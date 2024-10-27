Под Новосибирском продают дом за 220 миллионов. В нем есть зимний сад и оружейная комната

Участок занимает 2723 сотки Источник: Ангелина Старкова/n1











В Новосибирской области выставили на продажу дом с участком, расположенный вблизи Академгородка. Стоимость жилья превышает 200 миллионов рублей — объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 25 октября.

Указано, что загородный дом находится в поселке Ложок. По данным продавца, участок занимает 2723 сотки, площадь дома превышает 933 квадратных метра. Жилье расположено в березовой роще.

— У дома единственные хозяева, которые строили его для себя по индивидуальному проекту, — сказано в объявлении.

Кроме дома, на участке находится баня. В самом жилом здании обустроили три этажа, в том числе подземный.

Согласно объявлению, на территории 0 этажа обустроили технический подвал, котельную, мастерскую. Там также находятся сауна, хамам, помещение бассейна, зимний сад, оружейная комната, терраса и другое. Источник: Ангелина Старкова/n1











Первый этаж занимают, в частности, гараж, гардероб, кухня-столовая, гостиная, прачечная, холл. Источник: Ангелина Старкова/n1











На втором этаже разместили гостевые комнаты с отдельным входом, холл-кухню, мастерскую, комнату-спортзал и остальное. Источник: Ангелина Старкова/n1











Стоимость объекта недвижимости составляет 220 миллионов рублей. НГС позвонил на номер телефона, указанный в объявлении, но корреспонденту не ответили на звонок.