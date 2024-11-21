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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Фрески и витражи: на Красном проспекте продают пятикомнатную квартиру за 78 миллионов — разглядываем ремонт

Фрески и витражи: на Красном проспекте продают пятикомнатную квартиру за 78 миллионов — разглядываем ремонт

Комнаты в жилье располагаются на двух уровнях

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38 комментариев

Кухня в жилье размером 16 кв. метров

В Новосибирске продают пятикомнатную двухуровневую квартиру на Красном проспекте, 99. Ее стоимость оценили в 78 миллионов рублей. Общая площадь квартиры — 171 кв. м.

Как известно из описания, квартира находится в кирпичном доме в центре города, а метро — в шаговой доступности.

В квартире есть витражи и картины

— В квартире выполнен качественный дизайнерский ремонт, есть два балкона и две лоджии, окна выходят на две стороны, — говорится в описании.

Одна из комнат в зеленом оттенке

На первом уровне есть гостиная в 31 квадратный метр, кухня площадью 16 квадратных метров, три спальни и совмещенный санузел. А на втором уровне располагаются спальня, гардеробная и второй совмещенный санузел. Вся мебель и техника остается при продаже, а покупатель получит кладовую на первом этаже в подарок.

Объявление появилось на сайте N1 от агентства недвижимости «Этажи».

В начале ноября в Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.

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Комментарии
38
kolhoznik
32 минуты
здесь главное когда из спальни второго этажа , ночью идешь на кухню га первый этаж ,что бы холодненькой водички испить с лестницы не уе.....упасть
kolhoznik
28 минут
а ремонтишко -то, аля двухтысячные
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