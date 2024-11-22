Стильную квартиру на Урицкого продают за 82 миллиона — в ней мебель от Armani

В кухне есть вся необходимая техника Источник: novosibirsk.n1.ru











В тихом центре Новосибирска на Урицкого, 20 продают четырехкомнатную квартиру за 82 миллиона рублей. Размер помещений 270 квадратных метров.

Как рассказывают в объявлении на сайте N1, квартира с видом на парк. В ней есть две спальни, гардеробная и детская комната со своим санузлом. Также есть просторная гостиная, которая совмещена с обеденной зоной и кухней.

Общая площадь помещения — 270 квадратов Источник: novosibirsk.n1.ru











— В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей В&В, Minotti, Armani Casa, Giorgetti, Floss. Кухня оснащена всей необходимой техникой, включая встроенные пароварку, посудомоечную и кофемашину с подогревом посуды, большую холодильную и морозильную камеры, а также встроенный винный шкаф, — перечислили в объявлении.

Детская выполнена в розовых оттенках Источник: novosibirsk.n1.ru











Гостиная оформлена в черно-белых цветах. Изюминкой называют люстру из черного хрусталя Borovier&toso. Объявление выложил собственник. Квартира в кирпичном доме находится на 6-м этаже.