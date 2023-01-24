«Твоей маме леща дала, а тебе ноги сломаю!» Супруги не могут поделить ребенка после развода — дошло до драки

7 января у общего ребенка разведенных супругов был день рождения. Андрей решил вручить сыну подарок и вместе со своей новой избранницей Анной отправился к дому, где девятилетний мальчик сейчас проживает с мамой и ее вторым мужем.



Подъехав к дому, Андрей и Анна увидели маму Анастасии, парковавшую автомобиль. О сути разговора, который последовал дальше, стороны конфликта говорят прямо противоположные вещи, но факт остается фактом: новая избранница Андрея нанесла пожилой женщине несколько ударов. Потасовка попала на запись камер наблюдения.