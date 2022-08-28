Без права на счастье: психолог — о женщинах, которые обречены на одиночество
Почему современным представительницам слабого пола всё труднее найти вторую половинку
Наверняка у каждого из нас есть такие знакомые девушки, женщины. Красивые, хорошо образованные, с чувством юмора, с достатком всё в порядке, свое жилье есть, нет только личного счастья. Нет семьи, нет надежного супруга. Почему так происходит? Институт брака переживает период кризиса, когда людям уже не надо соединяться в пары, чтобы было легче прожить? Или действуют другие факторы?
Опять же — фактор большого города, где ты одинок в огромных толпах людей, среди которых так трудно выделить одного-единственного? Можно ли, в принципе, при таком раскладе рассчитывать на то, что, в конце концов, наша одинокая героиня найдет своего суженого? На вопросы ищет ответ «Доктор Питер», пообщавшись с психологом. Так почему всё же некоторые дамы просто обречены на одиночество?
Галина Охотникова, психолог, арт-тренер, эксперт предназначения, МАК-эксперт.
— Очень большую роль в этой истории играет самооценка, — говорит психолог Галина Охотникова. — Она формируется еще в детстве, когда хвалят за успехи или, наоборот, ругают за неудачи.
В итоге во взрослом возрасте мы получаем человека с адекватной, завышенной или заниженной самооценкой. Если самооценка адекватная — значит, что всё будет в порядке, человек идет своим путем и живет в мире и согласии, принимает все ситуации и правильно их оценивает.
— Такие женщины чаще всего выбирают себе в партнеры людей, похожих на себя — с адекватной самооценкой, — объяснила Галина Охотникова.
А если с самооценкой не всё в порядке? Тогда может быть несколько вариантов развития событий.
Только другим кажется, что они сильные
Оказалось, что хуже всего для будущего счастливого брака и отношений — иметь завышенную самооценку. И это не про «я — королева», это скорее про «я плохая, и я с этим не смирилась». Женщина целью своей жизни ставит доказать всем и себе в первую очередь, что она — хорошая и имеет право на счастье. Так что неслучайно мы в начале сказали — одинокими оказываются чаще всего яркие, самодостаточные женщины. Но это по нашему восприятию. А вот что они сами думают о себе, неизвестно, но порой значительно портит им жизнь.
— Окружающим кажется, что это очень сильные личности, но они только сверху титаны, — предупреждает психолог. — На самом деле внутри они слабые, маленькие девочки, которые очень сильно зависят от чужой оценки. Кажется, что им нужен мужчина сильный, уверенный, а женщины делают выбор в пользу слабых, в них проще найти подтверждение своей исключительности. И вот живет такая женщина — маленькая, слабенькая, и кричит миру «обнимите меня, похвалите».
Но живет она несчастливой в браке, если до него дошло дело. И претензий к слабому мужчине можно найти массу: мало зарабатывает, не разделяет ценностей, не развивается, не решает проблемы.
— Всё это может решить развод, — признает психолог Охотникова. — Развод — это всегда больно, всегда кризис, но, если женщина пройдет этапы горевания, начнет выравниваться и, возможно, благодаря встречам, новому общению сможет не только встретить свою любовь, но и изменить свою самооценку.
Другой вопрос, когда это произойдет. Нам известно, что бабий век короткий, как всё успеть в этой жизни так, чтоб потом и муж был, и дети, и дом — полная чаша?
— Очень часто момент понимания наступает в возрасте 35+. Самооценка вообще вещь динамичная, — говорит психолог и приводит пример:
Представьте, вы профессионал в своем деле, а водительское удостоверение получили только сейчас. Сели за руль и поехали. Но вы молодой водитель, во многом сомневаетесь, да и соучастники движения не дают расслабиться — некоторые, только заметив восклицательный знак на стекле, считают долгом обсигналить и обморгать. В итоге самооценка падает, но чем дольше вы ездите, больше автоматизма появляется, тем выше растет самооценка. Так и с мужчинами — надо пройти путь от начинающего до профессионала.
— Но речь идет именно об отношениях после развода, а не о романах во время брака, — предупреждает психолог. — С изменами — сложный вопрос, и он не в самооценке.
«Я плохая, и я с этим смирилась»
Еще одна серьезная преграда к любви, счастью и серьезным отношениям — заниженная самооценка. Она самая простая, но именно здесь больше всего одиноких женщин.
— Такие люди не верят в себя, не ценят, уверены, что они хуже других, — говорит Галина Охотникова. — Если такие женщины и ходят на свидания, то не с теми, кого выбирают сами, а с теми, кто выбирает их. Они — отличная добыча для абьюзеров и манипуляторов. У такой женщины нет голоса, она не проявляет себя как личность.
Если такую женщину выбрали, она с большой долей вероятности будет терпеть до последнего, не разойдется. Им кажется, что это редкая удача и счастье, что они не одни, с ними кто-то согласился жить.
— Это история про «бьет — значит любит», и это необязательно про физически «бьет», это может быть моральное давление, женщинам больно, но они привыкают к этой боли, — констатирует эксперт.
Но есть у женщин с заниженной самооценкой и один плюс — по сравнению с теми, у кого самооценка завышена. Им удается привлечь людей с нормальной самооценкой. Сильный партнер-мужчина вытягивает за собой слабого партнера — женщину, так как женщина более гибкая в обучении.
— Легче вылечить «гипо», чем «гипер», недостаток можно восполнить, а при избытке надо что-то выводить, — говорит Галина Охотникова.
Психолог рассказала, почему в большом городе больше одиноких людей. Дело в том, что очень часто переезд в столицы — это способ доказать себе, что ты способна принять решение, перебраться и стать успешной. То есть в большие города стремятся зачастую люди с завышенной самооценкой.
— По данным исследований, в деревнях и маленьких городах люди счастливее, особенно в плане семьи и отношений, — уверена психолог Охотникова.
Главный совет
Если вы в поиске отношений, то выбирайте в подруги не таких же одиночек, а общайтесь с семейными людьми, которые уже построили отношения. Эффект заключается в том, что подобное притягивается к подобным. Шансов найти вторую половину в таком случае будет больше.