«Пусть у женщин будут права животных»: как мужчины-девственники становятся экстремистами

Нищета, алкоголизм, преступность, коррупция — список острых проблем человечества можно продолжать бесконечно. Не женщины ли стали всему виной? Да, вам не показалось — в России есть движение, которое разработало целую концепцию с названием «вагинокапитализм».
Кто такие инцелы, почему их объединения признают экстремистскими и к каким последствиям может привести популярность концепции — расскажем в этом материале.
«Это болезнь»
Как несложно догадаться, создателями и главными приверженцами теории стали мужчины. Слово «инцелы» происходит от английского involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся».
— Инцел — это феномен, означающий отсутствие партнера противоположного пола при желании его иметь. Это, скорее, болезнь, из которой следует ненависть, причем как в сторону женщин, так и в сторону окружающих людей в принципе, — объяснил E1.RU один из сторонников движения, который согласился пообщаться на условиях анонимности.
По мнению инцелов, сердце девушки могут завоевать только 5–10% мужчин. При этом у женского пола большой выбор обожателей, а вот парням приходится всячески изощряться, чтобы получить хоть каплю внимания. Из этого проистекает яркое неравенство, считают приверженцы теории. Заполучить желанную девушку удается только самым богатым, успешным и красивым представителям пола, а вот «обделенные» ростом, внешностью и деньгами так и остаются одинокими и (самое главное!) лишенными секса.
— Инцельство стоит на трех китах, — добавил приверженец «вагинокапитализма». — Первый — гипергамия. Девушки встречаются только с парнями либо их уровня, либо выше. Второй — генетическая предрасположенность. Успешность в общении с девушками зависит от того, как ты выглядишь внешне. И отсюда вытекает третий принцип — свою наружность изменить нельзя. Какие карты тебе раздали, такими и играешь, как говорится.
Инцелы с тоской говорят о временах, когда мужчина был добытчиком, а женщина покорно ждала его дома и хранила домашний очаг. Ведь именно после разрушения этих установок и развития феминизма мужчины стали страдать, уверяют представители идеологии.
— Сейчас девушки никак не зависят от парней, они могут столько же зарабатывать, а то и больше. Но у них остался стереотип, что парни всё равно должны быть лучше их. И тогда возникает вопрос: а куда лучше? — возмущается инцел. — Это приводит к тому, что девушки смотрят на одних и тех же парней. Рост — не ниже 190 сантиметров, хорошее тело, красивое лицо, высокая зарплата. Только вот такие мужчины спят со всеми подряд и, соответственно, забирают женский пол у оставшегося мужского населения. Молодые парниши до сих пор вырастают с мыслями, что любви и заботы достаточно, но в реальном мире так не работает. Из-за этого случается серьезный коллапс и нарушение психики.
О «суровой правде» в обществе не принято говорить, негодуют инцелы, поэтому они решили взять эту роль на себя. К сожалению, радикальные представители движения используют очень жесткие методы огласки.
«Женщины предназначены для утоления потребностей»
Одним из самых популярных мужских движений в Сети стало сообщество «Антифеминистский левый фронт». Его создатель — Алексей Поднебесный, который обрел скандальную популярность в медиа. Пожалуй, самое нашумевшее интервью с его участием прошло на телеканале НТВ. Редакторы подошли к щекотливой теме с юмором: интервью с инцелом провела известная порнозвезда.
Поднебесному 44 года, он уроженец Нижнего Новгорода. Как мужчина рассказал журналистам, до 30 лет он был девственником, хотя и «близок к идеалу».
— Я был сначала лучшим учеником в школе, потом лучшим студентом в вузе, но, несмотря на всё это, женщины и девушки меня просто игнорировали, а я заслуживаю право на секс. Женщины предназначены для утоления потребностей, но они не дают, — рассказал Алексей на федеральном канале. — Всё это привело к полному краху моей жизни.
Отсутствие секса, по мнению Поднебесного, — главная проблема человечества. Без половой жизни люди становятся агрессивными, впадают в отчаяние и депрессию. Отсюда вытекают и другие глобальные проблемы, уверяет Алексей.
— Всё, что сейчас происходит плохое в мире, всё связано с тем, что женщины не дают секс всем мужчинам. Я и мои товарищи вывели концепцию вагинокапитализма, — поделился инцел.
Теория Поднебесного такова: всё в мире подчиняется женщинам (к великому сожалению). Каждый мужчина, даже состоящий в браке, вынужден платить за секс — приносить домой зарплату и одаривать жену подарками. Ситуация не особо разнится и у тех, кто не имеет постоянного партнера: человек также трудится, зарабатывая деньги, только отдает их за услуги секс-работницам.
По мнению Алексея, в России инцелов ни много ни мало — 80% населения. Не все успели себя идентифицировать, но это дело времени, уверен нижегородец. В основу своей концепции Поднебесный взял теорию Карла Маркса. Главная цель мужского сообщества, как утверждает инцел, — исправить положение и привести мир к равенству.
