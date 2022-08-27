«Влюбились, поженились — и музычка сопливая играет». Журналист НГС назвал 7 причин не вступать в брак

Нет, вообще брак — это штука важная, ячейка общества, так сказать, дети должны рождаться в браке. Но это в теории всё так гладко или в кино: встретились, притерлись, преодолели какие-то там трудности киношные, влюбились, поженились — и музычка еще такая сопливая играет. А в жизни люди — существа не такие идеальные, местами противные, у всех свои особенности. Вот оттого и распадаются браки — «не сошлись характерами», так в большинстве случаев говорят о причинах развода.

Ну ладно еще люди в молодом возрасте, впервые женятся, жизненных реалий не знают, наивно на всё смотрят. А ежели кто уже был в браке, да тем более детки имеются — так сильно ли он нужен-то, брак сей? Далее опишем эти самые 7 причин, среди которых, сразу говорю, я считаю главной первую (а вы можете указать свою в голосовании).