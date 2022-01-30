«Говорил, я самая родная»: обманутые женщины уверяют, что стали жертвами альфонса — директора автошколы

Более десяти женщин из Волгограда и города-спутника Волжского заявили о том, что стали жертвами альфонса. По словам обманутых, они остались с долгами и кредитами, которые брали для якобы тяжелобольного возлюбленного с разбитым сердцем.
«Хотите водить машину? Я вас научу! А еще... я не могу найти свою единственную»
Обманутые дамы объединились в сообщество, чтобы найти как можно больше жертв любвеобильного ухажера. По словам девушек, все истории начинались примерно одинаково.
Представьте себе, уставшие после работы, вы возвращаетесь домой. Готовите ужин, наводите порядок, помогаете детям с уроками. Потом, уже без сил, берете телефон, чтобы полистать ленту социальных сетей. И вдруг неожиданно получаете сообщение от директора автошколы с предложением осуществить мечту — получить права, научиться водить машину... Именно так начинались романы наших героинь — с простой переписки.
— Сначала он нам присылал рекламу своей автошколы, ставил «класс» на фото, потом предлагал осуществить мечту и научиться водить машину, — рассказали девушки. — Если права уже были, Сергей просто начинал делать комплименты, хвалить. Он общался, присылал электронные подарки, писал стихи, фотографии разные. Просто заводил ни к чему не обязывающие беседы, но они были регулярными. Мы привыкали к нему, к сообщениям, потом обменивались телефонами, созванивались. Он рассказывал о себе, расспрашивал о наших увлечениях. Потом уже он предлагал встретиться, угощал кого-то мороженным, кого-то — кофе, кого-то водил в рестораны, заказывал шашлык и сыр с вином. Заботился, дарил то, чего так не хватало, — внимание, заботу, ласку. Во время встреч он рассказывал, как ему тяжело, как он устал искать свою единственную, свою любовь...
Сердца девушек, погруженных в красивую сказку, таяли, и они с головой уходили в романтику этих нездоровых отношений.
— Он умеет говорить красиво, складно, — рассказали девушки. — Он постоянно восхищался голосом, фигурой. Брал за руку и говорил, что именно меня он ждал всю жизнь. Рассказывал, что одинок, похоронил жену и поставил на себе крест, а тут влюбился. Уверял, что нет у него радостей в жизни, кроме как семья и бильярд. Сергей говорил, что он очень верующий, в церковь ходит, молится, даже святую воду пьет. По его рассказам, в нашей истории любви сходилось всё: от гороскопа до звезд и интересов. Буквально спустя несколько таких встреч он сразу же начинал называть как-то ласково, обращался так: «милая моя, родная». Как оказалось, чтобы просто не запутаться в именах.
«Милая моя, родная, я так хочу быть с тобой. Но...»
А потом, по словам жертв, Сергей неожиданно попадал в ужасную историю с долгами или вдруг заболевал — онкология. Ему срочно требовались деньги, но найти их можно было одним способом — взять кредит или продать что-то из имущества «милой и родной» возлюбленной. Мужчина так и продолжал бы выманивать у женщин, мечтающих о семьях и сказке, деньги, если бы не одно но: одна из девушек узнала про обман и написала второй. Объединившись, волжанки нашли еще с десяток жертв возлюбленного.
— Мы познакомились именно так, через интернет, — рассказала стоматолог из Великого Устюга Ольга. — Всё было очень быстро. Он каждое утро мне писал, вечером желал доброй ночи, днем звонил — без напоминаний. Мне не приходилось ничего ждать, ведь он сам всё это делал. Он много раз приезжал ко мне, в Устюг, активно звал замуж, а я не спешила. Сергей задаривал меня цветами, подарками, искал путь ко мне через моих детей.
Во время очередной поездки в Устюг волжанин поделился с Ольгой проблемами — рассказал, что сейчас он активно ищет возможности начать процедуру банкротства.
— Я тогда не придала этому значения, а потом только узнала, что у него отозвали лицензию на осуществление деятельности автошколы, — рассказала Ольга. — Еще спустя время он прислал мне огромное сообщение и видео, в котором уверял, что хочет быть счастливым и не причинять мне хлопот и вреда, но у него большие проблемы в бизнесе и ему нужны деньги. Он просил меня взять кредит на два миллиона рублей. И ведь я пошла, мне его одобрили, я просто не успела взять эти деньги. А потом мне написала еще одна пострадавшая из Волжского. Она осталась без жилья и денег. Мы начали общаться, сопоставлять всё и выяснили: пока Сергей был у меня, он говорил ей: «Еду лечиться». А мне начал рассказывать о том, что у него проблемы с бизнесом.
Объединившись, девушки нашли еще несколько пострадавших от великой любви волжанина.
— Выяснилось, что он специально выбирал женщин с детьми, замужних дам, — рассказала Ольга. — Знакомился он преимущественно на уроках во время занятий в своей автошколе и в социальных сетях. Кого-то подвозил прямо после уроков домой, вступал в интимную связь с девушками, а потом шантажировал их. Грозил, что расскажет мужьям об их связи, требовал брать кредиты и отдавать ему деньги. Девушки брали кредиты и сейчас их молча выплачивают, потому что не хотят рушить отношения с мужьями. Нас оказалось очень много таких — обманутых одним человеком. Вы не подумайте, мы не глупые женщины, вниманием тоже никогда не были обделены. Но Сергей — очень тонкий психолог, который сумел нас окрутить так, что мы последнее были готовы отдать.
«За четыре года не вызвал ни одного подозрения»
Еще одна волжанка также рассказала свою историю отношений с владельцем автошколы.
