«Я помогал им снова почувствовать себя женщинами». Истории курортных жиголо, которые живут за счет состоятельных дам

— Он проводил здесь всё лето, дамы за него платили, водили в рестораны, возили на экскурсии. Когда я узнала, что он жиголо, чуть в обморок не упала. Маленький, худенький, лысина ярко выраженная — вообще непонятно, сколько ему лет. Но он всегда говорил, что женщины любят его за другое. Уж за какое там другое, остается только догадываться, — рассказала подруга. Но дамы за 50 сохли по нему: если знали, где он остановился, приходили под окна, плакали, умоляли поехать с ними, а он только ухмылялся в жидкие усы. Ездил в Сочи каждое лето 10 лет, а потом пропал.



— Я нашла его домашний телефон, он был у меня записан, позвонила. Мне просто стало интересно, куда дядька делся. Мне его родственники сказали, что он женился в 60 лет и уехал к своей молодой жене в Анапу. Она его младше на 30 лет. Потом приезжал к нам с ней и маленьким ребенком. Сказал, что наконец-то нашел свою любовь и остепенился. Сам с ребенком сидит, а жена работает, — рассказала подруга.



«Меня называли смазливым мальчиком»

Александр давно живет в Мурманске, и он порядочный отец семейства, в котором двое детей. О прошлом вспоминать не любит. И почти не приезжает на свою родину — в Сочи, с женой отдыхает в Геленджике, например. Мало ли, вдруг встретит своих бывших подруг, за счет которых жил много лет.

