157 миллионов. В Новосибирске продают 4-этажный особняк под тысячу квадратов — смотрим на дом в дорогом поселке

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу 825-метровый особняк с четырьмя спальнями, собственным бассейном и баней. За роскошную недвижимость с участком площадью 20 соток просят 157 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 4 октября.
— Продается дом в современном стиле. В доме 4 этажа — цокольный и 3 жилых. На территории расположена баня из бруса площадью 100 квадратных метров с парилкой, санузлом, душевыми, зоной кухни и отдыха с телевизором. Рядом с баней бассейн и большая терраса. Также на территории есть спортивная площадка с покрытием искусственная трава, — пишет продавец в описании к объекту.
Закрытый поселок «Удача» в районе Дачного шоссе славится своими дорогими домами, которые время от времени попадают в продажу. Здесь, например, расположен один из самых больших домов в городе и области вообще — поместье площадью 3000 квадратных метров. В «Удаче» предпочитают жить депутаты, скандальные бизнесмены и силовики — вот наше расследование об этом месте.