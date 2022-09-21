«Помни, кто ты, и свое место»: сибирячка с сыном сбежала из Новосибирска из-за угроз бывшего мужа

От любви до ненависти

Роман Татьяны и Олега (имена изменены, но известны редакции NGS>RU) начался в 2013 году: между коллегами-строителями возникла симпатия, перетекшая в серьезные отношения. Через год пара оформила их официально, вступив в брак. Сейчас Татьяна понимает, что зря проигнорировала тревожные звоночки: тягу к алкоголю и запрещенным веществам. Но тогда эмоции и чувства взяли верх над холодным расчетом. Вскоре Татьяна забеременела, супруги ждали мальчика.



— Пока я ждала ребенка, муж часто пил и курил травку, после рождения сына эти привычки усугубились, а сам Олег стал вести себя неадекватно. На почве того, что я находилась в декрете, и семью обеспечивал он, начались претензии и оскорбления, перешедшие в рукоприкладство. Идти мне было некуда, и я не оставляла надежды исправить ситуацию. Но когда ребенку исполнилось два года, муж сильно меня избил, — рассказывает Татьяна.

