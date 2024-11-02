Роскошный особняк с камином и бассейном продают в Новосибирске за 175 миллионов — смотрим, что там внутри

Дом построили в 2014 году Источник: «Циан»











В Новосибирске выставили на продажу трехэтажный роскошный коттедж. Стоимость особняка продавец оценивает в 175 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Циан» 30 октября.

Дом построили в 2014 году в коттеджном поселке «Дубравушка». Общая площадь коттеджа составляет 500 квадратных метров, он находится на участке 20 соток. На территории также есть многолетние сосны, ели, кедры и ивы.

Территория отделана каменной плиткой. Также есть многоуровневые газоны Источник: «Циан»











— Дом действительно построен с душой, очень благоприятной аурой, идеален для личного проживания большой семьи. Комфорт и уют во всём продуман до мелочей, — пишет продавец.

Гостиная с камином и кухня-столовая находятся на первом этаже и не имеют межкомнатных перегородок Источник: «Циан»











В объявлении говорится, что в доме есть два полноценных этажа, цокольный и третий мансардный этажи и гараж на две машины. Среди комнат: гостиная с центральным камином, кухня-столовая, спальня, две детские комнаты, три гардеробных и пять санузлов.

Одна из спален оформлена минималистично Источник: «Циан»











Также есть собственный кинозал, библиотека, зимний сад и сауна с бассейном.

В комнате с бассейном есть также душевая кабина, ванна, сауна и диван со столом для отдыха Источник: «Циан»











На территории есть отдельный дом для охраны. На южной стороне участка расположен пруд, глубиной 5 метров, дровяная баня и пляжная зона. Северную часть занимают беседка с русской печью и барбекю. Здесь же есть водопад, который переходит в ручей, огибает весь дом и впадает.

Судя по фото, зона с печкой и барбекю находится на небольшом возвышении Источник: «Циан»











По словам продавца, водоем можно осушить, а на его месте построить второй дом.

— Остановки общественного транспорта, школа и магазины в шаговой доступности. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение практически в любой точке поселка, — говорится в объявлении.

Отмечается, что прежние владельцы продают коттедж из-за переезда в другой город.