«Помни, кто ты, и свое место»: сибирячка с сыном сбежала из Новосибирска из-за угроз бывшего мужа

Татьяна (имя изменено в целях ее безопасности) развелась со своим мужем 5 лет назад: причинами она называет рукоприкладство, алкоголизм и наркоманию супруга. С тех пор женщина не чувствует себя в безопасности: она столкнулась с преследованием и угрозами со стороны бывшего мужа. Ситуацию усугубляет наличие общего ребенка. Столкнувшись с бездействием правоохранителей, героиня этой публикации с сыном переехала в другой город. Несмотря на опасение мести вооруженного супруга, она рассказала NGS.RU историю своих непростых отношений.
От любви до ненависти
Роман Татьяны и Олега (имена изменены, но известны редакции NGS>RU) начался в 2013 году: между коллегами-строителями возникла симпатия, перетекшая в серьезные отношения. Через год пара оформила их официально, вступив в брак. Сейчас Татьяна понимает, что зря проигнорировала тревожные звоночки: тягу к алкоголю и запрещенным веществам. Но тогда эмоции и чувства взяли верх над холодным расчетом. Вскоре Татьяна забеременела, супруги ждали мальчика.
— Пока я ждала ребенка, муж часто пил и курил травку, после рождения сына эти привычки усугубились, а сам Олег стал вести себя неадекватно. На почве того, что я находилась в декрете, и семью обеспечивал он, начались претензии и оскорбления, перешедшие в рукоприкладство. Идти мне было некуда, и я не оставляла надежды исправить ситуацию. Но когда ребенку исполнилось два года, муж сильно меня избил, — рассказывает Татьяна.
Дело было в мае 2017-го, женщина съехала с сыном к подруге. Извинения мужа-тирана оказались безрезультатными: Татьяна не простила его и в октябре подала на развод.
— Он конкретно тогда ушел в загул — до такой степени, что друзья отправили его в реабилитационный центр «Белый Лотос» в Курочкино. Именно там на фоне резкого прекращения потребления Олега окончательно заклинило, вернулся он оттуда совершенно неадекватным, — продолжает Татьяна.
Женщина первое время не возражала против общения сына с бывшим мужем, который вернулся из реабилитационного центра хмурым и потрепанным. Но вскоре ситуация усугубилась.
— Первое время, когда у него был период так называемой ресоциализации после ребцентра, Олег не вызывал особого беспокойства. Иногда виделся с сыном, хотя не помогал ему материально. Но когда я узнала, что бывший муж говорит своему ребенку обо мне, я решила перейти к крайним мерам: уехать в другой город на ПМЖ, — говорит Татьяна.
На это решение повлияло и отсутствие реакции силовиков на заявления женщины. По ее словам, Олега не стали привлекать к ответственности за побои, а работа по заявлениям об угрозе со стороны мужа фактически не проводилась.
Угрозы без последствий
Татьяна говорит, что активная фаза угроз и преследований началась после двухлетней ресоциализации по выходу Олега из ребцентра.
— Он постоянно предлагает встретиться, что-то обсудить, намекая на проблемы в случае отказа. Странные сообщения пишет, звонит на работу и распространяет слухи о том, что я занимаюсь проституцией. Подобные вещи он говорит и нашему сыну, — говорит Татьяна.
Журналист NGS>RU изучил переписку Татьяны и Олега по СМС и WhatsApp. Прямых угроз расправой или убийством там нет, но есть странные намеки. К примеру, бывший муж выслал женщине ссылку на статью NGS.RU о том, как парень зарезал свою девушку после погони.
— Видимо, тоже шалавилась. Помни кто ты и свое место. Поешь ты не в церковном хоре, а какие дудки дуешь мне не интересно, — писал бывшей жене Олег под ссылкой на статью об убийстве (орфография и пунктуация сохранены).
В переписке мужчина утверждает, что женщина занимается проституцией и ее «крышует» новосибирский полицейский. Угрозы «вывести всех на чистую воду» в сообщениях чередуются с просьбами о встрече. И по новому кругу: намеки на «активные действия», «снятие с себя ответственности за последующие события» и новые предложения «встретиться, поговорить, как цивилизованные люди».
— Насколько серьезны эти угрозы, честно скажу, не знаю. Но проверять не хочется: у Олега есть разрешение на травмат, без которого он из дома не выходит. В его адекватности я давно сомневаюсь, — говорит Татьяна.
По заявлениям женщины новосибирские полицейские дважды вынесли отказы в возбуждении уголовных и административных дел. При этом из ответов МВД следует, что Олега по сути даже не допрашивали: один раз не дозвонились, другой — ограничились пояснениями по телефону. На этом свою работу полицейские посчитали завершенной.
В конце августа 2022 года прокуратура дала оценку действиям полицейских по заявлениям Татьяны. Проведенные проверки признали «неполными», начальнику отдела
Только к этому моменту Татьяна переехала с сыном в соседний город, и ей удалось найти хорошую работу начальником сметного отдела в строительной компании.
— Я уже устала от всего этого, пять раз была у участкового. Они разводили руками и говорили: нам не хватает людей для расследования серьезных преступлений, а тут вы со своими бытовыми спорами. Ну, знаете: «убьют, тогда приходите» простыми словами, — говорит Татьяна.
Журналист NGS.RU несколько раз безуспешно пытался дозвониться до Олега с просьбой прокомментировать его конфликт с бывшей женой. Услышать удалось лишь автоответчик.
— Если честно, мне не хочется наказывать как-то Олега даже. Мне его жалко: сейчас он больной, неадекватный человек, ему определенно нужна медицинская помощь. Но меня беспокоит собственная безопасность и воспитание сына. Если влияние отца и его клевета на меня не прекратится, ребенок не будет меня уважать, — подытожила Татьяна. Она настоятельно просила не указывать настоящие имя и фамилию Олега.
Наладить быт после насилия могут меньше одного процента людей
В Новосибирске есть несколько кризисных центров, мест, куда мужчинам вход воспрещен. Туда приходят женщины, столкнувшиеся с домашним насилием. В этих стенах бытует устойчивое мнение, что обращения жертв тиранов в полицию чаще всего не приносят желаемого результата.
— Всё, что может сделать участковый — пригласить мужчину на беседу и пригрозить ему ответственностью. Тот в свою очередь возвращается домой и задает жене такую трепку (бьет или запугивает), что ей больше не хочется обращаться в органы. Обращение в прокуратуру с приложением отписки от МВД более действенно, но помогает далеко не всегда, — говорит директор кризисного центра «Надежда» Надежда Позолотина. О том, как устроено это пристанище для женщин, NGS.RU рассказывал несколько лет назад.
По словам Позолотиной, почти все жертвы домашнего насилия рано или поздно возвращаются к тому, от чего уходили. Зачастую причина — дети.
— Я работаю с 2008 года и могу назвать всего 2–3 ситуации, когда в семье после домашнего насилия наступила гармония. Если человек приходит к нам в первый раз, можно сказать с уверенностью 99%, что муж или сожитель убедит ее вернуться: цветами, подарками, обещаниями. Нужно, чтобы человек «наелся», чтобы у него появилась сила и решимость начать новую жизнь, — добавила Позолотина.
Ранее мы рассказывали историю женщины, которая сбежала от мужа-тирана в кризисный центр с четырьмя детьми. Им всем пришлось терпеть издевательства и побои.