Попался, который валялся: сексолог назвала 8 признаков в телефоне мужчины, которые говорят об измене

Смартфон или компьютер стали недоступны для вас

По мнению эксперта, стоит задуматься, если раньше вам был известен пароль от компьютера или телефона, но вдруг он поменялся и супруг не спешит вам сообщать новый. Обидно, конечно, но если в ваших отношениях ничего больше не поменялось, то это повод задуматься.

— Если мужчина не дает вам пароль, это говорит о том, что больше это не общая с вами территория, там есть то, что вас больше не должно касаться, — объясняет психолог.