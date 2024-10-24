«Снесут или нет, пока непонятно»: почему власти Новосибирска взъелись на «шарик» у «Глобуса»

У знаменитого здания нашли признаки капитального строительства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Арбитражном суде Новосибирской области продолжается судебный процесс по иску мэрии Новосибирска к компании «Вита-К», которая владеет знаменитым зданием «шарика» возле театра «Глобус». Власти намерены снести здание, а собственники убеждены, что оснований для этого нет. Как проходит судебный процесс — в публикации НГС.

История проблемы

Администрация Новосибирска в судебном порядке хочет снести известное здание-шар рядом с театром «Глобус» — на Каменской, 1а. Иск в Арбитражный суд к компании-владельцу поступил 8 августа.

Решение о сносе «шарика» было принято комиссией, занимающейся самовольным строительством, ещё 1 марта этого года. Претензии основаны на том, что земельный участок был выделен для нестационарного объекта, в то время как «шарик» имеет признаки капитального строительства — у здания есть подземный этаж.

Иск был подан 8 августа администрацией Центрального округа, а ответчиком выступает компания «Вита-К», являющаяся собственником здания. Мэрия Новосибирска в лице Центрального округа обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании трёхэтажного здания с подвалом самовольной постройкой и требованием о его сносе, как указано в определении суда.

По данным сервиса «RusProfile», компания «Вита-К», зарегистрированная в 2008 году, принадлежит Ирине Никоновой (70%) и Константину Колоколову (30%), который также является ее руководителем. Ирина Никонова является директором компании «Буксити», управлявшей книжным магазином «Капиталъ», который принадлежит Денису Герасимову — автору проекта «шарика». На конец 2023 года «Вита-К» сообщила о выручке в 5,8 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 338 тысяч рублей.

По данным сервиса «2ГИС», в стеклянном здании сейчас ведут деятельность три организации: семейный ресторан «Шарик», банкетный зал «Премьер Глобус», станция зарядки телефонов «Бери заряд!» и «Кулинария длительного хранения».

Сейчас на дворе уже конец октября, но судебный процесс практически не сдвинулся с мёртвой точки. Последнее заседание состоялось 9 октября, следующее назначили на 25 ноября.

Всё зависит от экспертизы

Как рассказал НГС директор «Вита-К» Константин Колоколов, судьбу «шарика» должна решить экспертиза, сроки которой пока не установлены, но она должна завершиться до 25 ноября.

— Сейчас все замерли в ожидании экспертизы, чтобы либо кидать камнями, либо хлопать в ладоши. Она установит статус здания: является оно нестационарным объектом или же объектом капитального строительства. Подземный этаж у здания очень низкий, маленький — это технический этаж, он там и был. Должны прийти люди и освидетельствовать, что это так и есть, — объяснил Константин Колоколов.

Возможный снос «шарика» вызывает негодование у учредителя компании, которая строила это культовое здание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Есть только надежда»

Известное новосибирцам здание, получившее неофициальное название «шарик», было возведено в 2006 году по проекту Дениса Герасимова. Его компания «Несущие системы» также строила в Новосибирске бизнес-центр «Кокон» на улице Максима Горького, здания «Бутон» и «Айсберг» рядом с часовней на Красном проспекте, а также фасад биотехнопарка в Кольцово, который напоминает гусеницу. В Академгородке по их концепции были построены наклонные башни Технопарка, а в Москве компания разработала одну из ключевых конструкций парка «Зарядье».

Учредитель компании «Несущие системы», которая занималась строительством «шарика» — Денис Герасимов, заявил НГС, что ситуация с потенциальным сносом здания является абсурдной.

— Руководство Центрального округа попало в сложную ситуацию. Они иск подали, но все сами понимают, что это абсурд. Там вполне адекватные люди. Понимания, снесут «шарик» или не снесут, пока нет. Есть только надежда, — сказал Денис Герасимов.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, какие варианты сохранения «шарика» видят власти. Редакция продолжит следить за развитием событий.