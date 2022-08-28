Без права на счастье: психолог — о женщинах, которые обречены на одиночество

— Всё это может решить развод, — признает психолог Охотникова. — Развод — это всегда больно, всегда кризис, но, если женщина пройдет этапы горевания, начнет выравниваться и, возможно, благодаря встречам, новому общению сможет не только встретить свою любовь, но и изменить свою самооценку.



Другой вопрос, когда это произойдет. Нам известно, что бабий век короткий, как всё успеть в этой жизни так, чтоб потом и муж был, и дети, и дом — полная чаша?



— Очень часто момент понимания наступает в возрасте 35+. Самооценка вообще вещь динамичная, — говорит психолог и приводит пример:

