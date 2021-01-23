«Она и баба, и мужик»: история семьи, где муж потерял доход и не работает уже несколько лет

«Домохозяином ему точно не стать». История Оксаны

— Муж не работает уже больше двух лет. Потерял работу из-за смены руководства в компании и до сих пор не нашел постоянную, сначала были его сбережения, мы жили на них и мои декретные. Я не пилила его, не спрашивала, что да как с работой, не устраивала разборок, так прошел год. Все сбережения закончились, появились долги. Несколько кредитных карт, до этого такого не было, всегда жили по средствам. Я год назад вышла на работу из декрета. Если раньше я полностью готовила первое-второе, убиралась и следила за ребенком, то сейчас мы разделили обязанности 50 на 50. На хозяйство в основном теперь зарабатываю я, денег не хватает, ситуация пока не катастрофическая, но уже неприятная.

Меня расстраивает, что он ищет работу медленно, тщательно выбирая. Отвергает хоть немного не подходящие по оплате/обязанностям варианты, раньше он работал в сфере энергетики. Как будто у него очень много времени и он ни в чем не нуждается. Разнорабочим идти не хочет, говорит, что найдет что-то лучше и нам есть что кушать и чем платить за квартиру, это действительно так. Он многое умеет делать руками, предложила делать ремонты, сказал, что не хочет всю жизнь копаться в бетоне, хочет работать головой.