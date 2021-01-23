«Она и баба, и мужик»: история семьи, где муж потерял доход и не работает уже несколько лет

Потеря работы и дохода — большой стресс вне зависимости от пола. Но чаще всего женщинами временная роль домохозяйки воспринимается не так трагично. Для мужчины потеря дохода — удар по самолюбию и статусу в глазах семьи, даже если та всеми силами старается поддержать его. К сожалению, очень распространена ситуация, когда после шока наступает принятие — и вот уже несколько лет ваш партнер сидит дома и грустит, лениво листая сайты с вакансиями. Такая история случилась в семье Оксаны, и она еще не закончилась. Мы попросили психотерапевта Алёну Сагадееву объяснить, что делать в такой ситуации женщинам и как избежать развода (или не нужно).
«Домохозяином ему точно не стать». История Оксаны
— Муж не работает уже больше двух лет. Потерял работу из-за смены руководства в компании и до сих пор не нашел постоянную, сначала были его сбережения, мы жили на них и мои декретные. Я не пилила его, не спрашивала, что да как с работой, не устраивала разборок, так прошел год. Все сбережения закончились, появились долги. Несколько кредитных карт, до этого такого не было, всегда жили по средствам. Я год назад вышла на работу из декрета. Если раньше я полностью готовила первое-второе, убиралась и следила за ребенком, то сейчас мы разделили обязанности 50 на 50. На хозяйство в основном теперь зарабатываю я, денег не хватает, ситуация пока не катастрофическая, но уже неприятная.
Меня расстраивает, что он ищет работу медленно, тщательно выбирая. Отвергает хоть немного не подходящие по оплате/обязанностям варианты, раньше он работал в сфере энергетики. Как будто у него очень много времени и он ни в чем не нуждается. Разнорабочим идти не хочет, говорит, что найдет что-то лучше и нам есть что кушать и чем платить за квартиру, это действительно так. Он многое умеет делать руками, предложила делать ремонты, сказал, что не хочет всю жизнь копаться в бетоне, хочет работать головой.
Ситуация начала сказываться на всех сферах жизни, он ходит грустный, постоянно в себе, ему ничего не интересно. Семейные выходы тоже ограничены, так как с деньгами напряженно. Его ничего не вдохновляет, не радует, часто вижу его за каким-то «залипательным» занятием, «убиванием времени», как он сам это называет.
— У нас было всё нормально в отношениях до этого, он для меня родной человек, хороший отец, развод видится мне крайней мерой. Но иногда есть ощущение, что из этого болота надо спасать себя и ребенка и что уже никогда это не восстановится и не будет как раньше. Он вроде как и сам не горит желанием сохранить семью, но и разойтись не предлагает.
Ради справедливости скажу, что в нашей семейной жизни было время, когда он полностью обеспечивал семью и меня, покупал все вещи в дом и продукты. Был щедр и тратил всё на нашу совместную жизнь. И то, что я не работаю, воспринималось нормально, в этом плане у нас была классическая семья, где папа работает, мама красивая. И это как-то неблагодарно — вот так его оставить сейчас один на один с трудностями и безденежьем. Но сохранить семью не понимаю как, если он не будет зарабатывать. Домохозяином ему точно не стать, он сразу сопьется от горя.
Что делать, если муж не работает
Психотерапевт Алёна Сагадеева считает, что если поиски работы затягиваются, то женщине важно вложиться в две составляющих.
— Первое — это постоянно подталкивать мужчину к поискам работы, а второе — постоянно поддерживать его в этом. Это называется баланс фрустрации и поддержки. Так работают психологи. С одной стороны помогать и обеспечивать душевный комфорт, а с другой стороны не оставлять никаких сомнений, что ему необходимо найти работу, — объясняет Алёна. — Если женщина работает, а мужчина не работает, естественно и нормально сразу перераспределять нагрузки. В момент потери кормильца меняется расклад сил. Если женщина продолжает всё на себе волочь — она таким образом развращает и растлевает своего мужчину, давая ему повод думать, что он может ничего не делать, прикрываясь отсутствием работы. Если женщина берет на себя всё — с этого момента она становится и баба, и мужик и у нее появляется плюс еще один ребенок в доме.
История Оксаны и ее супруга, по словам эксперта, типична. После стресса от потери работы и дохода человек через какое-то время может впасть в ступор — просто сидеть дома и ничего не делать годами.
— С технологической точки зрения это понятно. Гораздо проще впасть в ступор, скинуть с себя ответственность, вроде я не могу и не справляюсь, у меня нет сил. Это детская позиция и точно не взрослая. Окружающие поддерживают мужчину в этой игре. Речь идет не о расставании, а о недопустимости подобного поведения. Всех волнует вопрос, как экологично поступить с мужчиной, который потерял работу, не навредить. А кто-нибудь вообще подумал, насколько экологично жить рядом с таким мужчиной женщине, которая работает, ведет хозяйство и воспитывает детей? Это насколько экологично? — рассуждает эксперт.
Психотерапевт уточняет: речь идет не о том, чтобы пилить мужчину, а о том, чтобы с энтузиазмом и отсутствием сомнений интересоваться, нашел ли он работу, как он ее искал и что конкретно делал. Чтобы он понимал, что это необходимая часть его жизни. Иначе происходит то, что бывает сейчас в большом количестве семей — у женщины появляется взрослый ребенок, а не муж.
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