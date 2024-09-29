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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Гостиная с камином и теннисный стол: в Новосибирске продают коттедж за 55 миллионов — рассматриваем жилье

Гостиная с камином и теннисный стол: в Новосибирске продают коттедж за 55 миллионов — рассматриваем жилье

В нем обустроили бассейн, сауну, а на территории — плодовые деревья

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2 комментария

Общая площадь здания достигает 554, 6 квадратного метра

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с камином, бассейном и сауной. За дом и участок в 12,5 сотки продавец просит 55 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Самолет Плюс» на сайте N1 несколько дней назад, 26 сентября. В нем сказано, что общая площадь здания достигает 554, 6 квадратного метра, в нем обустроили четыре этажа. Дом выполнен из кирпича.

По информации продавца, в здании имеется гостиная с камином. Ее площадь составляет более 58 квадратных метров.

В коттедже обустроили четыре спальни, кабинет и комнаты отдыха

В комнатах отдыха есть бильярдный и теннисный стол

В перечне имеется и дополнительные помещения. Согласно объявлению, в доме разместили бассейн и сауну

Кроме того, в здании обустроили террасу

На участке, по информации продавца, имеются посадки плодовых деревьев и кустарников. Там также разместили два гаража с выходом в дом и навес.

На территории обустроили зону мангала и барбекю. Там также имеется крытая беседка

Недавно в Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный коттедж с участком за 90 миллионов рублей. В нем обустроили спортзал и зимний сад.

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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Хорошая цена. Могу сходу назвать квартиру 125 квадратов за 70 миллионов. В центре возле площади ленина. И кстати, агентство недвижимости «Самолет Плюс» это очень новое агентство, совсем недавно появилось) И скорей всего скоро исчезнет
Гость
2 минуты
а кто там жил ранее? наверное важный чиновник или ответственный генерал
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