. Как жительница Новосибирска встречалась с деревенским слесарем и что из этого вышло

Люди часто говорят о том, что любовь не знает возраста, расстояний и вообще границ. Но не всегда это на самом деле так. Сегодня наш постоянный автор колонок об отношениях Светлана Гладкова рассказывает историю девушки, которая никогда не относила себя к высшему обществу, ездила на подержанной японской машине не премиум-класса и начала встречаться со слесарем. Читайте, что из этого вышло.
Нам в последнее время регулярно напоминают, что нужно не забывать проверять свои привилегии. Мол, загранпаспорт — это вообще-то привилегия. Высшее образование — тоже привилегия. Маникюр и платный зубной врач — привилегия, роды в приличных условиях — привилегия. Да что там, горячая вода и туалет в доме — тоже так-то привилегия. Просто нужно оглянуться по сторонам, чтобы это понять. Можно, например, доехать на электричке до какой-нибудь деревни, которая еще не совсем вымерла (Репьево, например, очень рекомендую), и поболтать с жителями в очереди в местный магазинчик. И изумиться.
Многие из нас склонны недооценивать свой образ жизни и свои привилегии. Но нам просто не с чем сравнивать. Или, проще говоря, эти многие еще не завели себе роман с человеком из другого слоя общества. И, если вам кажется, что это всё ерунда какая-то, а «Принцесса и свинопас» — сказка не из нашей реальности, перепроверьте свои привилегии — она очень даже из нашей.
Вот завела моя подруга, например, роман со слесарем. С обычным таким деревенским слесарем. И мы, раскрыв рты, несколько лет слушали захватывающие истории о том, что вообще-то роман с мужчиной — это не обязательно конфеты, букеты, первый поцелуй, пятое свидание — первый секс. И главная проблема — это вообще не решить, платит ли он за тебя в ресторане. Главная проблема — это понять, куда делись пять литров водки у тебя дома.
Когда у тебя стояли пять литров на настойки, а потом ты решила сделать себе «отвертку», не обнаружив дома никакого вина, но, попробовав «коктейль», выяснила, что развела свой апельсиновый сок водой. Нет, ну правда, пять литров! Но он прощения попросит, конечно, потому что где он еще такую бабу возьмет? Сама продукты в холодильник кладет, сама на них зарабатывает и даже имеет свой собственный автомобиль, на котором может иногда подкинуть тебя до деревни.
С другой стороны, в случае такого романа никто не рассчитывает на то, что ты будешь соответствовать каким-то там стандартам красоты из гламурных журналов, что будешь появляться на свиданиях строго в комплектных трусах с бюстгальтером. А чулки, наверное, вызвали бы у него скорее паническую атаку (даже если он не знает, что такое панические атаки), потому что это ж где-то в кино бывает, а не в жизни. Во всяком случае не в его жизни. Он не упрекнет тебя несвежим маникюром, не заметит отросшие корни и не удивится твоему желанию съесть чебурек, а не салат с авокадо и яйцом пашот.
В общем, можешь расслабиться и не стараться быть идеальной. Ты для него и так идеальна. Примерно как водочка. Водочка вот идеальная. И идеально дополняет любое блюдо в обед, на ужин и даже на завтрак.
Согласитесь, быть для кого-то идеальной — один огромный жирный плюс. Один ли? Нет! Еще есть секс. Секса много. Ну, сначала, конечно, пришлось моей подруге немножко постараться, чтобы донести до мужчины, что у женщины в постели могут быть свои желания и потребности. И что секс — это не про сунул-вынул и пошел. Но, когда он разобрался, стало прекрасно.
Правда, потом возникла другая неожиданная проблема. Выяснилось, что секс среди этого «глубинного народа» — это то, чем занимаются каждый день. Ну, вот есть у тебя кровать, есть в кровати женщина — нет повода не заниматься сексом. И, если на первых порах это приятно, то через несколько месяцев хотя бы иногда хочется просто лечь и заснуть. Но нет, все эти ваши отговорки про головную боль никому здесь не интересны, конечно. Мало ли, чего ты там не хочешь! Ты здесь что, спать собралась, что ли?
В общем, по разным причинам несовпадения менталитетов роман этот складывался не самым безоблачным образом: подруга моя то и дело пыталась выйти из этих отношений. Но, как выяснилось, нельзя просто так взять и прекратить роман со слесарем. Он то и дело будет вновь оказываться то в твоем телефоне, то сразу на пороге твоей квартиры, если ты его заблокировала во всех мессенджерах. Абьюз? Сталкинг? Не, не слышали.
Поэтому она всегда оставалась где-то там в его родной деревне той «городской бабой, которая мутит с нашим Колей». А на Колю, между прочим, было предостаточно других желающих. Однажды подруга прислала нам в чатик голосовое сообщение от неизвестной женщины, полное угроз и разнообразных эпитетов в адрес этой самой подруги, самым цензурным из которых было… А, впрочем, не было там ничего цензурного. Ну то есть были предлоги. И, собственно, всё.
Выяснилось, что отправительница послания считала себя новой девушкой Коли, а мою подругу — главным препятствием на пути к своему личному счастью. А когда девушка из «глубинного народа» видит на горизонте личное счастье, она считает необходимым за него бороться всеми доступными средствами. И борьба эта происходит никак не путем выяснения отношений со своим избранником. Выяснять отношения следует с потенциальными претендентками на мужчину, конечно. Нужно, чтобы каждая претендентка твердо знала, что в случае чего ноги ей переломают непременно, космы выдергают и в целом не факт, что она останется жива, пожалуй. Ну зависит от выносливости, конечно, но лучше сильно не рассчитывать.
И самое любопытное, что это сообщение не было чем-то новым и уникальным: за годы общения со своим слесарем подруга моя получила таких сообщений с десяток от разных баб. Все примерно одинакового содержания и примерно с одним и тем же уровнем аргументации и владения русским матерным языком.
В общем, подруга в очередной раз заблокировала Николая везде, где можно было заблокировать, деревню, где он живет, старательно объезжает, а сообщения от незнакомых баб в соцсетях игнорирует ради душевного спокойствия. А на мой вопрос, что такого в Коле, что он пользуется такой популярностью у себя в деревне, ответила: «Просто у него есть штаны». Для мужика в российской деревне вполне достаточно. Достаточно быть мужиком. Не каким-то там настоящим мужчиной. И уж тем более не мужчиной чьей-нибудь мечты. А просто быть мужиком.
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