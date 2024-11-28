«Не знаем, как мы будем жить»: жители Вилюйской пожаловались на стройку новой высотки — в районе не хватает выездов и школ

Местные уверяют, что технику на участок привезли быстро, не до конца оградили территорию забором и не сразу вывесили паспорт объекта Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В районе Пединститута по улице Выборной в Новосибирске на заросшем пустыре неожиданно начали строить 25-этажный дом. До этого здесь то строили, то сносили небольшие павильоны, а на прошлой неделе вдруг стали быстро рыть котлован, а по территории соседнего комплекса «Гринвилл» заездили КАМАЗы. Местные переживают, что и без того перегруженный микрорайон столкнется с новыми проблемами, и уже написали обращение в прокуратуру. Оказалось, что участок, где сейчас строят жилье, мэрия выдавала для строительства магазина и даже судилась, чтобы расторгнуть договор аренды. Подробности спорной стройки на границе Инюшенского бора — в материале НГС.

Сарайчик превратился в дом

О строительстве нового здания жители улицы Выборной узнали случайно. Долгое время на месте стройки был заросший пустырь — когда-то там стояли несколько заброшенных частных домов. Их снесли, а потом начали появляться странные постройки.

— Сначала возвели одноэтажный сарайчик — разобрали. Чуть позже [построили] здание, похожее то ли на магазин, то ли на СТО. Ничего не открылось, и все снова снесли, — вспоминает жительница ЖК «Гринвилл» Анастасия. — А сейчас воткнут дом сюрпризом.

Жители окрестных домов готовились к строительству торгового центра с несколькими магазинами и уже смирились с этим. Работы начались в середине ноября и достаточно быстрыми темпами: оперативно привезли строительную технику, рассказала соседка стройки Ольга, начали быстро копать котлован, хотя территорию не обнесли забором и не вывесили паспорт объекта — он появился только спустя несколько дней. Строительный забор, по словам жителей, так и не установили: тот коричневый, что сейчас ограждает стройку, установлен для ЖК «Гринвилл».

Анастасия пожаловалась, что по узкой улице Вилюйская начали ездить КАМАЗы, заезжая на тротуары и территорию комплекса и загораживая выезд из ЖК. Саму спецтехнику бросали вдоль дороги, но после замечаний, отметила она, стали оставлять на противоположной стороне, ближе к бору.

Паспорт объекта появился не сразу. На нем указано, что достроить дом хотят во втором квартале 2027 года, а начать продажу квартир — до конца этого Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Заметив технику, соседи тут же собрали инициативную группу и начали выяснять, что должно появиться на соседнем участке. Оказалось, под окнами ЖК «Гринвилл» вырастет дом высотой 25 этажей, два этажа отвели под подземный паркинг. Будущая свечка вырастет ровно напротив дома на улице Вилюйской, 17.

— Когда мы покупали квартиру в этом доме, то доплачивали от 300 до 600 тысяч рублей за вид на бор. Сейчас вместо леса — дом, — возмутилась Ольга.

Жителей возмущает не столько сам факт стройки, сколько то, что в микрорайоне и без нового дома проблемы с инфраструктурой. Например, в пешей доступности нет спортивных объектов, школы в большом районе всего две: № 206 и № 189, и обе, по словам Анастасии, переполнены — классы учатся в несколько смен. Проблемы есть и с медучреждениями: например, до сих пор не открыли взрослую поликлинику № 7, которую строили по концессии на Ключ-Камышенском плато.

Со строящимся домом помимо коммерческих объектов и ЖК «Гринвилл» соседствуют два частных дома — в них, по словам Ольги, все еще живут люди Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сталкиваются местные и с транспортным коллапсом: из микрорайона можно выехать только по улицам Выборная и Взлетная, на которых то и дело образуются пробки, а общественный транспорт в часы пик заполнен.

Когда жители Вилюйской увидели проектную декларацию стройки, удивились еще больше: на 312 квартир компания в нем запланировано 140 подземных парковочных мест. Наземная или гостевая парковка в проекте не предусмотрены.

— Не знаем, как мы будем жить, если добавится еще 312 квартир. Подземные парковки не все жители смогут купить или арендовать, а значит автомобили будут бросать возле наших домов, — обеспокоенно отметила Анастасия. — Жители посчитали, что парковок должно быть 233, у них в проекте — 140.

В пресс-службе застройщика сообщили НГС, что коэффициент парковочных мест в комплексе — 0,45 машино-мест при нормативе от 0,2 до 0,4. И подчеркнули, что это превышает норматив для комплексов комфорт-класса.

Инициативные жители признались, что не понимают, как на участке разрешили строительство дома. Землю из одной категории перевели в другую, но о публичных слушаниях или каких-либо изменениях их не уведомляли, утверждают они. Совместно активисты уже написали обращение в прокуратуру и мэру Новосибирска.

Всколыхнула новая стройка не только домовые чаты: недовольные жители уже написали десятки отзывов в сервисе 2ГИС, и сейчас рейтинг комплекса «Белкин, дом у леса» оценивается в 1,1 звезды. Новосибирцы жалуются на то, что в микрорайоне так и не построили обещанную школу искусств и бассейн, детей приходится возить в школы в других районах из-за переполненности, в детских садах не хватает мест, а выбираться из микрорайона стало сложно, потому что новых жителей становится все больше.

Странный участок

Реклама у «Белкина» многообещающая, а в социальных сетях компании уже публикуют информацию о старте продаж в декабре этого года. Новым жильцам обещают спокойную жизнь у Инюшенского бора, школу и детский сад через дорогу, живописные виды, автоматы с едой для белок, игровые, спортивные и лаунж-зоны во дворе, зимой — каток. Квартиры хотят продавать по цене от 3,45 миллиона рублей.

