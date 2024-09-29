Гостиная с камином и теннисный стол: в Новосибирске продают коттедж за 55 миллионов — рассматриваем жилье
В нем обустроили бассейн, сауну, а на территории — плодовые деревья
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В Новосибирске выставили на продажу коттедж с камином, бассейном и сауной. За дом и участок в 12,5 сотки продавец просит 55 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Самолет Плюс» на сайте N1 несколько дней назад, 26 сентября. В нем сказано, что общая площадь здания достигает 554, 6 квадратного метра, в нем обустроили четыре этажа. Дом выполнен из кирпича.
Недавно в Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный коттедж с участком за 90 миллионов рублей. В нем обустроили спортзал и зимний сад.