«Влюбились, поженились — и музычка сопливая играет». Журналист НГС назвал 7 причин не вступать в брак
Рассуждения о том, почему решение о женитьбе или замужестве — заведомо проигрышная затея
Все мы знаем, что на определенное число заключенных браков приходится значительная доля разводов, иногда превышающая количество браков. Например, в январе этого года в Новосибирской области было 806 браков и 985 разводов. По годовой статистике (за 2021 год) мы имеем
Нет, вообще брак — это штука важная, ячейка общества, так сказать, дети должны рождаться в браке. Но это в теории всё так гладко или в кино: встретились, притерлись, преодолели какие-то там трудности киношные, влюбились, поженились — и музычка еще такая сопливая играет. А в жизни люди — существа не такие идеальные, местами противные, у всех свои особенности. Вот оттого и распадаются браки — «не сошлись характерами», так в большинстве случаев говорят о причинах развода.
Ну ладно еще люди в молодом возрасте, впервые женятся, жизненных реалий не знают, наивно на всё смотрят. А ежели кто уже был в браке, да тем более детки имеются — так сильно ли он нужен-то, брак сей? Далее опишем эти самые 7 причин, среди которых, сразу говорю, я считаю главной первую (а вы можете указать свою в голосовании).
Брак, по сути своей, как государственная регистрация несколько убивает романтику отношений и делает людей обязанными, связанными, лишенными части свободы. И на подсознательном уровне все это постепенно расшатывает психику и ведет к разводу. Муж обязательно в свободное время, по вечерам должен быть при жене, дома, сидеть и борщ жрать. А нельзя одному заниматься, чем он хочет, другому — другим? Ну как вы могли такое подумать, ведь это брак, навеки вместе! Это первое, теперь перейдем ко второму обстоятельству.
Люди, конечно, разные, но как можно быть с кем-то 24 часа в сутки изо дня в день? Он же осточертеет! Какая бы там ни была любовь-морковь в самом начале. Все разговоры исчерпаны, всё уже друг про друга известно, секс уже давно надоел — да у любого найдутся такие знакомые, которые из-за этого уже развелись или разводятся. Ну и как же ваши клятвы в самом начале, все эти признания, весь этот пафос — оказалось ложью и лицемерием? Тут мы имеем вторую причину не жениться — в своем начале брак много чего радужно обещает обоим, а в финале становится суровым протрезвлением.
Третье — если уж так хочется, так сказать, «быть вместе», ну так и будьте, зачем же вам бумажка эта с печатью. Есть такие понятия «брак на расстоянии», «брак по выходным»: люди могут жить раздельно, не надоедать, не показывать друг другу каждое божье утро свои невыспавшиеся рожи. Сокращение количества совместного быта и увеличение времени разлуки, наоборот, ведет к укреплению романтики, что в классическом браке практически невозможно.
Четвертое — вынос мозга. Как только люди расписались, они тут же решили, что теперь имеют полное право поучать другого, постоянно ныть, чего-то требовать, говорить, как надо жить и как не надо. Все эти упреки, обиды, намеки, недосказанности — люди начинают ненавидеть противоположный пол до конца жизни.
Пятое — возможное преимущество свободной жизни перед браком. Ну, то есть взрослый человек может предположить, просчитать, какие плюшки он получит в браке и какие у него есть сейчас. Есть люди, которые по своим психофизиологическим особенностям не любят, когда кто-то постоянно мельтешит перед глазами, а любят больше быть наедине с собой. Не любят ни малейшего ограничения свободы, никаких возникающих обязательств, а любят, когда делаешь что хочешь в любое время и не надо никуда бежать к кому-то.
Шестое — время, деньги. Разумный взрослый человек, какая бы там любовь-морковь ни искрила, понимает, что всё это может угаснуть, что многое может случиться, что
И седьмое — прости господи, секс. Это такая штуковина, получить которую можно и без всяких браков, сами знаете как. Например, путем коротких, но честных знакомств, когда всё обоюдно обговаривается. А в браке, как мы помним, секс сей по всем законам мироздания со временем тускнеет и в итоге совсем перестает быть плюшкой брака. А ежели у человека уже и возраст серьезный — так многим эта штуковина и ни к чему вовсе, а то и небезопасна.
Ипограф: «Пальцем искрить, вилки глотать в нашем возрасте уже не годится. И с барышнями поаккуратней. Мраморные они, не мраморные — наше дело сторона. Сиди на солнышке, грейся» (х/ф «Формула любви», «Мосфильм», 1984 г.).
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