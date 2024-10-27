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Под Новосибирском продают дом за 220 миллионов

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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают дом за 220 миллионов. В нем есть зимний сад и оружейная комната

Под Новосибирском продают дом за 220 миллионов. В нем есть зимний сад и оружейная комната

Жилье разместили в поселке Ложок

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55 комментариев

Участок занимает 2723 сотки

В Новосибирской области выставили на продажу дом с участком, расположенный вблизи Академгородка. Стоимость жилья превышает 200 миллионов рублей — объявление о поиске покупателя опубликовали на сайте N1 25 октября.

Указано, что загородный дом находится в поселке Ложок. По данным продавца, участок занимает 2723 сотки, площадь дома превышает 933 квадратных метра. Жилье расположено в березовой роще.

— У дома единственные хозяева, которые строили его для себя по индивидуальному проекту, — сказано в объявлении.

Кроме дома, на участке находится баня. В самом жилом здании обустроили три этажа, в том числе подземный.

Согласно объявлению, на территории 0 этажа обустроили технический подвал, котельную, мастерскую. Там также находятся сауна, хамам, помещение бассейна, зимний сад, оружейная комната, терраса и другое.

Первый этаж занимают, в частности, гараж, гардероб, кухня-столовая, гостиная, прачечная, холл.

На втором этаже разместили гостевые комнаты с отдельным входом, холл-кухню, мастерскую, комнату-спортзал и остальное.

Стоимость объекта недвижимости составляет 220 миллионов рублей. НГС позвонил на номер телефона, указанный в объявлении, но корреспонденту не ответили на звонок.

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В сентябре в Новосибирске выставили на продажу коттедж с камином, бассейном и сауной. Стоимость жилья составила 55 миллионов рублей.

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Комментарии
55
Уже не живу в Ньюсибе
57 минут
А может я чего то не понимаю? ЗАЧЕМ в Ложке богатому мэну домишко в такую цену? Ничего не могу сказать плохого про дом, вроде упакован неплохо. Но! Два с лишним ляма "зелени" за дом в Ложке??? Не на Рублёвке, не в усадьбе графа Толстого, не с видом на рабочий кабинет СамогО... Остановите Землю, я сойду...
kolhoznik
1 час
Лохов такого масштаба уже нет , исчезли как мамонты
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