Во дворе жилого комплекса должны оборудовать игровые, спортивные и лаунж-зоны, зимой обещают заливать каток Источник: «Белкин, дом у леса»











В пресс-службе застройщика, компании «ЖК на Вилюйской», объяснили НГС, что дом в комплексе будет один — монолитно-кирпичный, а локацию выбрали из-за соседства с зеленой зоной и комфортного выезда на улицу Кирова. На первом этаже дома, согласно постам в социальных сетях, откроются магазины, аптека, кофейни, пункты выдачи заказов и другие объекты коммерции.

— Мы делаем вклад в социальную инфраструктуру: наше соглашение о взаимодействии с мэрией города Новосибирска включает в себя строительство будущей школы и детского сада, что, несомненно, окажет положительное влияние на развитие территории, — добавили в пресс-службе.

Застройщик комплекса «ЖК на Вилюйской» получил разрешение на строительство в сентябре этого года. Сейчас в распоряжении компании участок площадью в 5,5 тысячи кв. м. По проекту, в доме должно появиться 511 помещений, из них 312 — это квартиры, большая часть из них — студии площадью от 21 квадрата. Сдать дом обещают во втором квартале 2027 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «ЖК на Вилюйской» образовано в августе 2023 года. Руководит компанией Юрий Потылицын, он же в равных долях с Александром Новоселовым владеет организацией. На конец 2023 года баланс компании составил 1 миллион рублей, чистый убыток — 5 тысяч рублей.

«Белкин» вырастет напротив окон дома на Вилюйской, 17 (слева на фото). Жители отмечают, что застройщик торопится: работает даже в выходные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Учредители «ЖК на Вилюйской» — «серийные» бизнесмены. Юрий Потылицын числится среди директоров и владельцев компаний, которые занимаются розничной торговлей и коммерческой недвижимостью. По данным НГС, несколько лет назад он продавал торговый центр площадью 500 кв. м с крупными арендаторами за 43 миллиона рублей.

Александр Новоселов среди прочего — единственный учредитель компании «НТМ», которая в прошлом выигрывала тендеры на ликвидацию аварии «Горводоканала» и ремонт теплотрассы для СГК.

По данным ЕГРН, участок для строительства «ЖК на Вилюйской» арендует с июля этого года, а владеет им с марта прошлого года компания «СтройКом».

ООО «СтройКом», по данным «Контур.Фокус», образовано в 2007 году. Директор — снова Юрий Потылицын. Учредителями компании числятся Александр Новоселов (50%), Юрий Потылицын (35,3%) и Андрей Марков (14,7%). На конец 2023 года ее выручка составила 10,5 миллиона рублей, чистый убыток — 35 тысяч рублей.

Земля, где вырастет свечка, оказалась спорной, а ее история — довольно длинной. Площадь изначального участка по улице Выборной составляла всего 2,6 тысячи кв. м, на нем было разрешено строить магазины. С 2017 года землю для строительства коммерческого объекта арендовал «СтройКом».

Летом 2018 года компания перестала платить по счетам, и в июле следующего года мэрия пошла в суд, чтобы взыскать долг по аренде в размере почти 600 тысяч рублей и неустойки, а также вернуть участок городу. Суд встал на сторону города.

Новый дом будет соседствовать с лесом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Правда, договор аренды на участок почему-то не расторгли, и в 2022 году мэрия снова пошла взыскивать долги через суд — на этот раз сумма составляла почти 700 тысяч рублей за период с февраля по сентябрь 2021 года. В иске было также новое требование о расторжении договора, но позже мэрия сама от него отказалась.

В июне того же года земля внезапно из аренды перешла в собственность «СтройКома». Как именно участок достался недобросовестному арендатору, оперативно узнать не удалось — НГС направил запрос в пресс-центр мэрии.

Спустя год рядом образовали еще один участок площадью около 2,8 тысячи кв. м, и в марте правообладателем земли оказалась все та же компания «СтройКом». Чуть позже компания объединила два участка в один, 5,5 тысячи кв. м и получила на него новый вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка.

Захватили институт

В районе Пединститута еще в начале нулевых и в 2010-х годах возвели несколько крупных жилых комплексов: восемь малоэтажных домов «Зеленого города», высотки ЖК «Гринвилл» от ГК «Мета» и проблемный комплекс «Наш Выбор» группы «ПТК-30». В последнем до 2017 года кипела стройка, но группа Владимира и Антона Коноваловых, оставивших в городе ряд долгостроев и сотни обманутых дольщиков, обанкротилась, а владельцев дважды обвиняли в мошенничестве.

В прошлом году в комплексе закончили десятиэтажный дом на Вилюйской, 6, а до конца этого года должны достроить здание по улице Выборная, строение 5.

— Дом на улице Вилюйской, 5 воткнули ребром без парковки и детской площадки, рядом достраивают муравейник вдоль леса, — описала соседние стройки Анастасия.

С комплексом «Гринвилл» соседствует скандальный «Наш Выбор» (на заднем плане) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новые стройки по большей части появляются в глубине микрорайона. Чуть дальше от НГПУ компания «Сибэкострой» продолжает возводить ЖК «Выборная-Рябиновая», скоро в эксплуатацию введут еще два 18-этажных дома. Через дорогу комплекс из четырех 15-этажных и одного 20-этажного дома возводит «Первый строительный фонд».

Местные переживают, что нагрузка из-за новых домов вырастет еще сильнее, а социальных объектов так и не прибавится.