— Наши отношения с Сергеем развивались на протяжении четырех лет, за все эти годы он ни разу не вызвал никаких подозрений в неверности. Мне он тоже говорил, что у него проблемы с работой, проблемы с автошколой, просил помощи с долгами. В 2020 году он мне рассказывал очень красочно и в деталях, что нашел работу в другом регионе, что поедет туда, на вахту. Всё было вообще не придерешься. Как выяснилось, ездил он к Ольге. В социальных сетях я заметила их общение, написала Оле. Она мне не поверила. Но мы продолжили с ней общаться и всё сопоставили.
Мы знакомились с девушками, общались и узнавали еще больше страшных подробностей об этом человеке. Мы все разного возраста, он встречался даже с девушками возраста своей дочки. И все они набрали кредиты, дома продали, земли, чтобы ему помочь. В итоге остались в долгах и совсем одни.
Никто не понимает, как так у него получилось закружить голову взрослым, состоявшимся женщинам. Он предложил мне схему, что я якобы продаю квартиру его дочери, которая берет ипотеку. Деньги за квартиру я отдала Сергею, который также написал расписку, пообещав мне их вернуть. Но позже они начали процедуру банкротства, — рассказала девушка.
«Действовал по определенной схеме»
Адвокат Эдгар Кармазиновский, изучив материалы этой запутанной любовной истории, считает, что в действиях любвеобильного волжанина, возможно, есть признаки откровенного мошенничества.
— Он действовал по определенной схеме, — уверен Эдгар. — Здесь можно усмотреть состав уголовного преступления, а именно мошенничества. То есть сначала мужчина заводил с девушками ни к чему не обязывающие разговоры, затем втирался в доверие. Всё это происходило на протяжении длительного времени — с моей подзащитной он общался на протяжении нескольких лет. Женщины, видя, что перед ними бизнесмен, серьезный, по сути, человек, верили ему и оформляли кредиты. Моей подзащитной мужчина предложил следующую схему: продать свою квартиру его дочери, а дочь потом, взяв ипотеку, обязуется ее платить. При этом дочь Сергея дала письменные обязательства в этом, девушка обязалась по завершении платежей вернуть квартиру моей подзащитной. Но дочь после сделки оформила банкротство, об этом имеются документы. И Сергей, и его дочь подписали эти бумаги. Моя подзащитная в итоге потеряла квартиру. Здесь я вижу, что мужчина ввел ее в заблуждение, а затем и вовсе исчез. Сейчас все обманутые девушки направили заявления в полицию и прокуратуру. Мы намерены идти до последнего и добиваться правды, так как этот мужчина может и дальше обманывать других девушек.
Корреспонденты V1.RU попытались связаться с Сергеем, однако все его телефоны оказались вне зоны доступа. В автошколе сотрудники рассказали, что мужчина уже около года не был на работе. Зато в редакцию обратилась жена Сергея. По словам Марии, ее муж был честен со всеми, но сам стал жертвой любовных интриг обиженных бывших.
«Они почему-то считали, что мой
мужчина — это их собственность»
— Всё началось после того, как девушки узнали, что у Сергея серьезные отношения со мной, — рассказала Мария. — Началась самая настоящая травля. Мне приходилось ездить в полицию и давать объяснения по поводу этой ситуации. Даже правоохранители мне посочувствовали, поняв, почему они так себя ведут. Следователи спрашивали: может быть, меня тоже обманули? То, о чём рассказали женщины, — это просто бред сумасшедшего. Эти девушки истрепали нервы и мне. Они звонили мне, писали даже тогда, когда я находилась в больнице. Это была настоящая психологическая охота.
Мария уверена, что рассказы о том, что ее муж — мошенник, — откровенное вранье.
— Он никогда не скрывался, ходил на допрос к следователю, — уверяет Мария. По словам женщины, это ее супруг попал в сети своих возлюбленных, а не они. — Их целью стала просто банальная месть. Они все просто хотят испортить жизнь нам. По поводу кредитов и продажи жилья: девушка сама предложила такую схему, чтобы у нее остались и деньги, и жилье, это мой муж и его дочка поплатились за свою доброту. Он же не забрал ни квартиру, ничего. Это всё случилось давно, все их отношения были прекращены давно, а всплыло всё только сейчас. Почему? Просто потому, что они объединились и решили отомстить, что женился он не на них. Когда у моего супруга умерла его жена, он много лет был один. Возможно, поставил на себе крест, а потом понял, что он тоже достоин любви и внимания, как и любой другой человек. Да, возможно, он бросался в отношения слишком отчаянно, но он ведь не знал, что ему попадаются такие женщины. Кто из нас не ошибается? Ну а он просто был свободным человеком. Сейчас я вижу, как ведут себя эти женщины, и верю своему мужу. Девушки ведь пытались также и меня настроить против него, но я прошла через это.
Восемь женщин написали заявления
По данным правоохранительных органов, за прошлый год в полицию действительно поступали заявления на имя Сергея.
— В течение 2021 года в полицию Волжского поступило порядка восьми заявлений от женщин, рассказавших, что одолжили деньги одному и тому же человеку. Мужчина опрошен об обстоятельствах, факт получения денег не отрицает, частично возместил деньги женщинам, умысел на хищение денег отрицает, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Обязуется вернуть всем. По указанным фактам отказано в возбуждении уголовного дела.
В то же время в прокуратуре города Волжского пришли к совершенно другому выводу, все-таки увидев единую схему в материалах, и теперь настаивают: уголовное дело возбудить.
— В рамках надзорной деятельности прокуратурой изучены материалы процессуальных проверок по обращениям жительниц Волжского о возможных мошеннических действиях. Ранее по данным материалам полицией принимались решения об отказе в возбуждении уголовных дел, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. — Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены, направлены материалы для решения вопроса о дальнейшем уголовном преследовании.