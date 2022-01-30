«Говорил, я самая родная»: обманутые женщины уверяют, что стали жертвами альфонса — директора автошколы

«Они почему-то считали, что мой мужчина — это их собственность»

— Всё началось после того, как девушки узнали, что у Сергея серьезные отношения со мной, — рассказала Мария. — Началась самая настоящая травля. Мне приходилось ездить в полицию и давать объяснения по поводу этой ситуации. Даже правоохранители мне посочувствовали, поняв, почему они так себя ведут. Следователи спрашивали: может быть, меня тоже обманули? То, о чём рассказали женщины, — это просто бред сумасшедшего. Эти девушки истрепали нервы и мне. Они звонили мне, писали даже тогда, когда я находилась в больнице. Это была настоящая психологическая охота.



Мария уверена, что рассказы о том, что ее муж — мошенник, — откровенное вранье.



— Он никогда не скрывался, ходил на допрос к следователю, — уверяет Мария. По словам женщины, это ее супруг попал в сети своих возлюбленных, а не они. — Их целью стала просто банальная месть. Они все просто хотят испортить жизнь нам. По поводу кредитов и продажи жилья: девушка сама предложила такую схему, чтобы у нее остались и деньги, и жилье, это мой муж и его дочка поплатились за свою доброту. Он же не забрал ни квартиру, ничего. Это всё случилось давно, все их отношения были прекращены давно, а всплыло всё только сейчас. Почему? Просто потому, что они объединились и решили отомстить, что женился он не на них. Когда у моего супруга умерла его жена, он много лет был один. Возможно, поставил на себе крест, а потом понял, что он тоже достоин любви и внимания, как и любой другой человек. Да, возможно, он бросался в отношения слишком отчаянно, но он ведь не знал, что ему попадаются такие женщины. Кто из нас не ошибается? Ну а он просто был свободным человеком. Сейчас я вижу, как ведут себя эти женщины, и верю своему мужу. Девушки ведь пытались также и меня настроить против него, но я прошла через это.