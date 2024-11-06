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Недвижимость Застройщик группы «Расцветай» получил участок на ОбьГЭСе за 13 миллионов рублей

Застройщик группы «Расцветай» получил участок на ОбьГЭСе за 13 миллионов рублей

Компания взяла участок в аренду на торгах

1 432
17 комментариев

Компания должна не только построить новое здание, но и снести самовольную постройку

Крупный застройщик получил в аренду участок на ОбьГЭСе на улице Печатников за 13 миллионов. Компания планирует построить магазин, но на участке допускается строительство жилья.

Компания «Эдельвейс» получила разрешение в конце октября этого года на строительство магазина. Согласно документу, на 5 гектарах на улице Печатников, 12/1 появится коммерческий объект площадью в 1,1 тысячи кв. м, здание будет высотой в один этаж, внутри разместят шесть помещений. Документ действует до конца января 2026 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Эдельвейс» образовано в 2020 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»). На конец 2023 года чистый убыток компании составил 148 тысяч рублей.

Участок в аренду застройщик получил еще в прошлом году на торгах. Тогда право на аренду планировали продать за 3,5 миллиона рублей, но сумма выросла до 13,1 миллиона рублей. Аренда действует почти 5 лет. В документе указано, что в границах участка расположена самовольная постройка.

— Арендатор земли обязан осуществить снос самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, — говорится в документе.

Участок расположен между улицами Печатников и Гидромонтажной

По договору, строить на участке можно только коммерческий объект — магазин.

Как рассказал НГС руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, есть вероятность, что строительством магазина застройщик может не ограничиться, потому что в карте градостроительного зонирования участок находится в зоне Ж-1 (допускает строительство многоэтажных жилых домов).

НГС направил запрос в группу «Расцветай», на момент публикации комментарий не поступил.

Кстати, долгострой на улице Приморской, 28/1 также получила компания, которая входит в группу «Расцветай». Сдать 17-этажный дом планируют в 2027 году.

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Комментарии
18
LG>
44 минуты
Что бы Расцветай не начинал строить... в итоге получается пчеловейник.
Олька
24 минуты
хапнул 5 гектаров по цене пары квартир?))) так можно было, да?))))
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