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Недвижимость «Скоро все риелторы окажутся на кассе»: новосибирцы обсудили неподъемные условия по ипотеке — что они говорят

«Скоро все риелторы окажутся на кассе»: новосибирцы обсудили неподъемные условия по ипотеке — что они говорят

Горожане возмущены ситуацией на рынке недвижимости

3 044
26 комментариев

Некоторые сибиряки видят проблему дорогих квартир в «жадности» застройщиков

Жители Новосибирска активно комментируют статью НГС о том, как люди идут на обман ради оформления ипотеки. Подавляющее большинство горожан возмущено текущей ситуацией на рынке. Мы собрали наиболее интересные комментарии, оставленные новосибирцами под публикацией.

НГС писал, что все больше россиян сталкиваются с трудностями при получении ипотеки, так как растущие процентные ставки и высокие первоначальные взносы делают покупку своего жилья серьезным испытанием. Мы обсудили с экспертами, реально ли сегодня найти способы оформить ипотеку без начальных вложений и избежать бешенных переплат, а также узнали о том, на какие хитрости идут люди для оформления ипотеки без первоначального взноса.

Подавляющее число комментаторов уверено, что ситуация на рынке недвижимости сейчас очень плачевная, поэтому взять ипотеку — практически нереально:

— Какая ипотека? Пенсионеры на преступление идут, чтобы сыра или колбасы поесть, — пишет пользователь с ником Урлулуууу.

— Освобождение от застройщиков и ипотечников началось, — иронизирует читатель НГС.

— Скоро все риелторы окажутся на кассе, — шутит комментатор.

— Стоимость квартир завышена в три раза. Жадность не знает предела, — возмущается Гость.

Кроме того, новосибирцы порассуждали и о застройщиках:

— Судя по темпам, количеству застройки, и ценам на новостройки — застройщик пока совсем не страдает, — пишет читатель НГС.

— Все, как один говорят, что застройщики будут снижать цены. А с чего? Себестоимость растет, оплата труда строителей растет, — недоумевает комментатор.

Также читатели подискутировали о перспективах развития рынка:

— В России всё стремятся купить жильё. Аренда долгосрочная не приветствуется. На западе владеют личным жильём немногие, чаще долгосрочная аренда. К этому идём.

В ответ нашлись несогласные с таким предположением.

— Не получится такой вариант… (это проверено уже веками в России, смотрите экономику страны) в нас еще советское сознание, лучше свое плохонькое или собственный домик с участком, чем аренда… да с родственниками жить под одной крышей — тоже вариант, как в Южной Европе…

Ранее НГС писал о том, что ставки по ипотеке в России взлетели до 25% и выше.

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Комментарии
28
266689839
57 минут
Максимальный уровень ставок по ипотеке в 20 крупнейших банках РФ достиг почти 43,2%, например у Совкомбанка, проанализировал РБК. Максимальный уровень стоимости кредита у крупнейших банках достигает в среднем 39,4% выяснили "Известия." Всё идёт по плану! - Почему вы ограбили банк? - Он первый начал!
kolhoznik
40 минут
новосибирцы обсудили ипотеку и им сразу стало легче, теперь нужно обсудить сливочное масло, ..................
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