НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-в.

 761мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Восемь рейсов до Новосибирска задерживаются

Обман от криптомачо
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авторитеты 90-х
Как живется в Корее
Банды и маньяки из 90-х
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Бердская роскошь. Возле Новосибирска продают элитный коттедж за 55 миллионов — в одной из комнат потолок с деревьями

Бердская роскошь. Возле Новосибирска продают элитный коттедж за 55 миллионов — в одной из комнат потолок с деревьями

К особняку так просто не подобраться — территория закрыта

189
3 комментария

Коттедж расположен на улице Ленина, напротив микрорайона Изумрудный городок

В Бердске выставили на продажу роскошный особняк площадью почти 360 квадратных метров. Как пишет продавец, дом расположен «в элитной зоне», в придачу к нему идет участок в 12 соток с беседками и теплым гаражом. Цена вопроса — 55 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 8 октября.

— Предлагается к продаже большой, современный коттедж в элитной зоне города Бердска. Расположен на закрытой территории, в шаговой доступности: супеpмаpкeт, ocтaновкa обществeнногo транcпopта, школа, детский сад, лес и пляж. <…> Есть разумный торг, — говорится в объявлении.

К дому прилагается большая территория площадью почти 12 соток

Закрытая терраса с видом на участок

Продавец называет эту комнату большой кухней-столовой

Из нее можно попасть в гостиную с камином

Всего в коттедже три спальни. В одной из них есть примечательный потолок с деревьями

Одна из спален ведет на балкон, с которой видны высотки Изумрудного городка

А это комната отдыха в цоколе. По соседству — хамам

Дом продается с грядками

В три раза дороже обойдется дом в Новосибирске, в элитном коттеджном поселке «Удача». В нем почти 1000 квадратных метров, три этажа, четыре спальни, отдельностоящая баня с хамамом и уличный бассейн.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
28131500
2 минуты
Без грядок было бы лучше.
mr.Mister.
2 минуты
Тоже какие нибудь Первомайские жили! Но сейчас их южане выгоняют и отжимают всё. Поэтому только бегство.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Maritime,43

Александр,62

Оптимистка_1979,45

Рокнролла,29

Инна,45

Наталья,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление