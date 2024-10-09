157 миллионов. В Новосибирске продают 4-этажный особняк под тысячу квадратов — смотрим на дом в дорогом поселке

В описании продающийся объект называют «современным домом» Источник: novosibirsk.n1.ru











В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу 825-метровый особняк с четырьмя спальнями, собственным бассейном и баней. За роскошную недвижимость с участком площадью 20 соток просят 157 миллионов рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 4 октября.

— Продается дом в современном стиле. В доме 4 этажа — цокольный и 3 жилых. На территории расположена баня из бруса площадью 100 квадратных метров с парилкой, санузлом, душевыми, зоной кухни и отдыха с телевизором. Рядом с баней бассейн и большая терраса. Также на территории есть спортивная площадка с покрытием искусственная трава, — пишет продавец в описании к объекту.

Подъезд к дому выглядит так Источник: novosibirsk.n1.ru На участке есть открытый бассейн Источник: novosibirsk.n1.ru

Как пишет продавец, кухня оборудована престижной техникой SMEG Источник: novosibirsk.n1.ru











Одна из спален, всего их в доме четыре Источник: novosibirsk.n1.ru











Одну из них отдали под детскую Источник: novosibirsk.n1.ru











Под крышей есть фактически пустая комната — ее назначение придумают будущие владельцы особняка Источник: novosibirsk.n1.ru











Зона барбекю на участке Источник: novosibirsk.n1.ru











А так изнутри выглядит баня в 100 квадратных метров. На фото — комната отдыха Источник: novosibirsk.n1.ru









