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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске 157 миллионов. В Новосибирске продают 4-этажный особняк под тысячу квадратов — смотрим на дом в дорогом поселке

157 миллионов. В Новосибирске продают 4-этажный особняк под тысячу квадратов — смотрим на дом в дорогом поселке

Роскошная недвижимость располагается в коттеджном поселке «Удача»

1 981
21 комментарий

В описании продающийся объект называют «современным домом»

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу 825-метровый особняк с четырьмя спальнями, собственным бассейном и баней. За роскошную недвижимость с участком площадью 20 соток просят 157 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 4 октября.

— Продается дом в современном стиле. В доме 4 этажа — цокольный и 3 жилых. На территории расположена баня из бруса площадью 100 квадратных метров с парилкой, санузлом, душевыми, зоной кухни и отдыха с телевизором. Рядом с баней бассейн и большая терраса. Также на территории есть спортивная площадка с покрытием искусственная трава, — пишет продавец в описании к объекту.

Подъезд к дому выглядит так

На участке есть открытый бассейн

Как пишет продавец, кухня оборудована престижной техникой SMEG

Одна из спален, всего их в доме четыре

Одну из них отдали под детскую

Под крышей есть фактически пустая комната — ее назначение придумают будущие владельцы особняка

Зона барбекю на участке

А так изнутри выглядит баня в 100 квадратных метров. На фото — комната отдыха

Закрытый поселок «Удача» в районе Дачного шоссе славится своими дорогими домами, которые время от времени попадают в продажу. Здесь, например, расположен один из самых больших домов в городе и области вообще — поместье площадью 3000 квадратных метров. В «Удаче» предпочитают жить депутаты, скандальные бизнесмены и силовики — вот наше расследование об этом месте.

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Комментарии
21
Mr. President
14 минут
у царька дворечик за народных 100млрд - и ничего
кулькулятр
6 минут
Небольшой дом из 4 комнат. А чо, не 3? - Меньше не имело смысла. В эти 825 м продавец, видимо, посчитал подвал, мансарду, бассейн, баню, гараж, террасу и балкон. 135 млн, это с учетом участка на 20 соток потому, что найти большой участок в таком поселке не просто.
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