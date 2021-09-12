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«Я помогал им снова почувствовать себя женщинами». Истории курортных жиголо, которые живут за счет состоятельных дам

Как ни странно, из некоторых потом выходят неплохие семьянины

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Одиноко гуляющие туристки иногда даже не догадываются, как их оценивают

Одиноко гуляющие туристки иногда даже не догадываются, как их оценивают

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Никогда не видела настоящих курортных жиголо, когда решила рассказать о них, представила собирательный образ: красивого, ухоженного молодого человека, который на пляже завлекает одиноких стареющих женщин игрой мускулов на загорелом торсе. Моя подруга, которая много лет держит гостевой дом в Адлере, быстро вернула меня с небес на землю. Вообще, все эти курортные охотники за деньгами состоятельных туристок оказались очень разными. Вот их истории.

Плешивый мужичок из Сибири


Много лет у моей знакомой в гостевом доме останавливался плешивый мужичок из Сибири, который приезжал на отдых за счет женщин.

— Он проводил здесь всё лето, дамы за него платили, водили в рестораны, возили на экскурсии. Когда я узнала, что он жиголо, чуть в обморок не упала. Маленький, худенький, лысина ярко выраженная — вообще непонятно, сколько ему лет. Но он всегда говорил, что женщины любят его за другое. Уж за какое там другое, остается только догадываться, — рассказала подруга. Но дамы за 50 сохли по нему: если знали, где он остановился, приходили под окна, плакали, умоляли поехать с ними, а он только ухмылялся в жидкие усы. Ездил в Сочи каждое лето 10 лет, а потом пропал.

— Я нашла его домашний телефон, он был у меня записан, позвонила. Мне просто стало интересно, куда дядька делся. Мне его родственники сказали, что он женился в 60 лет и уехал к своей молодой жене в Анапу. Она его младше на 30 лет. Потом приезжал к нам с ней и маленьким ребенком. Сказал, что наконец-то нашел свою любовь и остепенился. Сам с ребенком сидит, а жена работает, — рассказала подруга.

«Меня называли смазливым мальчиком»


Александр давно живет в Мурманске, и он порядочный отец семейства, в котором двое детей. О прошлом вспоминать не любит. И почти не приезжает на свою родину — в Сочи, с женой отдыхает в Геленджике, например. Мало ли, вдруг встретит своих бывших подруг, за счет которых жил много лет.

— Вообще, трудно к чему-то стремиться, если ты живешь в курортном городе. Вокруг все отдыхают, сорят деньгами. На таком расслабоне я и жил. И в основном за счет стареющих женщин. Меня называли смазливым мальчиком, говорили, что у меня красивая улыбка. И я этим пользовался очень активно, — вспоминает Александр. Высокий черноволосый красавец с синими глазами быстро понял, что все женские взгляды на пляже, где он проводил летние дни напролет, прикованы к нему. Вот он идет на буну, играя мускулами — благо, что было много свободного времени для занятий спортом, предпочитал не работать. Вот он красиво прыгает в воду и так же эффектно выходит из нее. Все женщины от мала до велика от этой картины пребывали в легком обмороке. Мужчины гневно сверкали глазами и уводили своих жен. Он и не думал, что может как-то монетизировать свою внешность.

Курортные жиголо нередко высматривают своих будущих партнерш на пляже

Курортные жиголо нередко высматривают своих будущих партнерш на пляже

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— Мне было 19 лет, и на пляже я познакомился с 40-летней красоткой из Москвы. Мы всю ночь пили шампанское на пляже, смеялись, мне было весело и хорошо. А потом она у меня спросила, есть ли у меня планы на ближайшие две недели. Никаких планов у меня, естественно, не было. И она предложила провести эти дни с ней. Мы развлекались сутками напролет, путешествовали, я переехал к ней в номер шикарной гостиницы. А когда настала пора прощаться, она заплатила мне хорошие деньги, — рассказал Александр. И тогда у него родился бизнес-план. Теперь, выходя на пляж, он не только демонстрировал свое красивое и молодое тело, но и оценивал обстановку. Изучал всех особей женского пола, которые пришли на пляж в одиночестве или в сопровождении подруг.

