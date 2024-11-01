С сосновым парком: более 72 миллионов просят за усадьбу в Заельцовском районе — рассматриваем фото

Дом находится на участке, который занимает 15 соток Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу дом в Заельцовском районе. Стоимость усадьбы превышает 72 миллиона — об этом сообщается на сайте N1.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Жилфонд» днем ранее, 31 октября. В нем сказано, что общая площадь здания достигает 600 квадратных метров, участок занимает 15 соток. Продавец также упоминает собственный сосновый парк.

В объявлении упоминается сосновый парк Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











— Микрорайон, в котором расположена усадьба, удалён от оживлённых дорог и шума, широкие асфальтированы подъездные дороги, въезд ограничен шлагбаумами, — сказано в объявлении.

На участке разместили основной и гостевой дом, гараж, а также беседку с зоной для барбекю. Уточняется, что гостевой дом возвели в 2024 году, в нем предусмотрены гостиная комната, кухня, гардероб и другое, на втором уровне — спальная комната.

Гостевой дом готов к проживанию Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











— Все коммуникации центральные, заведены из основного дома. Данная комплектация удобна при переезде в дом, что позволит собственнику до окончания ремонта не снимать себе отдельное жилье, — говорится в объявлении.

Основной дом двухэтажный, но в нем также имеется цокольный этаж. Жилье, по данным продавца, построили в 2018 году из кирпича — там обустроили две террасы.

— Планировка первого и цокольного этажа свободная, под самоотделку, — уточнил продавец.

Продавец опубликовал несколько кадров, снятых в доме Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











В помещения цокольного этажа сделан бассейн, также спланирована его зона. На первом этаже усадьбы предусмотрены такие комнаты, как кабинет, кухонная зона, столовая с выходом на открытую террасу и гостиная — там можно обустроить камин.

В цокольном этаже спланирована зона бассейна Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











Планировка верхнего, второго этажа, предусматривает три спальные комнаты, холл с выходом на общую лоджию и другое.

На втором этаже дома имеется общая лоджая Источник: агентство недвижимости «Жилфонд»/n1.ru











— Во всех спальных комнатах, на лестничном марше и в холле второго этажа выполнена предчистовая отделка в стиле Whitе bох, сделана предварительная подготовка потолка, — сказано в объявлении.

Стоимость объекта недвижимости составляет 72,5 миллиона рублей. Цена за квадратный метр превышает 120 тысяч рублей.