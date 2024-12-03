«Постройте новый ЦУМ»: что новосибирцы думают о застройке центра города — мнения

«Расцветай» предлагает соседям ЦУМа ремонт в домах, взамен компания просит не мешать будущей стройке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы в очередной раз высказали свое мнение по поводу строительства жилого комплекса на месте ЦУМа. Группа «Расцветай» планирует возвести на участке в центре города 30-этажный и 24-этажный дома с деловым центром. Сейчас застройщик активно подкупает соседей, предлагая им ремонт за молчание.

Читатели НГС оставили почти 400 комментариев под текстом о собрании жителей и предварительном проекте застройщика. Горожане уверены, что на месте старого магазина стоит возвести новый современный торговый центр с зеленой зоной и фонтаном. Публикуем самые интересные мнения новосибирцев.

— Получается, можно купить участок земли в городе и строй, что хочешь? А как же генплан по развитию города? — возмущается читатель.

— Если бы стройка была неотвратимой данностью, как некоторые пытаются убедить, то застройщик бы не заморачивался, извиваясь и предлагая жителям сделки в обмен на не сопротивление стройке. Значит, сопротивление возможно, — считает сибиряк.

— Возможно, ЦУМ и устарел, так можно построить новый красивый магазин с зеленой зоной, фонтаном, чтобы было украшение города, а не очередное уродство. Я вот с трудом себе представляю, если в том же Красноярске снесут ЦУМ и поставят 30 этажей, — считает горожанин.

— «Расцветай», постройте новый ЦУМ. Скопируйте Галерею и улучшите её. Только у вас будет место выгоднее, совсем рядом Вокзал и площадь Ленина, ЦУМ будет шикарный, как в Москве ГУМ. Квартиры сейчас стоят мертвым грузом. ТЦ же будет постоянно приносить прибыль, аренда там золотая будет, — предлагает новосибирец.

— Вот постройте 10-этажку — первый этаж под магазины, второй можно под офисы, а 8 этажей пусть будут жилые и без студий и однокомнатных — центр же. Сделайте дополнительный выезд для всех окружающих домов и расширить заезд с Вокзальной магистрали, — считает читатель.

— Во многих городах есть центральные универмаги, а Новосибирску значит ЦУМ не нужен, — пишет сибиряк.