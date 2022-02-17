Сибирячка нашла понравившегося мужчину, с которым летела одним рейсом из Крыма, — она искала его через новость на НГС

Жительница Новосибирска Ольга объявила, что нашла симпатичного мужчину, которого искала через публикацию НГС. В прошлом году она летела с ним в одном самолете компании S7 рейсом Симферополь — Новосибирск. По ее словам, пока она раскладывала вещи, он не сводил с нее глаз. В самолете из-за волнения она с ним не познакомилась, но после полета не могла его забыть.

— После публикации мне написали люди, которые дали ссылку на его аккаунт в соцсетях. Это действительно оказался он. Сразу отвечу на вопрос, который интересовал читателей больше всего: нет, он не женат. Как я это узнала? Это понятно по его странице.