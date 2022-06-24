Депутат поднялся на автовышке и спел песню в центре Новосибирска — рассказываем, что это было

Депутат поднялся к террасе «Перчини» с микрофоном и цветами:

— Мы познакомились 25 лет назад в городе Барабинске на дискотеке. И вот мы уже 25 лет вместе, у нас родились 3 замечательных ребенка. 2 сына и лапочка-дочка. <...> Очень много лет назад я принял для себя очень важное решение — мы становимся мужем и женой. Тогда мы были студентами, и я не смог тебе сделать хорошее, достойное тебя предложение. Поэтому решил сделать сейчас, — сказал Константин.