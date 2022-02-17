Сибирячка нашла понравившегося мужчину, с которым летела одним рейсом из Крыма, — она искала его через новость на НГС

Жительница Новосибирска Ольга объявила, что нашла симпатичного мужчину, которого искала через публикацию НГС. В прошлом году она летела с ним в одном самолете компании S7 рейсом Симферополь — Новосибирск. По ее словам, пока она раскладывала вещи, он не сводил с нее глаз. В самолете из-за волнения она с ним не познакомилась, но после полета не могла его забыть.
— После публикации мне написали люди, которые дали ссылку на его аккаунт в соцсетях. Это действительно оказался он. Сразу отвечу на вопрос, который интересовал читателей больше всего: нет, он не женат. Как я это узнала? Это понятно по его странице.
Оказалось, что мужчина живет довольно далеко, в другом сибирском городе. Девушка написала ему сообщение, чтобы удостовериться, что это действительно он. Собеседник эту информацию подтвердил, но дальше развивать диалог Ольга не стала:
— Для меня это шок. Пока я жду, что буря внутри меня успокоится, мозг начнет работать адекватно, и я решу, что делать. Дело в том, что мне нравится определенный типаж — темные волосы и глаза, при этом славянская внешность. В моем попутчике совпало всё. Это бывает крайне редко.
На указанную почту Ольге написали еще несколько мужчин.
— Один прислал свое фото и спросил: «Может, это я?» Он явно хотел просто познакомиться, но я искала не его. Общение с ним я поддерживать не стала. Второй мужчина, как мы выяснили, летел тем же рейсом, и ему понравилась девушка. Но она была темноволосой, поэтому после нескольких уточняющих вопросов мы расстались, — говорит Ольга.
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