Депутат новосибирского горсовета вышла замуж за коллегу из Заксобрания

Депутат горсовета Новосибирска Екатерина Митряшина вышла замуж и поменяла фамилию — теперь она Козловская. Этот вопрос обсуждали сегодня, 22 сентября, на сессии горсовета.
— Проект решения подготовлен в связи с вступлением в брак и сменой фамилии депутата Митряшиной Екатерины Николаевны. Необходимо поменять и внести соответствующие изменения в решения и сменить ее фамилию на Козловскую, — сообщила на сессии начальник по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко.
Решение поддержали все 43 депутата, присутствующие на сессии.
Екатерина вышла замуж за коллегу из Заксобрания области, Дмитрия Козловского. Эту информацию НГС подтвердил отец Екатерины, депутат Заксобрания Николай Мочалин («Единая Россия»).
— Да, это правда. Свадьба была недавно, — сообщил Николай Мочалин.
Источники «Тайги.инфо» рассказали, что Дмитрий и Екатерина давно вместе.
— Знаю, что они довольно долго жили вместе. Теперь всё стало ясно, — рассказал собеседник издания.
И Екатерина, и Дмитрий Козловские состоят в «Единой России». Козловская (Митряшина) входит в комиссию по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике и занимает должность председателя специальной комиссии по регламенту. Козловский состоит в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, председатель комиссии по наказам.
Екатерина Козловская (Митряшина) раньше была замужем за погибшим экс-депутатом горсовета Иваном Митряшиным.
Ивана Митряшина убили в ночь с 10 на 11 мая в загородном доме знакомых Митряшина. Предположительно, причиной стала бытовая ссора.
Экс-депутат возглавлял ГУБО до 2013 года. В июне он был уволен из-за недопустимых комментариев в адрес жителей Железнодорожного района, возмутившихся рубкой елей в сквере управления ЗСЖД по Вокзальной магистрали. Тогда Иван Митряшин заявлял журналистам, что начавшаяся рубка жителей «вообще никак не касается».