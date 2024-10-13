Бердская роскошь. Возле Новосибирска продают элитный коттедж за 55 миллионов — в одной из комнат потолок с деревьями

Коттедж расположен на улице Ленина, напротив микрорайона Изумрудный городок Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











В Бердске выставили на продажу роскошный особняк площадью почти 360 квадратных метров. Как пишет продавец, дом расположен «в элитной зоне», в придачу к нему идет участок в 12 соток с беседками и теплым гаражом. Цена вопроса — 55 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 8 октября.

— Предлагается к продаже большой, современный коттедж в элитной зоне города Бердска. Расположен на закрытой территории, в шаговой доступности: супеpмаpкeт, ocтaновкa обществeнногo транcпopта, школа, детский сад, лес и пляж. <…> Есть разумный торг, — говорится в объявлении.

К дому прилагается большая территория площадью почти 12 соток Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Закрытая терраса с видом на участок Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Продавец называет эту комнату большой кухней-столовой Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Из нее можно попасть в гостиную с камином Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Всего в коттедже три спальни. В одной из них есть примечательный потолок с деревьями Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Одна из спален ведет на балкон, с которой видны высотки Изумрудного городка Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











А это комната отдыха в цоколе. По соседству — хамам Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru











Дом продается с грядками Источник: АН «Этажи Новосибирск» / novosibirsk.n1.ru