Он выбирал для себя несколько объектов и подсаживался ближе. Следил за реакцией.

— Было несколько сценариев знакомства. Например, к понравившейся женщине я подплывал во время купания. Или предлагал угоститься арбузом, или просто заводил разговор о погоде. Предлагал свои услуги в качестве гида-экскурсовода. Обычно эти сценарии срабатывали моментально, — рассказал Александр. Отбоя от желающих его женщин не было, случалось, что параллельно он встречался с двумя, а то и тремя дамами. Жил припеваючи, ни в чем себе не отказывал и никогда сам не просил денег. Говорит, что это было ниже его достоинства — женщины сами прекрасно понимали, что красивый молодой человек с ними не за красивые глаза. А он старался убедить даму в обратном. При этом он для себя установил возрастную планку: женщин старше 50 лет обходил стороной.

— Хотя, вы знаете, женщины такие разные: есть старуха скучная в 30 лет, а бывают такие «зажигалки» в 50! Одна такая дама из Норильска купила мне квартиру в Сочи и ничего не требовала взамен. Приглашала меня несколько раз к себе, она оплачивала поездку, но потом я женился, — рассказал Александр. Это был гром среди ясного неба. Потому что ко всем своим подругам он относился с уважением, но не более, а тут по-настоящему влюбился. Это была молодая девушка, которая приехала на отдых к соседям из Мурманска. Он вышел на свой балкон и увидел ее. С копной рыжих кудрявых волос, вся в веснушках, она разговаривала по телефону и заразительно смеялась. Он не смог отвести от нее глаз. К тому времени это был уже опытный ловелас с 5-летним стажем работы жиголо, но при виде ее у него краснели уши, стучало сердце и пропадал дар речи. Она улыбалась при встрече, здоровалась по-соседски и проворно сбегала по ступенькам подъезда, мелькая стройными загорелыми ногами.

— Я пропал. И забыл про своих подруг, даже сим-карту поменял. Набрался смелости и заговорил. Мы гуляли по набережной, держась за руки, всё было так целомудренно. А потом она уехала, и я устроился на работу в такси, чтобы поехать к ней на Новый год, да так и остался в Мурманске.

Кто-то на курорте отдыхает, а кто-то серьезно «работает», мечтая быстро разбогатеть

Кто-то на курорте отдыхает, а кто-то серьезно «работает», мечтая быстро разбогатеть

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Секс-туризм процветает, но некоторым нужны только деньги


По словам владельцев отелей, курортный жиголо — сейчас очень популярная и прибыльная «профессия»: молодые люди, так называемые нарциссы, с приходом тепла устремляются на курорты и ищут богатых дамочек, которые как раз за этим и приехали на курорт. Секс-туризм процветает. И даже есть специальные туры в Сочи, но об этом их организаторы стараются не распространяться. Поскольку между жиголо, эскортом и проституцией очень тонкая грань. В любом случае женщина не должна терять голову от южного красавца. Как, например, Лидия Васильевна, которую в Сочи ограбил курортный жиголо. Заявлять в органы она не стала — очень уж стыдно. В своем городе она уважаемый человек — педагог, бабушка двоих внуков. Южный красавец настолько втерся в доверие и вскружил ей голову, что снял с ее карты все имеющиеся там деньги.

— Я лежала в ванне у себя в номере, он забежал и говорит: «Мне срочно нужно оплатить наш заказ из магазина по интернету, скажи номер своей карты. И я, как дура, ему сказала. Выхожу из ванной, а его нет, и каким-то хитрым образом он с моей карты деньги перевел, на которой был лимит переводов. Видимо, сценарий у него отработан, — вздыхает женщина. Сначала она надеялась, что он вышел к курьеру, но потом его номер оказался недоступен, а ее счет — совершенно пустым. Повздыхала Лидия Васильевна, написала дочери — та ей выслала денег на обратный билет. В полицию обращаться постеснялась. Больше в Сочи она не приезжает — плохие ассоциации.

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