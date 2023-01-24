«Твоей маме леща дала, а тебе ноги сломаю!» Супруги не могут поделить ребенка после развода — дошло до драки

В 2015 году супруги Андрей и Анастасия решили разойтись. Этому не помешало наличие у пары полуторагодовалого малыша. Анастасия второй раз вышла замуж, Андрей тоже нашел себе новую избранницу. Какое-то время экс-супруги пытались дружить, однако в последние пару лет из-за споров об алиментах и порядке встреч отца с сыном начались конфликты и взаимные оскорбления. Этой зимой разногласия достигли точки кипения. Подробности — в материале НГС.
7 января у общего ребенка разведенных супругов был день рождения. Андрей решил вручить сыну подарок и вместе со своей новой избранницей Анной отправился к дому, где девятилетний мальчик сейчас проживает с мамой и ее вторым мужем.
Подъехав к дому, Андрей и Анна увидели маму Анастасии, парковавшую автомобиль. О сути разговора, который последовал дальше, стороны конфликта говорят прямо противоположные вещи, но факт остается фактом: новая избранница Андрея нанесла пожилой женщине несколько ударов. Потасовка попала на запись камер наблюдения.
Пострадавшая женщина обратилась в полицию. В результате рассмотрения административного дела о причинении легкого вреда здоровью мировой судья оштрафовал Анну на 500 рублей. На это решение стороны конфликта отреагировали по-разному. Оштрафованная женщина сообщила в соцсетях, что «наколотит еще», если услышит какие-либо оскорбления в свою сторону. Эти слова она предложила считать угрозой и посоветовала потерпевшей стороне сделать скриншот сообщения.
Анастасию же поразила ничтожная сумма штрафа за удары, нанесенные ее матери. Женщина считает, что действия ее оппонентов фактически остаются безнаказанными, а она и ее семья так и не были защищены.
— Уже длительное время я и мой супруг получаем угрозы о том, что стоит ходить и оглядываться. Андрей и Анна полоскают меня в социальных сетях, пишут обидные комментарии. Несмотря на это, я готова пытаться быть дружелюбной и давать отцу видеться с сыном. Но только после получения официальных извинений за избиение моей матери и оскорбления, — сказала НГС Анастасия.
По словам новой избранницы Андрея Анны, в этой «войне за ребенка» виновата Анастасия, которая препятствует общению сына с отцом и представляет последнего в негативном свете.
— Мы решили обратиться с жалобой в суд и оспаривать незаконные действия Анастасии. По-хорошему разрешить эту ситуацию не вышло, в дальнейшем мы будем взаимодействовать только в правовом поле, — сказала Анна НГС.
Ранее НГС рассказал историю жительницы Новосибирска, которая развелась с мужем-адвокатом после семи лет брака. Причиной она называет агрессивное поведение супруга и рукоприкладство. Прежде работавший в прокуратуре мужчина транслирует прямо противоположную версию, упрекая бывшую жену в клевете и неадекватности. Но проблема в другом: страдают их общие сыновья.