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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Стильную квартиру на Урицкого продают за 82 миллиона — в ней мебель от Armani

Стильную квартиру на Урицкого продают за 82 миллиона — в ней мебель от Armani

Изюминка квартиры — люстра из черного хрусталя

2 790
67 комментариев

В кухне есть вся необходимая техника

В тихом центре Новосибирска на Урицкого, 20 продают четырехкомнатную квартиру за 82 миллиона рублей. Размер помещений 270 квадратных метров.

Как рассказывают в объявлении на сайте N1, квартира с видом на парк. В ней есть две спальни, гардеробная и детская комната со своим санузлом. Также есть просторная гостиная, которая совмещена с обеденной зоной и кухней.

Общая площадь помещения — 270 квадратов

— В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей В&В, Minotti, Armani Casa, Giorgetti, Floss. Кухня оснащена всей необходимой техникой, включая встроенные пароварку, посудомоечную и кофемашину с подогревом посуды, большую холодильную и морозильную камеры, а также встроенный винный шкаф, — перечислили в объявлении.

Детская выполнена в розовых оттенках

Гостиная оформлена в черно-белых цветах. Изюминкой называют люстру из черного хрусталя Borovier&toso. Объявление выложил собственник. Квартира в кирпичном доме находится на 6-м этаже.

В Новосибирске продают пятикомнатную двухуровневую квартиру на Красном проспекте, 99. Ее стоимость оценили в 78 миллионов рублей.

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Комментарии
67
Картавый
39 минут
Ну наконец то появились квартиры, от ремонта которых не дергается глаз. Ведь можно же делать классный ремонт хайтек, без вензелей, лепнины и цыганского ампира.
Drakonn
49 минут
мебель от Армани"!?!))) а в углу должен стоять ещё "барабан от Страдивари"
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