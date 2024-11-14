Цены на посуточные квартиры в Новосибирске выросли почти на 80% — наибольшей популярностью пользуется центр

В столице Сибири цены на посуточную аренду в центре и периферийных районах отличаются, но не сильно Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске за три года цены на посуточные квартиры в центре выросли на 79%. Об этом рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

По данным аналитиков, в Новосибирске разрыв между ценами в центре и на окраинах составляет всего 13%. Средняя стоимость посуточной аренды однокомнатной квартиры в центре составляет 3,52 тысячи рублей, в то время как на окраинах — 3,11 тысячи рублей. За последние три года наблюдается значительный рост ставок: в центре цены увеличились на 79%, а в окраинных районах — на 62%.

Объявления о посуточной аренде квартир в центральных районах городов-миллионников пользуются повышенным спросом: их просматривают на 1,5 раза чаще, чем аналогичные предложения из периферийных мест. Это особенно заметно в таких городах, как Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону, где интерес к центральным квартирам в 2-2,5 раза выше. Между тем в Санкт-Петербурге и Москве квартиры в центре также выделяются на фоне окраин, с различием в 1,5 раза.

Эксперт «ЦИАН. Аналитики» Елена Лапшина отмечает, что в среднем по России ставки на посуточную аренду в центральных районах превышают таковые в других частях города на 20%. Эта тенденция продолжает усиливаться.

— В ряде городов темпы роста ставок в окраинных районах не сильно отстают от центра — связано это как с эффектом высокой базы в исторических локациях, так и с появлением более качественных, а значит, и более дорогих, объектов в районах современной застройки, — объяснила эксперт.