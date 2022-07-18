«Мое фото, гроб с цветами и дата смерти»: 22-летней девушке угрожают убийством, но полиция не заводит дело
Мария Широкова уверена, что её преследует бывший ухажер — все угрозы приходят с его аккаунта в соцсети. Мы поговорили с ним
С навязчивым преследованием столкнулась 22-летняя сотрудница волгоградской страховой компании Мария Широкова. Странные и страшные сообщения приходят ее подруге, близким и знакомым. Все сообщения — как под копирку: оскорбления, скриншоты провокационных постов и даже коллажи — фотографии Марии в наряде невесты, лежащей в гробу. Угрозы приходят со страниц в соцсетях, которые зарегистрированы на имя ее бывшего ухажера Михаила Слоньяка. Молодой человек в последнее время живет в Подмосковье и трудится на стройке. Он, в свою очередь, настаивает, что не имеет к этим сообщениям никакого отношения — по версии Слоньяка, кто-то хочет его очернить. Полиция же отказывает в возбуждении уголовного дела. Почему правоохранительные органы бездействуют, можно ли вычислить сталкера и привлечь к ответственности, и вообще чем может быть вызвано такое агрессивное и навязчивое поведение — разбираемся вместе.
«Ты либо моя, либо умрешь»
Первые сообщения с угрозами, по словам Марии Широковой, стали приходить еще осенью прошлого года с аккаунтов в соцсетях на имя Михаила Слоньяка.
— Поначалу я даже не поверила, ведь так зовут моего бывшего парня. Мы с ним встречались, но потом наши пути разошлись, так бывает, — рассказывает девушка. — Я поначалу думала, что кто-то другой прикрывается его именем, но затем поняла — это все-таки он. Слишком много фактов он знал о моей жизни. Пыталась как-то его образумить, нормально поговорить. А потом поняла, что это бесполезно. Страшно стало. Он уже долгое время терроризирует меня, моего парня, друзей и знакомых.
С каждым разом сообщения становились всё страшнее. Неизвестный, прикрывающийся именем ее бывшего парня, перешел к угрозам убийством.
— Пишет моему парню с вопросами, когда похороны. Это было буквально на прошлой неделе, — говорит Мария Широкова. — А на днях сделал страничку в соцсети, где поставил на главную фотоколлаж: моя фотография, гроб с цветами, а также указал дату смерти. Пост звучал так: «В результате жестокого убийства сегодня скончалась девушка, которую я хотел убить. К сожалению, это сделал кто-то другой». Это всё он отправил не только мне. Я была дома, как вдруг мне один за другим начали звонить друзья — перепугались, жива ли я еще. Все были в ужасе от этого послания.
На скриншотах, которые Мария Широкова предоставила V1.RU, отправитель сначала признается в любви, потом пишет, что если девушка хочет жить — то должна вернуться к нему, а затем переходит на оскорбления.
— Он писал, что мне вскрыли живот и вытащили все органы, также приходили другие угрозы: «Ты либо моя, либо умрешь», «Не захотела стать моей невестой — не будешь ничьей». На мои вопросы: «Что от меня нужно?» — отвечал: «Твое мертвое тело», — продолжает Мария Широкова. — И это длится не день и не два. В каком-то ужасе живу. Страшно не только в соцсети заходить, но и на улицу выходить. Если человек способен писать такие гадости — ждать от него можно всё что угодно и в реальной жизни. Это же сумасшедший!
Еще одна жертва интернет-сталкера
С подобным же навязчивым преследованием в соцсетях со страниц под именем Михаила Слоньяка столкнулась еще одна девушка — Надежда Лысенкова.
— Он крал мои фото, фото моего ребенка и мужа. Выкладывал их на сайтах знакомств, на сайтах для извращенцев, на порнографических сайтах. Писал мой номер, — рассказывает Надежда Лысенкова. — Также написывал лично мне гадости. Пытался довести до развала семьи. И это всё мягко сказано. А потом взял мою фотографию и от моего имени отправлял сообщения Маше [Широковой]. Так мы с ней и познакомились. Всё обсудили и поняли, чьих это рук дело. И если там — хоть как-то понятно, он, видимо, сильно расстроен, что она с другим сейчас, вот и начал с обиды гадости писать. А зачем он написывает мне и моей семье — непонятно. Я была просто его подругой.
Надежда Лысенкова говорит, что они с Марией Широковой попытались вывести сталкера на чистую воду и пришли к выводу, что отправитель — именно их общий знакомый, а не кто-то другой.
— Да, мы думали, что и его кто-то может подставлять — писать от его имени. А потом я намеренно несколько раз Мише в личный ватсап писала так называемые «утки» — недостоверную информацию о Маше, — рассказывает Надежда. — А потом эта же информация, которую я, так скажем, «сливала», тут же была ей написана с аккаунтов, которые поливают ее грязью и грозят убить. Это и стало для нас главным доказательством, что всё это дело рук одного и того же человека.
«На такую ерунду у меня нет времени!»
Сам же Михаил Слоньяк, от имени которого отправляются угрозы, настаивает, что не имеет никакого отношения к этим сообщениям. Он уверен, что кто-то хочет опорочить его или бывшую девушку.
