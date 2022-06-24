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Депутат поднялся на автовышке и спел песню в центре Новосибирска — рассказываем, что это было

Так он поздравил свою жену с годовщиной знакомства

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Константин Терещенко дарит своей жене Юлии цветы

Константин Терещенко дарит своей жене Юлии цветы

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Сегодня вечером новосибирцы могли увидеть в центре города необычную сцену. Депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко поднялся на автовышке к террасе ресторана «Перчини» и спел песню «От зари до зари» — так он поздравил свою жену с годовщиной знакомства.

Константин спланировал всё в тайне от жены

Константин спланировал всё в тайне от жены

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По словам Константина Терещенко, выступление было сюрпризом для жены. Вместе с детьми они ужинали в ресторане, в какой-то момент Константин вышел на улицу. Там его уже ждала автовышка и группа поддержки с цветами и видеокамерами. Кроме того, у входа в здание играла музыкальная группа.

Этим вечером они с детьми ужинали на террасе

Этим вечером они с детьми ужинали на террасе

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Депутат поднялся к террасе «Перчини» с микрофоном и цветами:

— Мы познакомились 25 лет назад в городе Барабинске на дискотеке. И вот мы уже 25 лет вместе, у нас родились 3 замечательных ребенка. 2 сына и лапочка-дочка. <...> Очень много лет назад я принял для себя очень важное решение — мы становимся мужем и женой. Тогда мы были студентами, и я не смог тебе сделать хорошее, достойное тебя предложение. Поэтому решил сделать сейчас, — сказал Константин.

После поздравления Константин спел

После поздравления Константин спел

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После этого он предложил своей жене Юлии обвенчаться, она согласилась. Музыканты начали играть, а Константин петь «От зари до зари».

Выступление сопровождалось живой музыкой

Выступление сопровождалось живой музыкой

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— Друзья, у меня есть любимая жена, есть замечательные дети! Любите своих женщин, своих вторых половин, — завершил выступление Константин. После этого они с женой спустились вниз, где их ждали родственники и друзья, и выпили шампанское.

Константин признался, что готовился к выступлению 10 лет. Для этого ему пришлось справиться со страхом высоты

Константин признался, что готовился к выступлению 10 лет. Для этого ему пришлось справиться со страхом высоты

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Всё происходящее снимали приглашенные операторы — позже из видео склеят клип с отсылкой к фильму «Песни моря».

За выступлением наблюдали прохожие — они делали фото и видео, некоторые даже прослезились

За выступлением наблюдали прохожие — они делали фото и видео, некоторые даже прослезились

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После вся семья Терещенко спустилась вниз к друзьям и родным

После вся семья Терещенко спустилась вниз к друзьям и родным

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В феврале мы рассказывали необычную и романтичную историю жительницы Новосибирска Ольги. С помощью НГС она хотела найти мужчину, с которым за год до этого летела одним рейсом. Женщина писала, что между ней и незнакомцем пролетела искра, но из-за смущения она не смогла показать свою симпатию. Вскоре после публикации она нашла того самого попутчика. Чем закончилась история мы писали здесь.

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