Невольно возникает вопрос: о каком равенстве можно говорить, если, по словам Поднебесного, женщины должны подчиняться сильному полу и давать каждому? Инцел нашел ответ и на это.
— Учеными установлено, что мозг женщины на 200 граммов меньше, чем у мужчины. У женщин уменьшена лобная доля, у них превалирует лимбическая система головного мозга, которая действует по тем же моделям поведения, что и обезьяны. То есть женщина, по сути дела, обезьяна. Все они ведут половой отбор. Им нравятся бабуины, мужественные и накачанные, успешные. Я хочу, чтобы все половозрелые женщины занимались сексом с мужчинами, это и есть их главная задача, — заявил Поднебесный.
На этом откровения мужчины не закончились. Вот еще несколько идей: перенести статью об изнасилованиях из Уголовного в Административный кодекс, изменить методы воспитания девочек, с детства объясняя, что «секс — это их общественный долг».
Это интервью возбудило интерес не только других инцелов, но и сотрудников правоохранительных органов.
«Пусть у женщин будут права животных»
Через десять дней после публикации интервью Поднебесный заявил в соцсетях, что ему вменили статью 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или унижение человеческого достоинства). Как оказалось, на деятельность активиста жалуются самые различные люди еще с 2018 года, когда его группа начала привлекать внимание.
Один из постов, на который была составлена жалоба, начинался так: «Можно ли женщин считать людьми?» а заканчивался — «Пусть у них будут права животных, и они живут голыми в дикой природе».
В наказание Поднебесный получил неделю ареста. На этом приключения мужчины не закончились.
В октябре 2021 года Алексея отправили на полгода на принудительное лечение в психбольницу. Всё случилось после массовых убийств в учебных заведениях, причиной которых Поднебесный назвал «отсутствие сексуальной жизни у стрелков».
Санкции были инициированы нижегородским политиком Романом Зыковым. Мужчина утверждал, что посты Поднебесного говорят только об одном: «Он высказывает одобрение убийцам».
Сейчас сообщество скандального инцела во «ВКонтакте» прекратило свою деятельность, а все посты активист предпочел удалить. Мужчина написал, что это связано с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии. Последнее, судя по всему, стало решающим событием.
— С 2022 года секс в России запрещен. Феминофашизм при поддержке государственного терроризма победил, — пишет Поднебесный. — Определения, что такое педофилия, в предложенных законах нет. Это значит, что фемофашистки будут считать «педофилией» любые добровольные отношения половозрелых людей, которые по факту достигли половой зрелости, но им не исполнилось 18 лет, а у государства появится возможность преследовать неугодных за это.
Инцел закончил свой пост многообещающей фразой: «Мы уходим в подполье, но не сдаемся. Секс будет свободным!» Также он намекнул, что планирует эмигрировать из России.
А что на Западе?
В Америке термин «инцел» существовал еще в 90-е годы. Негативный оттенок он приобрел только в 2018 году, когда в Торонто произошло массовое убийство. Тогда 25-летний Алик Минасян наехал на толпу, убив 10 и ранив 15 человек. Большая часть жертв — женщины. Вскоре после происшествия в Сети распространили послание парня: «Восстание невольно воздерживавшихся началось!» Он опубликовал его перед нападением.
Еще несколько подобных инцидентов произошло в последующие годы, и всё с тем же лозунгом. Большинство актов преследовались как террористические. По меньшей мере 45 человек погибли в результате массовых убийств в Америке и Канаде. Все их совершили мужчины, которые идентифицировали себя как инцелы. Убийства стали жуткой «просьбой» вернуть мужчинам право заниматься сексом с кем угодно.
А еще...
Инцелы — не единственное радикальное движение мужчин. Возможно, вы слышали о скандальном сообществе «Мужское государство» (деятельность запрещена на территории РФ). Их группа во «ВКонтакте» насчитывала более 150 тысяч человек, пока не была объявлена экстремистской в 2021 году, ее деятельность запрещена в России. Государственное обвинение доказало, что мужчины устраивали травлю женщин и разжигали межнациональную рознь.
Взгляды представителей движения не особо отличались от инцельских: они боролись с феминистками, отстаивали патриархат и доминирование мужчин.
Любопытно, что в 2017 году агент ФСБ смог поучаствовать в нескольких встречах сообщества в Хабаровске. Силовик рассказал, что на первых сходках мужчины делились наболевшими проблемами, жарили шашлыки и стреляли из пневматики. На третью встречу ставки повысились: молодые люди разливали «коктейль Молотова», пытались собрать взрывчатку по инструкции из запрещенной книги и планировали нападения. Осуществить планы им, к счастью, не удалось.
В том же году четырех создателей сообщества задержали. В 2019 состоялся суд, на котором их осудили за экстремистскую деятельность.