— Мне самому интересно, кто это делает. И самое главное — зачем. Да и вообще какой смысл? Если бы я хотел насолить — точно не стал бы это делать под своими инициалами, — уверяет Михаил Слоньяк. — Поначалу я думал, что это кто-то со стороны Маши. Может, ее подруга близкая. Хотят сделать моими руками, ведь я не посторонний человек, чтобы еще больнее было. Но зачем? Я давно в Подмосковье. С Марией и Надеждой особо не общаюсь, вообще не знаю, что у них происходит. И тут мне присылают скриншоты и говорят, что это я всё пишу! На такую ерунду у меня нет времени. При желании я, если бы хотел — мог создать другую учетную запись и так же бы всё отправлял. А тот, кто пишет такие гадости — у него явно с головой не в порядке.
Что говорят в полиции
С жалобой на угрозы и преследование Мария Широкова обратилась сначала в полицию Елани (в этом поселке раньше жили и Широкова, и Слоньяк). Но там, по ее словам, обращение никто не принял всерьез.
— На меня как на дуру смотрели, когда я всё рассказала и показала скриншоты переписки местным полицейским, — вспоминает Мария.
Отказом в возбуждении уголовного дела, по словам Марии, закончилось и ее обращение к полицейским в Волгограде.
— Нам вслух не говорили, но дали понять, что раз скриншоты из социальной сети, которая сейчас признана экстремистской, то заниматься ей вообще не будут, — недоумевает Мария Широкова. — В итоге даже заявление не приняли, а получаемые сообщения с угрозами посоветовали просто блокировать. Но я действительно опасаюсь за свою жизнь, поэтому пошла в полицию. Написала заявление, подкрепила доказательствами, но мне пришел ответ — отказ в возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством». Они якобы позвонили на номер Михаила, который я им дала, но там якобы был другой человек, поэтому в его действиях нет состава преступления по статье «Угроза убийством». Я предоставила все факты, скрины и прочее. Я написала, что боюсь за свою жизнь. Но всё это стало не аргументами для полицейских, чтобы как минимум установить угрожавшего мне человека. Неважно. Пусть идут мне угрозы, а вот если потом произойдет преступление, то тогда они возьмутся за возбуждение дела? Так получается?
Начальник полиции по Еланскому району Волгоградской области пояснил V1.RU, что обращений очень много и указанного случая он не помнит, а также не слышал о нем от коллег.
В прокуратуре Волгоградской области V1.RU сообщили, что озвученная информация будет тщательно проверена:
— По факту обращения [Марии Широковой] организована проверка, в рамках которой будет проверена законность принятого полицией процессуального решения. О результатах проверки заявитель будет проинформирован в установленном законом порядке.
Куда жаловаться на угрозы в Сети
Что делать, если полицейские бездействуют? С этим вопросом мы обратились к адвокату Александру Игнатову.
— Если полиция отказывается возбуждать дело или вообще не принимает заявление, то необходимо направить жалобу на действия, а точнее — бездействие сотрудников МВД. Есть глава № 16 уголовно-процессуального кодекса, где говорится, что действия дознавателя, следователя и других должностных лиц можно обжаловать. Там же разъяснен порядок обжалования. Есть три способа: написать заявление на имя начальника следственного органа или органа дознания, обратиться в прокуратуру или суд, — говорит Александр Игнатов. — Это действенно, но не всегда. На мой взгляд, приоритетнее обращаться в прокуратуру, так как это надзорный орган, который вправе отменить незаконное решение. Без внимания заявление точно не оставит. И даже укажет сотруднику полиции, какие проверочные мероприятия необходимо провести.
Почему бывшие преследуют своих партнеров?
Психолог Эвелина Гаевская говорит, что у сталкера могут быть разные цели и причины преследования — самоутверждение в виде троллинга и получение удовольствие от эмоций жертвы, месть или компенсация собственных негативных переживаний, связанных с бывшим партнёром, получение каких-то выгод через жертву и/или ее близких. Либо это проявление психопатологического процесса.
— Психологические причины такого по сути асоциального поведения индивидуальны. Обычно среди психологических причин называют детские психотравмы, полученные в результате семейного воспитания, и личностные особенности. Реакция жертвы преследования, ее страх, беспомощность, попытки «спрятаться» или обратиться за помощью — все это может раззадоривать преследователя. Он будет более активно писать угрозы, получая фактически наслаждение от того, что жертва нервничает. Агрессор может получать от этого удовлетворение, — объясняет Эвелина Гаевская.
Эксперт рекомендует не вступать в контакт с агрессором — с ним вряд ли можно договориться.
— Возможно, в этой истории есть некий третий, который неосознанно «подогревает» конфликт. Спасатель. Это может быть постоянное лицо (родственник, новый партнёр, к которому ушла жертва), а могут быть люди или организации, которые выполняют роль спасателя, сохраняя при этом «отношения» между жертвой и преследователем. Конкретно в данной ситуации, возможно, имело бы смысл провести специальную экспертизу психического состояния автора этих угроз. Вопрос, поможет ли это жертве его преследований? Важно, чтобы девушка получила реальную помощь и защиту. И, возможно, не менее важно для неё поработать с психологом. После пережитого преследования надолго сохраняются эмоции, которые серьезно влияют на отношения с людьми и качество жизни в дальнейшем.
Ранее мы рассказывали о случаях, когда интернет-сталкеринг переходит в реальную жизнь — почитайте откровенные истории девушек, которые столкнулись с преследованием и слежкой.