НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -15

5 м/c,

зап.

 749мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29

СРОЧНО

Видео, как Subaru ставили на колеса с помощью троса

Кто строит новую Россию
Как посёлок пережил побег солдат
Врачи для 30-летних
Всё об обвиняемой в убийстве
Зажечь на корпоративе — советы
Ночлежка в соцжилье
Лучший по пицце в стране
Новости в Telegram
Недвижимость Цены на посуточные квартиры в Новосибирске выросли почти на 80% — наибольшей популярностью пользуется центр

Цены на посуточные квартиры в Новосибирске выросли почти на 80% — наибольшей популярностью пользуется центр

Средняя цена аренды однушки в центре перевалила за 3,5 тысячи рублей

1 127
35 комментариев

В столице Сибири цены на посуточную аренду в центре и периферийных районах отличаются, но не сильно

В Новосибирске за три года цены на посуточные квартиры в центре выросли на 79%. Об этом рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

По данным аналитиков, в Новосибирске разрыв между ценами в центре и на окраинах составляет всего 13%. Средняя стоимость посуточной аренды однокомнатной квартиры в центре составляет 3,52 тысячи рублей, в то время как на окраинах — 3,11 тысячи рублей. За последние три года наблюдается значительный рост ставок: в центре цены увеличились на 79%, а в окраинных районах — на 62%.

Объявления о посуточной аренде квартир в центральных районах городов-миллионников пользуются повышенным спросом: их просматривают на 1,5 раза чаще, чем аналогичные предложения из периферийных мест. Это особенно заметно в таких городах, как Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону, где интерес к центральным квартирам в 2-2,5 раза выше. Между тем в Санкт-Петербурге и Москве квартиры в центре также выделяются на фоне окраин, с различием в 1,5 раза.

Эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина отмечает, что в среднем по России ставки на посуточную аренду в центральных районах превышают таковые в других частях города на 20%. Эта тенденция продолжает усиливаться.

— В ряде городов темпы роста ставок в окраинных районах не сильно отстают от центра — связано это как с эффектом высокой базы в исторических локациях, так и с появлением более качественных, а значит, и более дорогих, объектов в районах современной застройки, — объяснила эксперт.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы оценили районы города и составили народный рейтинг.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Аренда квартир Недвижимость Цены Аналитика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
36
Директор Завода (Ржака)
16 минут
В красной Поляне номер в отеле дешевле, чем в съёмном гадюшнике в Новосибирске
Гость
49 минут
В Сауны своих девочек Водите, дешевле будет...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Маришка,48

Алексей Никитин,36

Никита,31

Мария,42

Никссс,41

Сергей,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление