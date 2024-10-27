Под Новосибирском продают дом за 220 миллионов. В нем есть зимний сад и оружейная комната

В Новосибирской области выставили на продажу дом с участком, расположенный вблизи Академгородка. Стоимость жилья превышает 200 миллионов рублей — объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 25 октября.
Указано, что загородный дом находится в поселке Ложок. По данным продавца, участок занимает 2723 сотки, площадь дома превышает 933 квадратных метра. Жилье расположено в березовой роще.
— У дома единственные хозяева, которые строили его для себя по индивидуальному проекту, — сказано в объявлении.
Кроме дома, на участке находится баня. В самом жилом здании обустроили три этажа, в том числе подземный.
Стоимость объекта недвижимости составляет 220 миллионов рублей. НГС позвонил на номер телефона, указанный в объявлении, но корреспонденту не ответили на звонок.
В сентябре в Новосибирске выставили на продажу коттедж с камином, бассейном и сауной. Стоимость жилья составила 55 миллионов рублей.