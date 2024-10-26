«Обратите внимание на уродливые киоски»: новосибирцы высказались о возможном сносе «шарика» возле «Глобуса»

Концептуальное здание, построенное в 2006 году, стало одной из визитных карточек Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска возмутились планами городских властей по сносу знаменитого здания «шарик», которое находится у театра «Глобус». Судебный процесс уже идёт. НГС собрал самые интересные комментарии, которые читатели оставили под статьей.

Решение о сносе «шарика» было принято комиссией, занимающейся самовольным строительством, ещё 1 марта этого года. Претензии основаны на том, что земельный участок был выделен для нестационарного объекта, в то время как «шарик» имеет признаки капитального строения — у здания есть подземный этаж.

Большая часть новосибирцев уверена, что «шарик» необходимо сохранить, так как сносить его — неправильно и несправедливо:

— Не трогайте «шарик»! Пусть даже стационарный, но он красивый и очень органично вписывается в это место! Лучше обратите внимание на уродливые киоски, павильоны и вывески, — пишет пользователь с ником Гость.

— В городе столько уродства и грязи! Шарик — это последнее, к чему нужно придраться, — уверен другой комментатор.

— У нас что красиво и хорошо для горожан, то некрасиво для мэрии. Деревья все под корень, красивые здания к сносу. Уже не удивляет ничего, — сетует один из новосибирцев.

— Оставьте шарик. Украшает же место! Да и фотозона классная, и кофе там вкусный. Мы любим шарик, — призывает Гость.

Есть и горожане, которые не видят в потенциальном сносе здания ничего плохого:

— Ничего красивого и культового в нем нет, давно пора снести. О красоте пишут те, кто кроме редьки слаще ничего не ел, — пишет один из комментаторов.

— Помню этот сквер без всяких «шариков» — было лучше. Так что надо сносить, нечего по скверам шарики катать, — уверен новосибирец.

— Закон суров, но это закон! Снести за счёт хозяев, — призывает пользователь с ником petriot.