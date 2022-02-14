«Его карие глаза не дают мне покоя»: сибирячка ищет мужчину, с которым летела из Крыма одним рейсом

— Пока я раскладывала вещи, он не сводил с меня глаз. Но я была так смущена, что не поддержала эту игру. Какая ирония: я пять лет танцую танго, и именно взгляд — главное в этом танце. Но в тот раз волнение сбило меня с толку — я даже не могла посмотреть на него. Как он на меня смотрел в аэропорту и в самолете — так редко смотрят. Теперь он даже не знает, насколько он мне понравился. Есть вероятность, что он женат, хотя я почти уверена, что это не так. Женатые смотрят иначе — не настолько увлеченно. Они хотят просто развлечься, — размышляет Ольга.

Потом самолет приземлился, и больше Ольга того пассажира не видела. Девушка попыталась разыскать попутчика через авиакомпанию, но ей отказали в предоставлении конфиденциальной информации.