Психолог Лабковский объяснил, какие женщины обычно несчастны в личной жизни (проверьте себя)
По его мнению, всему виной установки и правила, которые нам внушают с раннего детства
Историй о проблемных отношениях немало. В Волгограде более 10 женщин заявили, что стали жертвами одного альфонса (каждой он внушал, что она для него «самая родная»). Молодая мать из Свердловской области познакомилась в интернете с мужчиной, влюбилась, а потом взяла несколько займов для него и сейчас расплачивается по чужим долгам. Еще одна наша читательница рассказала, как отвергнутый ухажер угрожал ей убийством, а потом разместил ее фотографии на порносайте. Почему некоторым женщинам так не везет с партнерами — «Доктор Питер» попробовал найти ответ на этот вопрос с помощью медийного психолога и писателя Михаила Лабковского.
По мнению психолога, причины таких неудач в личной жизни нужно искать в раннем детстве. Многим девочкам с малых лет внушают мысль, будто бы истинное счастье кроется в присутствии мужчины рядом. Любого, главное, чтобы бы был.
Почему вообще именно перед женщинами чаще всего встает вопрос поиска гармоничных отношений? Михаил Лабковский тоже обращает внимание на то, что многие темы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной, обычно интересуют именно представительниц прекрасного пола. Можно предположить, что это как-то связано с различиями в устройстве психики людей разного пола. Но на самом деле, говорит эксперт, это не так. У женщин нет какой-то врожденной задачи любить и жить только этим.
Виной всему, пишет Лабковский в своем телеграм-канале, женская гендерная социализация. Через мультфильмы, детские сказки, наставления бабушек-дедушек некоторые девочки с юных лет впитывают примерно такие установки:
- Ты живешь ради того, чтобы выйти замуж.
- Главная цель любой женщины — стать женой и матерью.
- Нужно быть красивой — тогда найдешь жениха и будет тебе счастье.
Мысли и мечты о карьерном росте, увлечениях, путешествиях, как правило, не поощряются. А независимых и свободных женщин еще и нередко осуждают — мол, на самом деле все они несчастные, и все успехи в жизни, все достижения — лишь сублимация нерастраченной материнской любви.
— Парадокс в том, что именно те женщины, которые на первое место ставят любовь и отношения, как раз обычно в этой сфере и несчастны. Это они вечно напарываются на арбузеров, становятся для мужчин пустым местом, это они меньше всего получают удовольствия от интима, концентрируясь на желаниях мужчин, — к такому выводу пришел психолог Михаил Лабковский.
Впрочем, есть и другие истории. Почитайте откровения мужчин, столкнувшихся с домогательствами и абьюзом со стороны женщин. Об этом не принято говорить в мужском мире, но парни тоже страдают от нежелательного внимания.