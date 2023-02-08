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Юбиляры и рожавшие: в каком возрасте мужчины и женщины чаще всего изменяют — отвечают ученые

Люди делятся на две категории — те, кто ужасно боятся измен своей второй половинки, и те, кто об этом даже не думает

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Многие изменщики признавались, что кайфуют именно от острых ощущений быть пойманными

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Можно ли простить измену? Вечный вопрос, ответ на который никогда не будет найден. Для кого-то измена — это страшное предательство, а для кого-то — просто факт, на который даже время и силы тратить не стоит. Каждый человек переживает «поход налево» по-своему, будь то сам ходок или пострадавшая сторона. Наши коллеги из Woman.ru узнали, когда люди чаще всего впервые идут на измену и с чем это может быть связано.

Популярный возраст для измен

Недавно ученым удалось вычислить, в каком возрасте чаще всего люди решаются пойти «налево». На тему исследования их навела статистика сайтов знакомств — интересно, что большинство зарегистрированных пользователей обоих полов вскоре должны были отметить юбилей — 30-й, 40-й или 50-й.

— Конечно, мужчины могут изменить и в 20 лет, но большинство женщин решаются на это только после 30. К этому возрасту способность к рождению детей ослабевает, а сексуальность и желания обостряются, — считают авторы исследования, опубликованного на ведущем британском сайте знакомств для женатых Illicit encounters.

Они считают, что эти данные также могут быть связаны с желанием изменить жизнь накануне важной даты. Часто мы относимся к юбилеям как к рубежам и склонны переосмысливать жизнь именно на этих этапах. Кого-то круглые цифры просто пугают и толкают на разные (иногда необдуманные) поступки.

Есть также интересная теория, что склонность к изменам часто зависит от достатка в паре: чем больше вы зарабатываете, тем меньше вероятность, что партнер хранит вам верность. Объясняют этот феномен так: люди привыкли сравнивать себя друг с другом и не хотят казаться зависимыми. А измена вас будто бы уравнивает.

— Если, например, мужчина не выполняет гендерную роль «кормильца» и получает меньше жены, то изменой он восстанавливает свой авторитет, как бы абсурдно это не звучало. Мужчины, которые зависят от жены финансово, ходят «налево» в три раза чаще, чем те, у кого в семье равные доходы, — заключают ученые.

Что думает эксперт

По опыту врача-психиатра, психотерапевта и кандидата медицинских наук Надежды Васильевой, измена — это практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье.

— Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает, и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет эксперт.

Среди женщин часто звучит миф, что мужчины всегда изменяют, потому что от природы полигамны, но эксперт с этим категорически не согласна.

— Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше, и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — считает Надежда Васильева.

Женщины тоже изменяют?

Еще один миф, что на измены способны только мужчины или в основном только мужчины. Недавно мы записали откровения изменщицы со стажем — наша читательница Полина постоянно изменяет мужу и не может остановиться. В основном она делает это на отдыхе.

— Ездила на отдых одна. Решила, что в этот раз ни-ни. Никаких мужиков и постельных приключений. Сломалась на второй неделе, до этого гордая ходила за себя, мол, пересилила, выдержала, но на ужине встретился он, отдыхал с другом. Тот уже нашел себе отпускную даму сердца. Костя мне не понравился, но после пары-тройки бокалов голова закружилась, — делилась она с корреспондентом. Полина отмечает, что по приезде ей иногда становится совестно перед мужем за курортные романы, о которых он не подозревает.

Психолог Павел Волженков выделил несколько мотивов, из-за которых женщина решается на измену. Среди них, например, ей нравится заниматься сексом с разными мужчинами или нравятся эмоции, которые дарит тайная связь.

— С инстинктивной точки зрения и мужчины, и женщины любят заниматься сексом. Мифа, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, придерживаются мужчины, которые хотят изменять, при этом хотят, чтобы их женщины не изменяли. Есть пары, которые договариваются, что в их браке допустимы измены. Бывает, что живут «шведской семьей»: муж, жена и любовник. При этом поведение мужчины, который своей женщине разрешает быть еще с кем-то, кажется диким. Но именно для этой семьи это норма, потому что они так договорились и никто не возражал, — заключает эксперт.

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