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«Его карие глаза не дают мне покоя»: сибирячка ищет мужчину, с которым летела из Крыма одним рейсом

Девушка до сих пор не может забыть своего попутчика

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Ольга уже пять лет занимается танго

Ольга уже пять лет занимается танго

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Жительница Новосибирска Ольга хочет найти мужчину, с которым 2 июня 2021 года летела на одном самолете авиакомпании S7 рейсом Симферополь — Новосибирск.

— Я летела с танго-марафона. Вылет был назначен на 23:05, но всё началось до посадки. Я заметила мужчину, стоящего у окна. Всё это время я общалась по телефону. Я сразу выделила его из всей толпы, огромное впечатление на меня произвел взгляд его карих глаз. На вид ему 35–40 лет, — рассказывает Ольга.

Полет Ольга и таинственный незнакомец провели на соседних рядах.

— Пока я раскладывала вещи, он не сводил с меня глаз. Но я была так смущена, что не поддержала эту игру. Какая ирония: я пять лет танцую танго, и именно взгляд — главное в этом танце. Но в тот раз волнение сбило меня с толку — я даже не могла посмотреть на него. Как он на меня смотрел в аэропорту и в самолете — так редко смотрят. Теперь он даже не знает, насколько он мне понравился. Есть вероятность, что он женат, хотя я почти уверена, что это не так. Женатые смотрят иначе — не настолько увлеченно. Они хотят просто развлечься, — размышляет Ольга.

Потом самолет приземлился, и больше Ольга того пассажира не видела. Девушка попыталась разыскать попутчика через авиакомпанию, но ей отказали в предоставлении конфиденциальной информации.

— Я понимаю, что прошло много времени, но вдруг он прочитает и вспомнит меня. Возможно, он свободен от отношений, и наша встреча состоится. А может, среди ваших знакомых есть тот, кто летел 2 июня из Симферополя. Передайте, пожалуйста, что его ищут. Его карие глаза не дают мне до сих пор покоя. И мне бы очень хотелось взглянуть в них снова, — с надеждой говорит сибирячка.

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