Застройщик группы «Расцветай» получил участок на ОбьГЭСе за 13 миллионов рублей

Компания должна не только построить новое здание, но и снести самовольную постройку Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Крупный застройщик получил в аренду участок на ОбьГЭСе на улице Печатников за 13 миллионов. Компания планирует построить магазин, но на участке допускается строительство жилья.

Компания «Эдельвейс» получила разрешение в конце октября этого года на строительство магазина. Согласно документу, на 5 гектарах на улице Печатников, 12/1 появится коммерческий объект площадью в 1,1 тысячи кв. м, здание будет высотой в один этаж, внутри разместят шесть помещений. Документ действует до конца января 2026 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Эдельвейс» образовано в 2020 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»). На конец 2023 года чистый убыток компании составил 148 тысяч рублей.

Участок в аренду застройщик получил еще в прошлом году на торгах. Тогда право на аренду планировали продать за 3,5 миллиона рублей, но сумма выросла до 13,1 миллиона рублей. Аренда действует почти 5 лет. В документе указано, что в границах участка расположена самовольная постройка.

— Арендатор земли обязан осуществить снос самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, — говорится в документе.

Участок расположен между улицами Печатников и Гидромонтажной Источник: публичная кадастровая карта











По договору, строить на участке можно только коммерческий объект — магазин.

Как рассказал НГС руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, есть вероятность, что строительством магазина застройщик может не ограничиться, потому что в карте градостроительного зонирования участок находится в зоне Ж-1 (допускает строительство многоэтажных жилых домов).

НГС направил запрос в группу «Расцветай», на момент публикации комментарий не поступил.