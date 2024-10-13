Бердская роскошь. Возле Новосибирска продают элитный коттедж за 55 миллионов — в одной из комнат потолок с деревьями
К особняку так просто не подобраться — территория закрыта
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В Бердске выставили на продажу роскошный особняк площадью почти 360 квадратных метров. Как пишет продавец, дом расположен «в элитной зоне», в придачу к нему идет участок в 12 соток с беседками и теплым гаражом. Цена вопроса — 55 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 8 октября.
— Предлагается к продаже большой, современный коттедж в элитной зоне города Бердска. Расположен на закрытой территории, в шаговой доступности: супеpмаpкeт, ocтaновкa обществeнногo транcпopта, школа, детский сад, лес и пляж. <…> Есть разумный торг, — говорится в объявлении.
В три раза дороже обойдется дом в Новосибирске, в элитном коттеджном поселке «Удача». В нем почти 1000 квадратных метров, три этажа, четыре спальни, отдельностоящая баня с хамамом и уличный бассейн.