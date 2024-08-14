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Недвижимость «Постройте коробку на 25 этажей»: новосибирцы высказались о намерении мэрии снести «шарик» возле «Глобуса»

«Постройте коробку на 25 этажей»: новосибирцы высказались о намерении мэрии снести «шарик» возле «Глобуса»

Это здание — одна из визитных карточек Новосибирска

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21 комментарий
У культового здания есть признаки капитального строительства

Жители Новосибирска высказались о планах мэрии по сносу знаменитого здания в виде стеклянного шара, расположенного рядом с театром «Глобус». Муниципалитет уже подал иск в арбитражный суд, ближайшее заседание по делу пройдет в сентябре. НГС собрал самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под публикацией.

— А почему бы по поводу таких объектов не проводить голосование среди жителей города. Не скажу, что это какая-то супер-архитектура, но все равно, здание интересное, — пишет пользователь с ником Марпл Это Я.

— Это смешно. С 2006 года оно там стоит и типа никто не видел, что оно капитальное. 18 лет уже прошло, — удивляется пользователь Bream.

— Конечно. А освободившиеся земельные участки продать «правильным» инвесторам под «правильное» строительство. Может всё-таки начнем сносить то, что действительно уродует город? — Задается вопросом Гость.

— Мне не жалко кафе в Первомайском сквере — оно было построено сразу в наглую с явными нарушениями. Шарик симпатичнее, но зачем делали подземный этаж, не знали, что нельзя? — Негодует Гость.

— На месте шарика постройте этажей на 25 коробку со студиями по 20 квадратов. Место хорошее — центр, метро, налоговая — прямо клондайк для стартаперов, — пишет с явным сарказмом пользователь с ником kolhoznik.

Поясним, что здание хотят снести в связи с тем, что земельный участок был предназначен для нестационарного объекта. Но «шарик» имеет явные признаки капитального строительства: у здания есть подземный этаж. Более подробно ознакомиться с этой историей можно в нашем материале.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Снос кафе Арбитражный суд Новосибирской области Мэрия Новосибирска Шарик возле Глобуса
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Комментарии
21
лёлик я
14 августа 2024, 14:35
Все незаконные постройки снести!
Гость
14 августа 2024, 14:11
Да сразу отдать Расцветаю, чтобы воткнул там две 25 этажки и все.
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