Стильную квартиру на Урицкого продают за 82 миллиона — в ней мебель от Armani

В тихом центре Новосибирска на Урицкого, 20 продают четырехкомнатную квартиру за 82 миллиона рублей. Размер помещений 270 квадратных метров.
Как рассказывают в объявлении на сайте N1, квартира с видом на парк. В ней есть две спальни, гардеробная и детская комната со своим санузлом. Также есть просторная гостиная, которая совмещена с обеденной зоной и кухней.
— В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей В&В, Minotti, Armani Casa, Giorgetti, Floss. Кухня оснащена всей необходимой техникой, включая встроенные пароварку, посудомоечную и кофемашину с подогревом посуды, большую холодильную и морозильную камеры, а также встроенный винный шкаф, — перечислили в объявлении.
Гостиная оформлена в черно-белых цветах. Изюминкой называют люстру из черного хрусталя Borovier&toso. Объявление выложил собственник. Квартира в кирпичном доме находится на 6-м этаже.
В Новосибирске продают пятикомнатную двухуровневую квартиру на Красном проспекте, 99. Ее стоимость оценили в 78 миллионов рублей.