Депутат новосибирского горсовета вышла замуж за коллегу из Заксобрания

Депутат горсовета Новосибирска Екатерина Митряшина вышла замуж и поменяла фамилию — теперь она Козловская. Этот вопрос обсуждали сегодня, 22 сентября, на сессии горсовета.

— Проект решения подготовлен в связи с вступлением в брак и сменой фамилии депутата Митряшиной Екатерины Николаевны. Необходимо поменять и внести соответствующие изменения в решения и сменить ее фамилию на Козловскую, — сообщила на сессии начальник по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко.

Решение поддержали все 43 депутата, присутствующие на сессии.