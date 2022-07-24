Психолог Лабковский объяснил, какие женщины обычно несчастны в личной жизни (проверьте себя)

Историй о проблемных отношениях немало. В Волгограде более 10 женщин заявили, что стали жертвами одного альфонса (каждой он внушал, что она для него «самая родная»). Молодая мать из Свердловской области познакомилась в интернете с мужчиной, влюбилась, а потом взяла несколько займов для него и сейчас расплачивается по чужим долгам. Еще одна наша читательница рассказала, как отвергнутый ухажер угрожал ей убийством, а потом разместил ее фотографии на порносайте. Почему некоторым женщинам так не везет с партнерами — «Доктор Питер» попробовал найти ответ на этот вопрос с помощью медийного психолога и писателя Михаила Лабковского.