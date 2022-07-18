«Мое фото, гроб с цветами и дата смерти»: 22-летней девушке угрожают убийством, но полиция не заводит дело

«На такую ерунду у меня нет времени!»

Сам же Михаил Слоньяк, от имени которого отправляются угрозы, настаивает, что не имеет никакого отношения к этим сообщениям. Он уверен, что кто-то хочет опорочить его или бывшую девушку.

— Мне самому интересно, кто это делает. И самое главное — зачем. Да и вообще какой смысл? Если бы я хотел насолить — точно не стал бы это делать под своими инициалами, — уверяет Михаил Слоньяк. — Поначалу я думал, что это кто-то со стороны Маши. Может, ее подруга близкая. Хотят сделать моими руками, ведь я не посторонний человек, чтобы еще больнее было. Но зачем? Я давно в Подмосковье. С Марией и Надеждой особо не общаюсь, вообще не знаю, что у них происходит. И тут мне присылают скриншоты и говорят, что это я всё пишу! На такую ерунду у меня нет времени. При желании я, если бы хотел — мог создать другую учетную запись и так же бы всё отправлял. А тот, кто пишет такие гадости — у него явно с головой не в порядке.