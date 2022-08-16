Попался, который валялся: сексолог назвала 8 признаков в телефоне мужчины, которые говорят об измене
Если вы подозреваете своего партнера в неверности, самое время проверить его по этим пунктам
С детства всех нас учили, что подглядывать — нехорошо. И совсем не хорошо рыться в чужих вещах, даже если это ваш супруг и формально у вас всё общее. Но всё равно многие женщины делают это. Сексолог Ирина Барбат рассказала специально для Wday.ru о признаках, которые часто выдают изменников. Но помните, что перечисленные моменты могут и не являться стопроцентным показателем измены.
Ирина Барбат — практикующий психолог-сексолог. В своей работе использует методы КПТ, гештальт-терапии, метод расстановок.
Смартфон или компьютер стали недоступны для вас
По мнению эксперта, стоит задуматься, если раньше вам был известен пароль от компьютера или телефона, но вдруг он поменялся и супруг не спешит вам сообщать новый. Обидно, конечно, но если в ваших отношениях ничего больше не поменялось, то это повод задуматься.
— Если мужчина не дает вам пароль, это говорит о том, что больше это не общая с вами территория, там есть то, что вас больше не должно касаться, — объясняет психолог.
Появление еще одного телефона
По опыту сексолога, часто бывает так, что мужчина оставляет открытым доступ жены или подруги к первому телефону и просто заводит второй гаджет.
— Предлогом может стать необходимость по работе. Но если ее раньше не было, а теперь она появилась, вы явно что-то не знаете о жизни своего супруга, — считает Ирина Барбат.
Частые вечерние звонки или сообщения
Увеличение активности пользования смартфоном — тоже один из косвенных признаков возможной измены. Если раньше за коллегами мужа по работе и партнерами не наблюдалась вечерняя активность по сложным и безотлагательным делам, то возможно это тоже повод для беспокойства. Хотя, может, у человека правда аврал на работе, и не стоит накручивать.
Появление социальных сетей
Многие мужчины не имеют красочных страничек в социальных сетях и публичных аккаунтов. Если вдруг вы увидели, что ваш суженный завел аккаунт и выбрал на аватарку лучшее фото — это тоже может служить поводом присмотреться к нему повнимательнее. Особенно если раньше супруг был противником и презрительно отзывался об активности в социальных сетях.
Сайты с адресами посуточной аренды квартир или гостиниц
Не будем притворяться, все мы умеем смотреть историю поисковых запросов в браузере. Так вот, если в истории посещений есть такие адреса, но вас муж никогда не приглашал на свидание в такие места, то, возможно, приглашает другую.
Удаление списка звонков, сообщений на телефоне
— Доступ к телефону мужа может сохраняться, но мужчина регулярно «чистит» истории звонков и сообщений. Причиной может быть недостаток памяти на устройстве. При таком варианте удаление, как правило, делают тогда, когда сам телефон сигнализирует об отсутствии свободного места, но не каждый день, — делится своими наблюдениями сексолог.
Скрытые сообщения, фотографии и архивирование чатов в мессенджерах
Ирина говорит, что часто, чтобы скрыть переписку, изменщики используют архивы чатов. Хитрость в том, что, если чат помещен в архив, когда приходит новое сообщение — уведомление на телефоне не появляется. При этом сам чат сохраняется.
Тоже самое касается и скрытых папок с фото. Фотографии из такой папки не видны общей галерее.
Порнографические сайты
— При обнаружении у партнера таких адресов в поисковой строке следует не делать спешных выводов. Порно может служить для мужа как возбуждающий фактор, как поиск новых поз для секса, страстных идей. Но если ничего нового не появляется в вашей спальне — повод ответить на вопрос: чего не хватает мужу и присмотреться к его поведению в сексе, — советует сексолог.
Что думает эксперт
По опыту врача-психиатра, психотерапевта и кандидата медицинских наук Надежды Васильевой измена — это практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье.
— Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает, и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет эксперт.
Среди женщин часто звучит миф, что мужчины всегда изменяют, потому что от природы полигамны, но эксперт с этим категорически не согласна.
— Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — считает Надежда Васильева.
Женщины тоже изменяют?
Еще один миф, что на измены способны только мужчины или в основном только мужчины. Недавно мы записали откровения изменщицы со стажем — наша читательница Полина постоянно изменяет мужу и не может остановиться. В основном она делает это на отдыхе.
— Ездила на отдых одна. Решила, что в этот раз ни-ни. Никаких мужиков и постельных приключений. Сломалась на второй неделе, до этого гордая ходила за себя, мол, пересилила, выдержала, но на ужине встретился он, отдыхал с другом. Тот уже нашел себе отпускную даму сердца. Костя мне не понравился, но после пары-тройки бокалов голова закружилась, — делилась она с корреспондентом. Полина отмечает, что по приезде ей иногда становится совестно перед мужем за курортные романы, о которых он не подозревает.
Психолог Павел Волженков выделил несколько мотивов, из-за которых женщина решается на измену. Среди них, например, ей нравится заниматься сексом с разными мужчинами или нравятся эмоции, которые дарит тайная связь.
— С инстинктивной точки зрения и мужчины, и женщины любят заниматься сексом. Мифа, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, придерживаются мужчины, которые хотят изменять, при этом хотят, чтобы их женщины не изменяли. Есть пары, которые договариваются, что в их браке допустимы измены. Бывает, что живут «шведской семьей»: муж, жена и любовник. При этом поведение мужчины, который своей женщине разрешает быть еще с кем-то, кажется диким. Но именно для этой семьи это норма, потому что они так договорились и никто не возражал, — заключает эксперт.
Что еще почитать
Чистильщица. Откровения сибирячки, которая разоблачает неверных мужей (она «сдает» их женам).
Право на лево: история семьи, которая легализовала измены ради любви, — они стали полиаморами.
Супружеская верность — необходимость или атавизм? Рассуждаем об изменах с психологом и сексологом.