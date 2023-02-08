Юбиляры и рожавшие: в каком возрасте мужчины и женщины чаще всего изменяют — отвечают ученые

Популярный возраст для измен

Недавно ученым удалось вычислить, в каком возрасте чаще всего люди решаются пойти «налево». На тему исследования их навела статистика сайтов знакомств — интересно, что большинство зарегистрированных пользователей обоих полов вскоре должны были отметить юбилей — 30-й, 40-й или 50-й.

— Конечно, мужчины могут изменить и в 20 лет, но большинство женщин решаются на это только после 30. К этому возрасту способность к рождению детей ослабевает, а сексуальность и желания обостряются, — считают авторы исследования, опубликованного на ведущем британском сайте знакомств для женатых Illicit encounters.