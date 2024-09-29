Гостиная с камином и теннисный стол: в Новосибирске продают коттедж за 55 миллионов — рассматриваем жилье

Общая площадь здания достигает 554, 6 квадратного метра Источник: Самолет плюс/n1.ru











В Новосибирске выставили на продажу коттедж с камином, бассейном и сауной. За дом и участок в 12,5 сотки продавец просит 55 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Самолет Плюс» на сайте N1 несколько дней назад, 26 сентября. В нем сказано, что общая площадь здания достигает 554, 6 квадратного метра, в нем обустроили четыре этажа. Дом выполнен из кирпича.

По информации продавца, в здании имеется гостиная с камином. Ее площадь составляет более 58 квадратных метров. Источник: Самолет плюс/n1.ru











В коттедже обустроили четыре спальни, кабинет и комнаты отдыха Источник: Самолет плюс/n1.ru











В комнатах отдыха есть бильярдный и теннисный стол Источник: Самолет плюс/n1.ru











В перечне имеется и дополнительные помещения. Согласно объявлению, в доме разместили бассейн и сауну Источник: Самолет плюс/n1.ru











Кроме того, в здании обустроили террасу Источник: Самолет плюс/n1.ru











На участке, по информации продавца, имеются посадки плодовых деревьев и кустарников. Там также разместили два гаража с выходом в дом и навес. Источник: Самолет плюс/n1.ru











На территории обустроили зону мангала и барбекю. Там также имеется крытая беседка Источник: Самолет плюс/n1.ru









