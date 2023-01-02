«Пусть у женщин будут права животных»: как мужчины-девственники становятся экстремистами

О «суровой правде» в обществе не принято говорить, негодуют инцелы, поэтому они решили взять эту роль на себя. К сожалению, радикальные представители движения используют очень жесткие методы огласки.



«Женщины предназначены для утоления потребностей»

Одним из самых популярных мужских движений в Сети стало сообщество «Антифеминистский левый фронт». Его создатель — Алексей Поднебесный, который обрел скандальную популярность в медиа. Пожалуй, самое нашумевшее интервью с его участием прошло на телеканале НТВ. Редакторы подошли к щекотливой теме с юмором: интервью с инцелом провела известная порнозвезда.

