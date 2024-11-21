Фрески и витражи: на Красном проспекте продают пятикомнатную квартиру за 78 миллионов — разглядываем ремонт

В Новосибирске продают пятикомнатную двухуровневую квартиру на Красном проспекте, 99. Ее стоимость оценили в 78 миллионов рублей. Общая площадь квартиры — 171 кв. м.
Как известно из описания, квартира находится в кирпичном доме в центре города, а метро — в шаговой доступности.
— В квартире выполнен качественный дизайнерский ремонт, есть два балкона и две лоджии, окна выходят на две стороны, — говорится в описании.
На первом уровне есть гостиная в 31 квадратный метр, кухня площадью 16 квадратных метров, три спальни и совмещенный санузел. А на втором уровне располагаются спальня, гардеробная и второй совмещенный санузел. Вся мебель и техника остается при продаже, а покупатель получит кладовую на первом этаже в подарок.
Объявление появилось на сайте N1 от агентства недвижимости «Этажи».
В начале ноября в Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в районе станции метро «Октябрьская». Продавец готов отдать покупателю жилье за 35 миллионов рублей.