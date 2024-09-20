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Вдохновился Ваенгой: создатель «Марриотта» начал стройку большого микрорайона у «Родников» — подробности проекта за 30 млрд

Александр Бойко задумал возвести город в городе на границе Новосибирска

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32 комментария

Нижние этажи выполнят в классическом стиле, на стилобате появится парк для жителей

Известный девелопер Александр Бойко, построивший в Новосибирске отель Marriott (летом 2022 года его переименовали в «Гранд Автограф»), начал возводить большой микрорайон у «Родников». В комплексе появится 14 жилых башен по 25 этажей и административные здания на общем стилобате. Подробности проекта в питерском стиле бизнесмен рассказал во время встречи с журналистами 19 сентября.

Площадка в углу улиц Кедровой и Краузе на границе Новосибирска исторически принадлежит девелоперу Александру Бойко. Когда-то там был асфальтобетонный завод, предприятие решили закрыть из-за нерентабельности, а на его месте построить жилой комплекс «Невский». К строительству первого дома компания-застройщик «Трансервис» уже приступила.

АО «Трансервис» образовано в 1996 году, руководит компанией экс-министр строительства Новосибирской области Денис Вершинин. Совладеют организацией по данным на 2017 год Александр Бойко и Маргарита Риттер. На конец 2023 года выручка компании составила 263 миллиона рублей, чистая прибыль — 988 тысяч рублей. Ранее группа «Трансервис» была известна благодаря сети одноименных автозаправок, которые Бойко продал «Газпромнефти».

Вдохновился застройщик архитектурой Санкт-Петербурга и песней Ваенги «Каменные цветы». По словам Александра Бойко, его сильно тронули слова композиции.

— У Ваенги есть песня «Каменные цветы», каждый дом как цветок. Идея — построить маленький северный рай. Третий год не могу об этом спокойно говорить, меня это сильно вдохновило, — говорит Александр Бойко.

14 жилых башен по 25 этажей, два плоских административных здания и одна 16-этажная башня будут стоять на общем стилобате. Он займет первые четыре-пять этажей, внутри разместят парковки и коммерческие помещения. Наверху появится закрытый двор для жильцов, зайти в него можно, в том числе, по широкой парадной лестницу, вокруг комплекса — открытая территория с прогулочными зонами для всех.

— Стилобат будет в классической архитектуре, все что выше — ультрасовременные башни. Сыграем на контрасте: спокойная классика и дань современности с максимальным остеклением фасадов, — объяснил Александр Бойко.

Территория вокруг комплекса будет открыта для всех, там появится прогулочная зона

По словам девелопера, комплекс будет уровня комфорт+ и бизнес. Самая маленькая квартира в первой башне — 28,74 кв. м, самая большая — 91,44 кв. м. Квартирографию в следующих башнях планируют менять, основываясь на спросе.

На вопрос о транспортной доступности бизнесмен тут же ответил, что при проектировании комплекса основывались на тех, кому не надо каждый день ездить в центр.

Рядом с комплексом также появится школа, ее построит компания «Союз-Инвест», еще два детских сада рядом возведет компания Бойко.

Построить весь комплекс хотят примерно за 5 лет, вложив в стройку более 30 миллиардов инвестиций.

Недавно стало известно, что территорию промышленной зоны у парка «Березовая роща» планируют застроить жильем по КРТ. Возможный проект на месте бывшего ремонтного завода анонсировала компания «Ариста» скандально известного девелопера Владислава Крючкова.

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Комментарии
32
282558467
51 минута
Это когда и нашим и вашим и на трех стульях усидеть уровень бизнес комфорт + и вот вам 28 кв тут же. Это же очередной муравейник. И естественно ни слова про поликлиники, школы, садики (пивнушку еще на этапе строительств на первом этаже откроют).
ПЛУТ
37 минут
Канатную дорогу сразу бы строил до учительской. И красиво и комфортно. По другому ведь оттуда все равно будет не выбраться.
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